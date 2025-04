Infobip devient Platinum Partner de Rakuten Viber

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Infobip, plateforme mondiale de communication dans le cloud, est devenue Platinum Partner de Rakuten Viber. En tant que Platinum Partner, Infobip pourra offrir à ses clients un accès anticipé aux nouveaux produits et fonctionnalités, ainsi qu’un accès prioritaire à un centre de connaissances. L’élévation d’Infobip au rang de Platinum Partner marque une nouvelle réussite dans sa mission permanente d’amélioration des stratégies de communication numérique pour les entreprises du monde entier.

Ofir Eyal, directeur général de Rakuten Viber, a remis à Infobip le Platinum Partnership Excellence Award de Viber lors d’un récent événement organisé par Infobip et Rakuten Viber. Cette reconnaissance souligne l’innovation révolutionnaire, la croissance significative de l’entreprise et la forte collaboration entre Infobip et Rakuten Viber.

Cristina Constandache, directrice des revenus chez Rakuten Viber, déclare : « Chez Rakuten Viber, nous pensons que des partenariats solides sont essentiels pour stimuler la croissance mutuelle. Notre collaboration avec Infobip a favorisé l’innovation et l’expansion. Le fait qu’Infobip ait obtenu le statut de Platinum Partner témoigne de notre engagement commun à révolutionner l’engagement des clients grâce à une technologie de pointe et à des solutions de communication intégrées. »

Silvija Renuša, responsable de l’unité commerciale des canaux numériques chez Infobip, déclare : « Le partenariat solide entre Infobip et Viber souligne notre engagement commun à offrir des expériences client transparentes et tournées vers l’avenir. Nous sommes fiers d’avoir atteint le statut de Platinum Partner dans le cadre du programme de croissance des partenaires de Rakuten Viber, et nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec Viber et de façonner ensemble l’avenir de l’engagement des clients. »

Depuis huit ans, Rakuten Viber s’est intégré à la plateforme d’Infobip, devenant ainsi un canal OTT clé. Cette collaboration a permis aux entreprises d’utiliser Viber pour des interactions directes et riches en médias avec les clients, en améliorant les expériences des utilisateurs et en aidant les clients dans leur parcours de transformation numérique.

Un exemple récent est celui de Metrobank, la deuxième banque universelle privée des Philippines. Metrobank s’est associée à Infobip pour intégrer la messagerie professionnelle enrichie Viber à sa stratégie de communication avec les clients, améliorant ainsi ses opérations grâce à une plateforme numérique fiable et sécurisée. Grâce à la solution prête à l’emploi d’Infobip, Metrobank a intégré de manière transparente les messages professionnels Viber dans ses processus existants avec un minimum d’efforts. En un rien de temps, la banque a commencé à envoyer des messages personnalisés au contenu riche, y compris des images et des vidéos, à des millions de clients consentants. Cette décision stratégique a non seulement créé une expérience client unique, mais a également permis de réaliser jusqu’à 50 % d’économies par rapport à la messagerie SMS traditionnelle, car Metrobank a communiqué efficacement ses dernières offres grâce aux capacités multimédias de Viber.

Ramon Martin Rodriguez, responsable du marketing de performance à Metrobank, déclare : « Infobip a fourni une solution qui nous a permis de commencer rapidement à bénéficier de l’utilisation de Viber for Business pour l’envoi de messages marketing, en utilisant à la fois un portail et une intégration avec notre système CRM. L’intégration a été extrêmement facile à mettre en place, sans perturber les processus de notre entreprise, et sans nécessiter l’intervention de ressources techniques d’autres départements. Nous sommes très satisfaits de l’ensemble du processus. »

Pour en savoir plus sur la success-story de Metrobank : https://www.infobip.com/customer/metrobank

À propos d’Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client.

À propos de Rakuten Viber

Rakuten Viber est l’une des applications les plus fiables et les plus téléchargées au monde. Nous créons des connexions significatives, en rassemblant les gens en toute sécurité, afin qu’ils puissent profiter de moments précieux avec leurs familles et leurs amis, gérer leurs relations professionnelles ou poursuivre leurs passions, en un seul endroit. Nous nous occupons de tout ! En tant que super application, nous offrons à nos utilisateurs des services qui couvrent tous les aspects de leurs besoins quotidiens et leur facilitent la vie. Rakuten Viber fait partie de Rakuten Group, Inc., un leader technologique mondial dans les domaines du commerce électronique, de la technologie financière, du contenu numérique et des services de communication.

