Perma-Pipe International Holdings, Inc. informuje o pozyskaniu nowych zamówień w obu Amerykach oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SPRING, Teksas--(BUSINESS WIRE)--Firma Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) poinformowała dzisiaj, że otrzymała szereg nowych zamówień w obu Amerykach oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, których łączna wartość przekracza 27 mln USD.

W realizowanych przedsięwzięciach przewidziano wykorzystanie powłok antykorozyjnych Perma-Pipe oraz jej systemu izolacji XTRU-THERM®, aplikowanej natryskowo pianki poliuretanowej zabezpieczonej w osłonie z polietylenu wysokiej gęstości.

Szereg zamówień na usługi dostawy powłok antykorozyjnych na rynki ropy naftowej i gazu ziemnego w Kanadzie Zachodniej oraz ZEA;

Szereg zamówień na dostawy rozwiązań z podwójną obudową i wstępnie zaizolowanych przewodów rurowych na potrzeby realizacji centrum danych oraz projektów rozbudowy obiektów przemysłowych w USA i Arabii Saudyjskiej.

Te istotne zamówienia stanowią odzwierciedlenie rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania Perma-Pipe. Zapotrzebowanie to wynika z rozwoju rynku centrów danych, wzrostu inwestycji w sektorze farmaceutycznym i przemyśle oraz rozbudowy przesyłowych projektów energetycznych – powiedział Marc Huber, starszy wiceprezes Perma-Pipe na region obu Ameryk.

Stały napływ nowych kontraktów i zwiększający się portfel zamówień stanowią wyraźne odzwierciedlenie zaufania, jakim klienci darzą nasze produkty i usługi. Strategiczna dywersyfikacja produktów i zwiększenie zasięgu geograficznego naszej oferty zapewniły niezbędną siłę napędową tego wzrostu i pozwoliły otworzyć nowe rynki, torując drogę do dalszych osiągnięć firmy – powiedział prezes Saleh Sagr.

Ogromnie cieszymy się z nowo pozyskanych zamówień, które wyznaczają istotne kamienie milowe w działalności firmy, a zarazem uzupełniają solidny portfel zamówień na nadchodzący rok. Przedsięwzięcia te nie tylko odzwierciedlają potencjał naszych rozwiązań, ale również strategicznie plasują nas na pozycji kluczowego podmiotu na rynku. Jesteśmy przekonani, że zamówienia te przyczynią się do dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów firmy, a przy tym jeszcze bardziej ugruntują naszą renomę jako branżowego lidera godnego zaufania – powiedział David Mansfield, dyrektor generalny.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. („Perma-Pipe” lub „Spółka”) to czołowy światowy producent wstępnie zaizolowanych przewodów rurowych i systemów do wykrywania wycieków ropy naftowej i gazu, komunalnych systemów dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej oraz wyposażenia do innych zastosowań. Firma wykorzystuje bogate doświadczenie w dziedzinie inżynierii i produkcji, by opracowywać rozwiązania z zakresu przewodów rurowych stanowiące odpowiedź na złożone wyzwania związane z bezpiecznym i wydajnym transportem różnego rodzaju cieczy. Perma-Pipe prowadzi działalność łącznie w czternastu lokalizacjach na terytorium sześciu krajów.

Wypowiedzi prognozujące

Ze względu na stosowaną terminologię dotyczącą przyszłości niektóre oświadczenia i inne informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą być uznawane za „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu sekcji 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, wraz z późniejszymi zmianami, oraz sekcji 21E amerykańskiej Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, z późniejszymi zmianami, oraz podlegają koncepcjom ustanowionych w nich bezpiecznych przystani, między innymi oświadczenia dotyczące oczekiwanych przyszłych wyników i działalności spółki. Oświadczenia te należy rozpatrywać przy uwzględnieniu wielu rodzajów ryzyka i niepewności w zakresie działalności spółki oraz jej otoczenia biznesowego. Do rodzajów ryzyka i niepewności, o których mowa powyżej, należą między innymi: (i) wpływ pandemii koronawirusa („COVID-19”) na wyniki z działalności spółki, jej kondycję finansową i przepływy pieniężne; (ii) zmienność cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wpływ na wielkość zamówień klientów na produkty spółki; (iii) zdolność spółki do spełnienia wszystkich warunków instrumentów kredytowych; (iv) zdolność spółki do spłaty zobowiązań i odnowienia wygasłych kredytów międzynarodowych; (v) zdolność spółki do skutecznej realizacji jej planu strategicznego i wypracowania rentowności oraz dodatnich przepływów pieniężnych; (vi) wpływ słabej kondycji i zmienności gospodarki na całym świecie; (vii) zmienność cen stali oraz zdolność spółki do zrekompensowania wzrostu cen stali zwiększeniem cen jej produktów; (viii) czas otrzymania zamówień, ich wykonania, dostawy oraz zatwierdzenia produktów spółki; (ix) zmniejszenie wydatków publicznych na projekty wykorzystujące produkty spółki oraz wyzwania pod względem płynności niepublicznych klientów spółki oraz dostępu do kapitału; (x) zdolność spółki do skutecznego wynegocjowania rozliczeń przyrostowych w przypadku dużych kontraktów; (xi) agresywne wyceny obecnych konkurentów i wejście nowych konkurentów na rynek, na którym spółka prowadzi działalność; (xii) zdolność spółki do zakupu surowców po korzystnych cenach i utrzymania korzystnych relacji z dostawcami; (xiii) zdolność spółki do wytwarzania produktów wodnych od wad ukrytych oraz do odzyskiwania środków od dostawców dostarczających jej wadliwe materiały; (xiv) ograniczenie zakresu lub anulowanie zamówień z portfela zamówień spółki; (xv) zdolność spółki do ściągania należności związanych z realizacją projektu na Bliskim Wschodzie; (xvi) ryzyko i niepewność związane z międzynarodową działalnością spółki; (xvii) zdolność spółki do przyciągania i zatrzymywania starszego kierownictwa i kluczowych zasobów kadrowych; (xviii) zdolność spółki do osiągnięcia zakładanych korzyści z inicjatyw rozwojowych; (xix) zdolność spółki do interpretacji zmian w przepisach podatkowych; (xx) zdolność spółki do wykorzystania strat operacyjnych netto przeniesionych na kolejne okresy; (xxi) pomniejszenie uprzednio odnotowanego dochodu i zysków w wyniku nieprawidłowych szacunków podczas naliczania dochodu stosownie do stopnia ukończenia prac; (xxii) niezdolność spółki do objęcia i utrzymania skutecznej kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; oraz (xxiii) wpływ zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na systemy informatyczne spółki. Udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz innych adresatów niniejszego komunikatu uprasza się o staranne rozważenie tych czynników podczas analizy wypowiedzi prognozujących oraz unikanie nadmiernego polegania na ich założeniach. Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji komunikatu, a spółka nie zobowiązuje się do publikacji aktualizacji żadnej z takich wypowiedzi, zarówno w świetle uzyskania nowych informacji, jak i wystąpienia przyszłych zdarzeń i innych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji na temat czynników mogących mieć wpływ na wyniki spółki można znaleźć w jej sprawozdaniach składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dostępnych pod adresem https://www.sec.gov oraz w sekcji Centrum Inwestorów dostępnej w ramach witryny internetowej spółki http://investors.permapipe.com).

