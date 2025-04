Merz Aesthetics® anuncia que Salma Hayek Pinault será la primera embajadora mundial de marca de Ultherapy PRIME, la plataforma de nueva generación para tratamientos no quirúrgicos de elevación y estiramiento de la piel.

RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, la mayor empresa del mundo dedicada a la medicina estética, tiene el placer de anunciar que la actriz, directora y productora conocida internacionalmente, Salma Hayek Pinault, será la primera embajadora mundial de la marca Ultherapy PRIME.

Ultherapy PRIME, que redefine el futuro de la medicina estética, es una avanzada plataforma de ultrasonidos microfocalizados para el estiramiento y la reafirmación personalizados y no invasivos de la piel.1,2 Está destinada a elevar y esculpir la piel de la parte superior del rostro, la parte inferior, el cuello y el escote.1 Solo es necesaria una sesión, no hay tiempo de inactividad y los resultados pueden durar hasta un año o más.1-3

Con su férreo compromiso con lo auténtico, Salma Hayek Pinault confía en Ultherapy PRIME para conseguir un efecto de estiramiento personalizado y de aspecto natural, con resultados que pueden durar hasta un año o más.1-3 Esta colaboración demuestra la convicción común de ayudar a las personas a verse y sentirse lo mejor posible para fomentar la confianza en sí mismas en todo el mundo.

Salma Hayek Pinault es una aclamada actriz nominada a los Oscar y directora ganadora de un Emmy, famosa también por su trabajo como productora. Defiende con pasión las causas que están en consonancia con sus valores y creencias más importantes, y lleva mucho tiempo apoyando a varias organizaciones sin ánimo de lucro. Gran defensora de la expresión personal auténtica y de lucir un aspecto estupendo a cualquier edad, anima a los demás a adoptar tratamientos que realcen sus rasgos naturales.

«El cuidado personal es esencial. Los años en la pantalla me han enseñado a disfrutar de mi trayectoria y a buscar tratamientos que realcen mi belleza natural», afirma Salma Hayek Pinault. «Ultherapy PRIME estimula la producción de colágeno y elastina justo donde los necesito* y me proporciona un estiramiento duradero** de aspecto natural. No es invasivo, solo requiere una sesión y no precisa tiempo de inactividad. Es el futuro de la belleza, y por eso lo comparto con todo el mundo».1-3,6

La plataforma Ultherapy PRIME es la evolución de Ultherapy® y ha sido reconocida como lareferente en el tensado y estiramiento no invasivo de la piel.2 Basado en la trayectoria de Ultherapy® de resultados probados y de aspecto natural, Ultherapy PRIME redefine el futuro del estiramiento y la reafirmación no quirúrgicos de la piel mediante la combinación exclusiva de una avanzada plataforma de ultrasonidos microfocalizados con imágenes nítidas en tiempo real.1 Estos avances favorecen un estiramiento personalizado, más seguro y eficaz, que puede durar hasta un año o más, junto con una piel de aspecto más joven.1-5

Desde su lanzamiento en septiembre de 2024, ya se ha autorizado Ultherapy PRIME en más del 80 % de nuestros mercados objetivo, y se esperan más aprobaciones en 2025.***

«Nos complace y nos llena de orgullo el reciente lanzamiento de Ultherapy PRIME, nuestra plataforma de nueva generación para el levantamiento y estiramiento no invasivo de la piel, y un ejemplo de nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer innovaciones significativas a nuestros clientes», afirmó Bob Rhatigan, director general de Merz Aesthetics®. «Estamos encantados de colaborar con Salma Hayek Pinault como primera embajadora mundial de la marca Ultherapy PRIME. En Merz Aesthetics® animamos a las personas a disfrutar de su belleza única con confianza, y nuestra colaboración con Salma Hayek Pinault representa de forma contundente este propósito».

Para obtener más información y encontrar un proveedor cercano, visite Ultherapy.com. Siga a @Ultherapy en Instagram para conocer las últimas novedades de Ultherapy PRIME y Hayek Pinault.

Acerca de Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® es una empresa de medicina estética con una larga trayectoria de apoyo a profesionales de la salud, pacientes y empleados para que vivan cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a tener el mejor aspecto, la mejor sensación y a vivir como la mejor versión de sí mismas, independientemente de qué significado le den. Clínicamente probada, su gama de productos incluye inyectables y dispositivos diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente. Como empresa familiar desde hace más de 115 años, Merz Aesthetics® es conocida por establecer conexiones únicas con clientes a los que hace sentir como de la familia. La sede internacional de Merz Aesthetics® se encuentra en Raleigh, N.C., EE.UU., con presencia comercial en 90 países de todo el mundo. También forma parte del Grupo Merz, fundado en 1908 y con sede en Frankfurt, Alemania. Más información en merzaesthetics.com.

Acerca de Ultherapy®

El procedimiento no invasivo Ultherapy® está destinado a la escultura dermatológica y el levantamiento de la dermis en la parte superior del rostro, la parte inferior de la cara, el cuello y el escote. Los efectos secundarios más frecuentes registrados en los ensayos clínicos fueron enrojecimiento, hinchazón, dolor y alteraciones neurológicas transitorias. Los efectos adversos registrados durante el seguimiento posterior a la comercialización están disponibles en las Instrucciones de uso (IFU). Consulte las IFU para obtener información sobre el producto.

*La localización exacta de la profundidad de la piel se produce gracias a la visualización en tiempo real

** dura hasta un año o más

***Ultherapy PRIME no está disponible actualmente en China, India, Azerbaiyán, Rusia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Perú, Uruguay, Iraq, Israel, Jordania y Líbano

