Merz Aesthetics® paziņo, ka Salma Hajeka Pino (Salma Hayek Pinault) ir pirmā Ultherapy PRIME®, nākamās paaudzes neķirurģisko ādas liftinga procedūru platformas, globālā zīmola vēstniece pasaulē

ROLI, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, pasaulē lielākais medicīnas estētikas uzņēmums, ar lepnumu paziņo, ka pasaulē pazīstamā aktrise, režisore un producente Salma Hajeka Pino ir pirmā Ultherapy PRIME zīmola vēstnese pasaulē.

Ultherapy PRIME ir progresīva mikrofokusēta ultraskaņas platforma personalizētai, neinvazīvai ādas liftinga un savilkšanas procedūrai, kas definē jaunu medicīniskās estētikas nākotni.1,2 Tā ir paredzēta sejas augšdaļas, apakšdaļas, kakla un dekoltē zonas ādas liftingam un modelēšanai.1 Ir nepieciešams tikai viens seanss, tam nav dīkstāves, un tiek nodrošināti rezultāti, kas var saglabāties līdz pat vienam gadam vai ilgāk.1-3

Salma Hajeka Pino (Salma Hayek Pinault) uzticas Ultherapy PRIME, lai iegūtu personalizētu, dabiski izskatīgu liftingu ar rezultātiem, kas var saglabāties līdz pat vienam gadam vai ilgāk.1-3 Šī sadarbība atspoguļo kopīgu pārliecību par to, ka cilvēkiem ir jādod iespēja izskatīties un justies pēc iespējas labāk, lai veicinātu pašapziņu visā pasaulē.

Salma Hajeka Pino (Salma Hayek Pinault) ir augsti novērtēta, “Oskara” balvai nominēta aktrise un “Emmy” balvas laureāte, kura ir arī slavena kā producente. Viņa aktīvi iestājas par mērķiem, kas atbilst viņas pamatvērtībām un uzskatiem, un jau ilgu laiku atbalsta vairākas vadošās bezpeļņas organizācijas. Viņa ir pārliecināta autentiskas pašizpausmes un lieliska izskata jebkurā vecumā atbalstītāja un mudina arī citus izmantot procedūras, kas uzlabo dabiskās iezīmes.

“Pašaprūpe ir būtiska. Ekrānā pavadītie gadi man ir iemācījuši sekot savam ceļam un meklēt procedūras, kas izceļ manu dabisko skaistumu,” saka Salma Hajeka Pino (Salma Hayek Pinault). “Ultherapy PRIME veicina kolagēna un elastīna veidošanos tieši tur, kur man tas ir nepieciešams*, sniedzot man ilgnoturīgu**, dabisku izskatu. Tā ir neinvazīva procedūra, kurai nepieciešams tikai viens seanss, un tai nav nekādas dīkstāves. Tā ir skaistuma nākotne, un tādēļ man par to ir jārunā."1-3,6

Ultherapy PRIME platforma ir Ultherapy® evolūcija, kas ir atzīta par zelta standartu neinvazīvajā ādas liftinga jomā.2 Balstoties uz Ultherapy® pieredzi, kas apliecina pierādītus, dabiskus rezultātus, Ultherapy PRIME no jauna definē neķirurģiskas ādas liftinga procedūras nākotni, unikāli apvienojot modernu mikrofokusētas ultraskaņas platformu ar spilgtu reāllaika attēlošanu.1 Šie sasniegumi veicina drošāku un efektīvāku, personalizētu liftingu, kas var saglabāties līdz pat vienam gadam vai ilgāk, kā arī jaunāku ādas izskatu.1-5

Kopš 2024. gada septembra, kad Ultherapy PRIME tika laista tirgū, tā jau ir atļauta vairāk nekā 80 % no mūsu mērķa tirgiem, un 2025. gadā ir gaidāmi vēl vairāki apstiprinājumi.***

“Mēs lepojamies un priecājamies par Ultherapy PRIME – mūsu jaunās paaudzes neinvazīvās ādas liftinga un nostiepšanas platformu, kas apliecina mūsu nemainīgo apņemšanos piedāvāt klientiem nozīmīgas inovācijas,” norāda Bobs Ratigans (Bob Rhatigan), Merz Aesthetics® vadītājs. “Mēs turpinām paplašināt šī produkta izplatību visā pasaulē un esam priecīgi sadarboties ar Hajeku Pino (Hayek Pinault) kā pirmo Ultherapy PRIME zīmola vēstnieci pasaulē. Merz Aesthetics® dod iespēju cilvēkiem ar pārliecību atklāt savu unikālo skaistumu, un mūsu sadarbība ar Selmu Hajeku Pino (Selma Hayek Pinault) pārliecinoši atspoguļo šo mērķi.”

