Merz Aesthetics® annonce que Salma Hayek Pinault est la première ambassadrice mondiale de la marque Ultherapy PRIME, la plateforme de nouvelle génération pour les traitements non chirurgicaux de lifting et de raffermissement de la peau

RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, la plus grande entreprise d’esthétique médicale au monde, est fière d’annoncer que Salma Hayek Pinault, actrice, réalisatrice et productrice de renommée mondiale, est la toute première ambassadrice mondiale de la marque Ultherapy PRIME.

Redéfinissant l’avenir de l’esthétique médicale, Ultherapy PRIME est une plateforme avancée d’ultrasons micro-focalisés pour un lifting et un resserrement cutanés personnalisés et non invasifs.1,2 Elle est destinée à lifter et sculpter la peau du haut du visage, du bas du visage, du cou et du décolleté.1 Elle ne prend qu’une seule séance, ne nécessite pas de temps d’arrêt et offre des résultats qui peuvent durer jusqu’à un an ou plus.1-3

Salma Hayek Pinault, dont l’engagement envers l’authenticité est inébranlable, fait confiance à Ultherapy PRIME pour un lifting personnalisé et naturel, avec des résultats qui peuvent durer jusqu’à un an ou plus.1-3 Cette collaboration reflète une croyance commune en la capacité des individus à paraître et à se sentir au mieux de leur forme, afin d’alimenter la confiance en soi dans le monde entier.

Salma Hayek Pinault est une actrice très acclamée, nommée aux Academy Awards et réalisatrice lauréate d’un Emmy, également célèbre pour son travail de productrice. Elle défend avec passion les causes qui correspondent à ses valeurs fondamentales et à ses convictions, et soutient depuis longtemps plusieurs organisations à but non lucratif de premier plan. En tant que fervente partisane de l’expression authentique de soi et de la beauté à tout âge, elle encourage les autres à adopter des traitements qui mettent en valeur leurs traits naturels.

« Prendre soin de soi est essentiel. Les années passées à l’écran m’ont appris à accepter mon parcours et à rechercher des traitements qui mettent en valeur ma beauté naturelle », déclare Salma Hayek Pinault. « Ultherapy PRIME stimule ma production de collagène et d’élastine exactement là où j’en ai besoin*, me donnant un lifting durable** et d’apparence naturelle. Il s’agit d’un traitement non invasif, qui ne nécessite qu’une seule séance et n’entraîne aucun temps d’arrêt. C’est l’avenir de la beauté, et c’est pourquoi je n’arrête pas d’en parler. »1-3,6

La plateforme Ultherapy PRIME est l’évolution d’Ultherapy®, reconnue comme la référence en matière de lifting et de raffermissement cutanés non invasifs.2 S’appuyant sur l’héritage d’Ultherapy® en matière de résultats éprouvés et d’apparence naturelle, Ultherapy PRIME redéfinit l’avenir du lifting et du resserrement cutanés non chirurgicaux en associant de manière unique une plateforme ultrasonique micro-focalisée avancée à une imagerie en temps réel.1 Ces avancées favorisent un lifting personnalisé plus sûr et plus efficace, qui peut durer jusqu’à un an ou plus, associé à une peau d’apparence plus jeune.1-5

Depuis son lancement en septembre 2024, Ultherapy PRIME a déjà été autorisé dans plus de 80 % des marchés ciblés, et d’autres autorisations sont attendues en 2025.***

« Nous sommes fiers et enthousiastes du récent lancement d’Ultherapy PRIME, notre plateforme de nouvelle génération pour le lifting et le resserrement cutanés non invasifs, qui témoigne de notre engagement inébranlable à offrir des innovations significatives à nos clients », déclare Bob Rhatigan, directeur général de Merz Aesthetics®. « Alors que nous continuons à étendre l’empreinte mondiale de ce lancement, nous sommes ravis de collaborer avec Salma Hayek Pinault en tant que toute première ambassadrice mondiale de la marque Ultherapy PRIME. Chez Merz Aesthetics®, nous donnons aux individus les moyens d’embrasser leur beauté unique en toute confiance, et notre collaboration avec Salma Hayek Pinault incarne parfaitement cet objectif. »

À propos de Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® est une entreprise d’esthétique médicale qui donne depuis longtemps les moyens de vivre chaque jour avec confiance aux professionnels de la santé, aux patients et aux employés. Notre objectif est d’aider les gens du monde entier à paraître, à se sentir et à vivre comme la meilleure version d’eux-mêmes, quelle que soit la définition qu’ils en donnent. Cliniquement éprouvée, sa gamme de produits inclut des produits injectables et des dispositifs conçus pour répondre aux besoins de chaque patient. Propriété familiale depuis plus de 115 ans, Merz Aesthetics® est connue pour établir des liens uniques avec des clients qui se sentent comme des membres de la famille. Le siège mondial de Merz Aesthetics® se trouve à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et l’entreprise est présente dans 90 pays à travers le monde. L’entreprise fait également partie du groupe Merz, fondé en 1908 et basé à Francfort, en Allemagne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur merzaesthetics.com.

À propos d’Ultherapy®

La procédure non invasive Ultherapy® est destinée au modelage dermatologique et au lifting du derme sur le haut du visage, le bas du visage, le cou et le décolleté. Les effets secondaires les plus fréquents rapportés lors des essais cliniques étaient des rougeurs, des gonflements, des douleurs et des effets nerveux transitoires. Les effets indésirables rapportés dans le cadre de la surveillance post-commercialisation sont disponibles dans le mode d’emploi. Veuillez consulter le mode d’emploi pour obtenir des informations sur le produit.

* Le ciblage exact de la profondeur de la peau se produit à l’aide d’une visualisation en temps réel

** Dure jusqu’à un an ou plus

*** Ultherapy PRIME n’est actuellement pas disponible en Chine, en Inde, en Azerbaïdjan, en Russie, au Costa Rica, en République dominicaine, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, en Uruguay, en Irak, en Israël, en Jordanie et au Liban

