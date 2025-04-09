Sutherland攜手Google Cloud，為全球企業提供即時AI解決方案

紐約州羅切斯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Sutherland是全球領先的商業與數位轉型公司，今日宣布深化與Google Cloud的合作，幫助客戶在整個企業內加速採用生成式AI，即時實現可量化的商業價值。

基於多年成功合作的基礎，Sutherland與Google Cloud正共同開啟基於智慧體AI的企業轉型新紀元。此次合作升級整合了Google Cloud前沿的Gemini模型、Vertex AI及Customer Engagement Suite，與Sutherland在應用型AI領域的深厚經驗，旨在重塑客戶全生命週期體驗。

透過本次合作，Sutherland客戶將能夠接入Google Cloud最新的AI突破性技術，透過加速器計畫參與聯合創新，並採用以結果為導向、注重可量化的即時投資回報的實施模式。這些服務由Sutherland的行業客製化部署框架、數位工程實力及大規模AI人才重塑計畫提供支撐，確保AI技術不僅具備行業普適性，更能給各個行業帶來切實影響。

Sutherland資訊長兼數位長Doug Gilbert表示：「此次深化合作具有顛覆性意義，不僅對Sutherland如此，對所有準備發掘AI變革潛力的客戶亦是如此。我們與Google Cloud共同打造的智慧解決方案，將在每個客戶接觸點提供情境化洞察與個性化體驗，顛覆客戶互動模式，實現卓越營運。」

Sutherland的AI解決方案套件影響企業的方方面面：

對話式AI – 智慧虛擬助手精準處理跨管道複雜交互，提供個性化服務。

– 智慧虛擬助手精準處理跨管道複雜交互，提供個性化服務。 增強型AI – 依託即時資料的引導系統，預測最佳行動方案，最佳化工作流程，並提高工作效率。

– 依託即時資料的引導系統，預測最佳行動方案，最佳化工作流程，並提高工作效率。 翻譯AI – 支援150多種語言的即時互譯，打破全球商務溝通壁壘。

– 支援150多種語言的即時互譯，打破全球商務溝通壁壘。 安全AI – 即時保護敏感性資料、防範欺詐並確保符合PII/PCI標準。

– 即時保護敏感性資料、防範欺詐並確保符合PII/PCI標準。 洞察AI – 高級分析與預測性智慧功能，協助做出更明智的決策。

這些模組化、可交互操作的解決方案基於Google Cloud安全、可擴展的基礎架構構建，在提供價值的同時，靈活滿足不斷變化的業務需求，幫助企業充分利用AI取得轉型成果。

Google Cloud解決方案與行業部門副總裁Carrie Tharp表示：「Sutherland是一家出色的合作夥伴，他們在應用型AI領域有深厚的專業積澱與前瞻性思維。我們共同打造的AI解決方案不僅技術強大，更堅持以人為本，切實解決現實挑戰。」

藉由服務《財富》榜單企業三十年的經驗，Sutherland融合了設計思維、AI創新能力、雲端技術專長與流程專業知識。今日宣布的這一合作升級將運用其專利技術，針對不同行業需求開發客製化AI解決方案。

關於Sutherland

人工智慧、自動化、雲端工程、高級分析。

於企業而言，這是制勝關鍵；於我們而言，這是核心專長。

我們攜手全球標杆品牌，以市場領先的技術與卓越業務流程締造獨特價值主張。這一切的根基在於數位工程，推動快速創新與規模化企業轉型的引擎。

藉由在AI等新興技術領域的多項專利，我們已手握200餘項獨創發明。透過先進產品與平台，我們將推動實現規模化數位轉型、核心業務營運最佳化、體驗重塑與新方案開拓，全部以無縫的「即服務」模式交付。

我們為各家公司提供業務發展、人力管理和客戶體驗方面的新契機。藉由成熟的策略和靈活的執行方式，我們不僅可以推動變革，更能取得數字成果。

Sutherland

數位成果。

關於Google Cloud

Google Cloud是通往雲端的新方式，提供專為現在和未來建構的AI、基礎架構、開發者、資料、安全性和協作工具。Google Cloud提供功能強大、完全整合和最佳化的AI堆疊，擁有自己的全球規模基礎架構、客製化晶片、生成式AI模型和開發平台，以及AI驅動的應用程式，可協助組織實現轉型。200多個國家和地區的客戶將Google Cloud視為他們值得信賴的技術合作夥伴。

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