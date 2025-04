EUROPEAN DYNAMICS verwelkomt een strategische minderheidsinvestering van CAPZA en Abry Partners

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--EUROPEAN DYNAMICS ('ED' of 'het bedrijf'), een wereldwijde, toonaangevende leverancier van e-overheidssoftware en digitale transformatiediensten aan overheden en internationale instellingen, heeft vandaag een minderheidsinvestering aangekondigd, geleid door CAPZA (dat investeert via zijn vlaggenschipfonds Flex Equity Mid-Market 2) en aangevuld door Abry Partners ('Abry', dat investeert via zijn Senior Equity Fund, ASE VI, LP) (gezamenlijk 'de investeerders').

De investeerders zullen de groeistrategie van ED ondersteunen, samen met oprichter en CEO Constantinos Velentzas, die een aanzienlijke meerderheid van het aandelenkapitaal van het bedrijf behoudt. Deze investering markeert de eerste samenwerking van het bedrijf met financiële investeerders sinds de oprichting.

CAPZA1, dat de hoofdinvesteerder in de transactie zal zijn, is een gevestigd privaat investeringsplatform voor onderhandse schuld en private equity in Europa met meer dan € 9,1 miljard aan beheerd vermogen (AuM)2. CAPZA maakt deel uit van AXA Investment Managers Alts, een wereldleider in alternatieve beleggingen met meer dan € 186 miljard aan beheerd vermogen.3 Via zijn Flex Equity Mid-Market 2-fonds investeert CAPZA tot € 150 miljoen in Europese en wereldwijde leiders met een sterk groeipotentieel.

Abry is een toonaangevende sectorgerichte Noord-Amerikaanse private equity-onderneming die investeert in de kapitaalstructuur en $ 17 miljard aan activa beheert in verschillende beleggingsstrategieën.

Het bedrijf, opgericht in 1994, is uitgegroeid tot een toonaangevende partner op het gebied van e-overheid en digitale transformatie voor de publieke sector, erkend om zijn diepgaande expertise en vermogen om technologie en data te benutten ter vering van innovatie. ED heeft tevens een reeks marktleidende softwareproducten ontwikkeld en op de markt gebracht, specifiek afgestemd op de kernactiviteiten van e-overheid (met name op het gebied van douane, belastingen, inkoop, financiële markten en intellectueel eigendomsbeheer).

Met een personeelsbestand van circa 1200 medewerkers, verspreid over 7 belangrijke internationale dochterondernemingen, werkt het bedrijf samen met circa 100 klanten wereldwijd, waaronder federale overheden, Europese instellingen en internationale organisaties in meer dan 30 landen en op 4 continenten. ED heeft een multidisciplinair technologiecentrum in Griekenland opgericht en bereidt zich voor op uitbreiding in Frankrijk, Scandinavië, de DACH-regio en de VS. In deze context intensiveert ED zijn wervingsplan, met als doel de komende jaren 800 technologie-experts aan te nemen (meer dan 50% van deze nieuwe functies wordt in Griekenland vervuld). Daarnaast onderhandelt het bedrijf over partnerschappen met universiteiten en academische centra in Europa en de VS.

Het bedrijf heeft een aanzienlijke organische groei doorgemaakt, met name gedreven door de groeiende behoefte van instellingen en overheidsinstanties aan IT-oplossingen om de operationele efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan wettelijke beperkingen. De samenwerking met de investeerders zal de expansie van ED binnen en buiten Europa versnellen en tegelijkertijd ondersteunen door middel van de noodzakelijke investeringen, innovatieve productontwikkeling en strategische fusies en overnames.

De afronding van de transactie wordt verwacht in de zomer van 2025 en is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen.

