Le Chelsea Football Club choisit FPT, un partenaire technologique de renommée mondiale, pour piloter sa transformation globale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le Chelsea Football Club est ravi d'annoncer la conclusion d'un partenariat mondial et novateur avec FPT Corporation (FPT), le plus grand fournisseur de solutions technologiques du Vietnam, qui s'est spécialisé dans la prise en charge des parcours de transformation numérique des plus grandes entreprises du monde, avec des services et des solutions à base d'IA.

Fondée en 1988, FPT a été le moteur de l'essor technologique du Vietnam ces trois dernières décennies. Ce leader du marché utilisera sa technologie d’avant-garde et l’expertise reconnue de ses talents pour faire évoluer les capacités numériques du Chelsea FC grâce à des valeurs communes d’esprit d'équipe, d'ambition et de rigueur. Cela permettra au club de transformer et d'accélérer ses performances, tout en enrichissant l’expérience des supporters, que ce soit à domicile ou à l'étranger.

Tirant profit de l'expertise de FPT dans le domaine de la technologie numérique, du développement de logiciels, de l'ingénierie produits et de la gestion de services informatiques, le Chelsea FC coopérera activement avec l'équipe d'experts de FPT pour définir et développer des solutions innovantes, à la hauteur des ambitions de croissance du club sur la scène internationale.

Le Chelsea FC et FPT partagent une vision audacieuse : transformer la manière dont les « Blues » interagissent avec leur communauté de supporters (toujours plus nombreuse à travers le monde). Enrichir l’expérience, tant dans les stades que sur les canaux numériques est au cœur de ce partenariat. En combinant passion du football et puissance de la technologie, cette collaboration ouvre la voie à des opportunités d’innovation illimitées, avec pour ambition d’inspirer les générations actuelles et futures, et de renforcer plus que jamais le lien unique qui unit le club à ses fans.

Todd Kline, Président de la division commerciale du Chelsea Football Club, a commenté : « Le Chelsea FC fête son 120ème anniversaire. Nous savons bien que notre avenir dépendra non seulement de notre détermination à réussir sur le terrain, mais aussi de la transformation de notre club par la technologie. Le Vietnam a enregistré une croissance remarquable ces dernières années et est devenu un centre numérique de dimension mondiale, grâce à l'énergie et à l'état d'esprit de ses habitants. L'expertise de FPT en matière de systèmes commerciaux de base, d'intelligence des données et d'IA fait de cette société le partenaire idéal pour accompagner le Chelsea FC dans cette nouvelle ère ».

Pham Minh Tuan, PDG de FPT Software et Vice-Président exécutif de FPT Corporation, a quant à lui indiqué : « En devenant partenaire officiel du Chelsea FC, nous ouvrons un chapitre passionnant de l'évolution de FPT à l'échelle mondiale. Ce partenariat reflète notre engagement commun envers l'excellence et illustre le pouvoir de la technologie dans l'amélioration des performances et la création d'expériences mémorables. Chez FPT, notre vision est de créer des moments de bonheur et de partage pour nos clients et les communautés que nous servons. Nous sommes heureux de nous associer à l’un des plus grands clubs de football au monde pour concrétiser cette ambition. ».

« Notre implication sans faille sur le marché britannique nous conduit à mettre en œuvre des innovations de pointe, telles que l'analyse de données, ou encore l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui profiteront au Chelsea FC, à ses supporters et à la collectivité dans son ensemble » a déclaré Mark Scrivens, Directeur général de FPT Software United Kingdom (FPT Corporation). « Grâce à ces technologies, nous cherchons à améliorer les performances sur le terrain, à offrir des expériences personnalisées et immersives avec le Chelsea FC, et à renforcer la cohésion de la communauté au-delà du terrain ».

À propos du Chelsea Football Club

Le Chelsea Football Club fait partie des meilleurs clubs de football du monde. Son équipe masculine a remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2021 (dont la finale contre les Brésiliens de Palmeiras à Abou Dhabi a été reportée à 2022 pour cause de pandémie). Ce succès intervient après une deuxième victoire lors de l'UEFA Champions League en 2021 face à Manchester City, à Porto.

Le Chelsea, créé en 1905, est le club de football le plus central de Londres, établi dans le stade emblématique de Stamford Bridge, qui peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Surnommé « The Blues », il a remporté pour la première fois la Champions League en 2012 et a aussi gagné cinq fois la Premier League, huit fois la FA Cup, cinq fois la Football League Cup, deux fois l'UEFA Europa League, deux fois la Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA, deux fois la Supercoupe de l'UEFA et une fois la Football League Championship, en 1955.

En remportant la Champions League et la Super Cup en 2021, Chelsea est devenu le premier club à gagner deux fois les quatre compétitions majeures de l'UEFA, après ses précédents succès dans ces deux compétitions, ainsi que dans l'Europa League et la Coupe des vainqueurs de coupe.

L'équipe féminine de Chelsea a également remporté de nombreux succès. En 2024, elle a décroché la FA Women's Super League pour la cinquième année consécutive et pour la septième fois au total. Elle a également remporté la Women's FA Cup à cinq reprises. L'équipe a aussi gagné la FA Women's League Cup à trois reprises et a participé à la finale de l'UEFA Women's Champions League en 2021.

Le club de Chelsea, qui possède certains des joueurs les plus connus au monde, a également misé sur son avenir en créant une Académie et un centre d'entraînement ultramodernes à Cobham, dans le Surrey. Depuis l'ouverture de cette Académie en 2008, le Club a remporté sept fois la FA Youth Cup, deux titres consécutifs de l'UEFA Youth League en 2015 et 2016, ainsi que les championnats nationaux de Premier League U23 et U18, en 2019/20 et 2017/18, respectivement.

La Fondation Chelsea est fière d'avoir mis en place l'une des plus importantes initiatives associatives dans le domaine du sport, qui contribue à changer la vie d'enfants et de jeunes du monde entier.

À propos de FPT

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial. Son siège est situé au Vietnam. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Depuis trois décennies, FPT propose des solutions impactantes à des millions d’individus et à des dizaines de milliers d’organisations à travers le monde. Engagé à renforcer la position du Vietnam sur la scène technologique mondiale et à fournir des solutions de classe internationale aux entreprises globales, le groupe concentre ses efforts sur cinq axes stratégiques : Intelligence Artificielle, Automobile, Semi-conducteurs, Transformation Numérique et Transition Écologique. En 2024, FPT a enregistré un chiffre d’affaires total de 2,47 milliards USD et comptait plus de 54 000 employés au sein de ses principales activités. Pour en savoir plus sur FPT, veuillez consulter https://fptsoftware.com/.