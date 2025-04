Blyth-batterij in gebruik genomen. NHOA Energy en Elecnor nemen de 477 MWh-activa voor Neoen in Zuid-Australië in gebruik

BLYTH, Australië--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, een wereldleider in het ontwerp, de levering en het onderhoud van energieopslagsystemen op nutsbedrijfschaal, kondigt de voltooiing aan van de bouw en ingebruikname van de Blyth-batterij van 238,5 MW / 477 MWh van Neoen.

Het project werd opgeleverd in opdracht van Neoen en in samenwerking met Elecnor Australia. De oplevering vond plaats op tijd, binnen budget en in overeenstemming met de prestatie-eisen van AEMO en ElectraNet.

De Blyth-batterij zal de productie van het Goyder South Stage 1-windpark van Neoen helpen verhogen, waardoor 70 MW aan hernieuwbare basislaststroom kan worden geleverd aan BHP, een wereldleider in energiebronnen, en andere diensten kunnen worden aangeboden aan de nationale elektriciteitsmarkt.