Lai uzzinātu vairāk un atrastu sev tuvāko pakalpojumu sniedzēju, apmeklējiet Ultherapy.com. Sekojiet @Ultherapy vietnē Instagram, lai uzzinātu jaunumus par Ultherapy PRIME un Hajeku Pino (Hayek Pinault).

Par Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® ir medicīniskās estētikas uzņēmums ar senu vēsturi, kas sniedz veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un darbiniekiem iespēju dzīvot katru dienu ar pārliecību. Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem visā pasaulē izskatīties, justies un dzīvot kā labākajai sevis versijai – neatkarīgi no tā, kā viņi to definē. Klīniski pārbaudītais produktu portfelis ietver injicējamās zāles un ierīces, kas ir izstrādātas atbilstoši katra pacienta vajadzībām. Tā kā Merz Aesthetics®jau vairāk nekā 115 gadus ir ģimenes uzņēmums, tas ir pazīstams ar to, ka tas rada unikālu saikni ar klientiem, kuri jūtas kā ģimenei piederīgie. Merz Aesthetics® ’ globālā galvenā mītne atrodas Roli, Ziemeļkarolīnā, ASV, un tā ir komerciāli pārstāvēta 90 valstīs visā pasaulē. Vairāk informācijas merzaesthetics.com.

Par Ultherapy®

Neinvazīvā Ultherapy® procedūra ir paredzēta dermatoloģiskai ādas veidošanai un dermas liftingam sejas augšdaļā, sejas lejasdaļā, kakla un dekoltē zonā. Klīniskajos pētījumos visbiežāk novērotās blaknes bija apsārtums, pietūkums, sāpes un pārejoša ietekme uz nerviem. Ziņojumi par pēcreģistrācijas uzraudzības laikā novērotajām blaknēm ir pieejami lietošanas instrukcijā (IFU). Informāciju par produktu skatiet, lūdzu, lietošanas instrukcijā.

* Precīza ādas dziļuma noteikšana tiek veikta, pateicoties reāllaika vizualizācijai.

** ilgst līdz pat vienam gadam vai ilgāk

***Ultherapy PRIME pašlaik nav pieejama Ķīnā, Indijā, Azerbaidžānā, Krievijā, Kostarikā, Dominikānas Republikā, Gvatemalā, Meksikā, Peru, Urugvajā, Irākā, Izraēlā, Jordānijā, Libānā

Atsauces:

Ulthera® Lietošanas instrukcija. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel. J Drugs Dermatol . 2019;18(5):426-432. Werschler WP, Werschler PS. Longterm efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33. Pavicic T, Ballard JR, Bykovskaya T, et al. Microfocused ultrasound with visualization: consensus on safety and review of energy-based devices. J Cosmet Dermatol . 2022;21(2):636-647. Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Skin Quality - A Holistic 360° View: Consensus Results. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Jun 14;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518. Marquardt K, Hartmann C, Wegener F, Park JY, Halbert D, Hsu S, Hengl T. Microfocused Ultrasound With Visualization Induces Remodeling of Collagen and Elastin Within the Skin. J Cosmet Dermatol. 2025 Jan;24(1):e16638

© 2025 Ulthera, Inc. Visas tiesības aizsargātas. MERZ AESTHETICS® ir Merz Pharma GmbH & Co preču zīme un/vai reģistrēta preču zīme. KGaA ASV un/vai dažās citās valstīs. ULTHERA, ULTHERAPY un ULTHERAPY PRIME ir Ulthera, Inc. preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai dažās citās valstīs.

Dažādas ULTHERA funkcijas® Uz sistēmu attiecas ASV patenti, kas ir norādīti https://merzaesthetics.com/patents/. Citi ASV un starptautiskie patenti, uz kuriem uzņēmumam Ulthera, Inc. ir tiesības, ir izsniegti, publicēti vai tiek izskatīti.

Šī paziņojuma versija oriģinālvalodā ir paziņojuma vienīgā oficiālā un autoritatīvā versija. Tulkojumi ir domāti, lai radītu papildu ērtības, un ir jāsalīdzina ar oriģinālo tekstu, kam vienīgajam ir juridisks spēks.