Constantinos Velentzas, oprichter en CEO van EUROPEAN DYNAMICS, verklaarde: "We zijn verheugd dat CAPZA en Abry als minderheidspartners in ED investeren, wat de Embedded Value van ons bedrijf bewijst. Deze samenwerking weerspiegelt een gedeelde overtuiging in ons strategisch model en de gemeenschappelijke ambitie van een leidende positie in het kritieke en voortdurend veranderende landschap van de e-overheidssector. De aankondiging van vandaag is ook een bewijs van het harde werk van iedereen bij ED, onze drie decennia van organische groei en de kansen die voor ons liggen. Met de investeerders kunnen we ons organische aanbod laten groeien, onze internationale expansieplannen versnellen en ons innovatievermogen verder ontwikkelen, waardoor we onze diensten en producten naar meer klanten over de hele wereld kunnen brengen."

Jess Wizman, Partner Flex Equity Mid-Market bij CAPZA, stelde: "We zijn er trots op samen te werken met EUROPEAN DYNAMICS, een marktleider in digitale transformatie voor overheden, Europese en internationale instellingen. CAPZA heeft een sterke staat van dienst in het ondersteunen van snelgroeiende software- en IT-dienstverleners, en we waren met name onder de indruk van de diepgaande domeinexpertise, bedrijfskritische oplossingen en het internationale bereik van ED. We zijn verheugd Constantinos Velentzas en het managementteam te ondersteunen in het volgende groeihoofdstuk van ED, met name in belangrijke markten zoals Frankrijk en in strategische sectoren zoals Defensie."

Tyler Wick, co-hoofd van het Abry Senior Equity Fund bij Abry Partners, merkte op: "Constantinos en het managementteam van ED hebben een software- en digitaal transformatieplatform van wereldklasse ontwikkeld, gericht op het leveren van complexe en bedrijfskritische oplossingen aan de publieke sector. We hebben ruime ervaring in de samenwerking met overheidstechnologiebedrijven in Noord-Amerika en Europa en we zijn van mening dat EUROPEAN DYNAMICS goed gepositioneerd is om zijn wereldwijde leidende positie uit te breiden. Abry is verheugd om met het bedrijf samen te werken en het managementteam te ondersteunen in deze volgende groeifase, inclusief de uitbreiding naar Noord-Amerika en naar snelgroeiende categorieën zoals kunstmatige intelligentie."

Over CAPZA

CAPZA, opgericht in 2004, is een gerenommeerd Europees platform voor particuliere beleggingen.

Met meer dan € 9,1 miljard aan activa stelt CAPZA zijn ervaring en passie voor beleggen ter beschikking aan beleggers wereldwijd met zijn platform van 6 complementaire beleggingsstrategieën: Flex Equity, Flex Equity Mid-Market, Growth Tech, Transition4, Private Debt en Artemid5.

CAPZA biedt financieringsoplossingen aan bedrijven in elke fase van hun ontwikkeling. Dankzij het unieke platform kan CAPZA ondersteuning bieden aan bedrijven op de lange termijn door deze te voorzien van financieringsoplossingen op maat (meerderheidsbelang, minderheidsbelang, achtergestelde schuld, senior schuld, enz.). CAPZA is een generalist, maar heeft een sterke expertise opgebouwd in het ondersteunen van bedrijven in de gezondheids-, technologie- en dienstensector.

CAPZA Group heeft meer dan 115 medewerkers in Parijs, München, Madrid, Milaan en Amsterdam en maakt deel uit van AXA IM Alts, een van de wereldleiders in alternatieve beleggingen met een beheerd vermogen van € 186 miljard.

Meer informatie over CAPZA: https://capza.co

Over Abry Partners

Abry Partners is een van de meest ervaren en succesvolle sectorgerichte private-equitybeleggingsmaatschappijen in Noord-Amerika. Sinds de oprichting in 1989 heeft het bedrijf meer dan $ 90 miljard aan met vreemd vermogen gefinancierde transacties en andere private-equity- of preferente-equity-plaatsingen voltooid. Momenteel beheert het bedrijf $ 17 miljard aan activa verdeeld over verschillende fondsstrategieën.

Meer informatie over Abry Partners: www.abry.com

