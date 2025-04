Merz Aesthetics® anuncia que Salma Hayek Pinault es la primera embajadora mundial de marca de Ultherapy PRIME® , la plataforma de última generación para tratamientos de estiramiento cutáneo no quirúrgico

RALEIGH, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, la mayor empresa del mundo dedicada a la estética médica, se enorgullece de anunciar que la actriz, directora y productora de renombre mundial, Salma Hayek Pinault, se convierte en la primera embajadora global de la marca Ultherapy PRIME.

Ultherapy PRIME, un tratamiento que redefine el futuro de la estética médica, es una plataforma avanzada de ultrasonidos microfocalizados para el estiramiento cutáneo personalizado y no invasivo.1,2 Está autorizado por la FDA para estirar la piel del cuello, debajo de la barbilla y las cejas, así como para suavizar las líneas y arrugas del escote.1 Los resultados visibles pueden obtenerse en una sola sesión, sin tiempo de inactividad, y pueden durar hasta un año o más.1-3

Con su inquebrantable compromiso con la autenticidad, Hayek Pinault confía en Ultherapy PRIME para conseguir un estiramiento personalizado de aspecto natural, con resultados que pueden durar hasta un año o más.1-3 Esta colaboración refleja una creencia compartida, la de empoderar a las personas para que luzcan y se sientan lo mejor posible e impulsar la confianza en todo el mundo.

Hayek Pinault es una aclamada actriz nominada a los Oscar y directora ganadora de un Emmy, célebre también por sus trabajos como productora. Es una apasionada defensora de las causas que comulgan con sus valores y creencias fundamentales, y lleva mucho tiempo apoyando a varias organizaciones sin fines de lucro. Como firme defensora de la expresión personal auténtica y de tener un aspecto estupendo a cualquier edad, anima a los demás a elegir tratamientos que realcen sus rasgos naturales.

«El cuidado personal es esencial. Mi experiencia en la pantalla me ha enseñado a abrazar mi camino y a buscar tratamientos que realcen mi belleza natural», comentó Hayek Pinault. «Ultherapy PRIME estimula la producción de colágeno y elastina exactamente donde lo necesito, proporcionándome un “lifting” duradero* y de aspecto natural. No es invasivo, solo requiere una sesión y no requiere reposo. Es el futuro de la belleza, y por eso no puedo dejar de hablar de él».1-3,6

La plataforma Ultherapy PRIME es la evolución de Ultherapy®, que ha sido reconocido como el estándar de oro en el estiramiento cutáneo no invasivo.2 Ultherapy PRIME, que toma como base el legado de Ultherapy® de resultados probados y de aspecto natural, redefine el futuro del estiramiento cutáneo no quirúrgico combinando de forma única una avanzada plataforma de ultrasonidos microfocalizados con imágenes vívidas en tiempo real.1 Estos avances promueven un estiramiento personalizado seguro y eficaz que puede durar hasta un año, o incluso más, junto con una piel más sana y de aspecto más joven.1-5

Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, Ultherapy PRIME ya ha sido aprobado en más del 80% de nuestros mercados objetivo, y están previstas más aprobaciones en 2025.**

«Estamos orgullosos y muy entusiasmados con el reciente lanzamiento de Ultherapy PRIME, nuestra plataforma de próxima generación para el estiramiento cutáneo no invasivo y un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable para ofrecer innovaciones de importancia a nuestros clientes», declaró Bob Rhatigan, director ejecutivo de Merz Aesthetics®. «Estamos encantados de colaborar con Hayek Pinault como primera embajadora mundial de la marca Ultherapy PRIME. En Merz Aesthetics® empoderamos a las personas para que abracen su belleza única con confianza, y nuestra colaboración con Hayek Pinault materializa de forma convincente este propósito».

Para obtener más información y encontrar un proveedor cerca de usted, visite Ultherapy.com. Siga @Ultherapy en Instagram para estar al día con las últimas noticias de Ultherapy PRIME y Hayek Pinault.

About Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® es una empresa de estética médica con una larga historia de empoderamiento de los profesionales de la salud, pacientes y empleados para vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, sea cual sea su definición. Su cartera de productos, demostrada clínicamente, incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Merz Aesthetics®, de propiedad familiar desde hace más de 115 años, es conocida por establecer conexiones únicas con clientes que se sienten como en familia. La sede global de Merz Aesthetics® se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte (EE. UU.), y tiene presencia comercial en 90 países de todo el mundo. También forma parte del Grupo Merz, fundado en 1908 y con sede en Fráncfort (Alemania). Más información en merzaesthetics.com.

Acerca de Ultherapy®

El Sistema Ulthera® está autorizado por la FDA para estirar la piel del cuello, debajo de la barbilla y las cejas, así como para mejorar las líneas y arrugas del escote. Los efectos adversos notificados durante la vigilancia posterior a la comercialización están disponibles en las Instrucciones de uso (IFU). Consulte las Instrucciones de uso para obtener información sobre el producto, su seguridad y sus posibles efectos secundarios en ultherapy.com/ifu.

*Los resultados pueden durar hasta un año o más3

**Ultherapy PRIME no está disponible actualmente en Azerbaiyán, China, Costa Rica, Guatemala, India, Irak, Israel, Jordania, Líbano, México, Perú, República Dominicana, Rusia y Uruguay.

