Infobip wird Platinum Partner von Rakuten Viber

Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip ist zum Platinum Partner von Rakuten Viber ernannt worden. Als Platinum Partner kann Infobip seinen Kunden einen frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten und Funktionen ermöglichen und profitiert von einem vorrangigen Zugang zu einem Knowledge Center. Die Beförderung von Infobip zum Platinum Partner ist ein weiterer Erfolg seiner Anstrengungen, um digitale Kommunikationsstrategien für Unternehmen weltweit zu verbessern.

Ofir Eyal, CEO bei Rakuten Viber, überreichte Infobip bei einem kürzlich organisierten Event von Infobip und Rakuten Viber den Platinum Partnership Excellence Award von Viber. Mit dieser Anerkennung wird die überragende Innovationskraft, das robuste Geschäftswachstum und die enge Zusammenarbeit zwischen Infobip und Rakuten Viber gewürdigt.

Cristina Constandache, Chief Revenue Officer bei Rakuten Viber, betont: „Wir bei Rakuten Viber sind davon überzeugt, dass starke Partnerschaften der Schlüssel zu gemeinsamem Wachstum sind. Unsere Kooperation mit Infobip hat maßgebliche Innovationen und Expansionen vorangetrieben. Der Platinum Partnership-Status von Infobip ist das Ergebnis unseres gemeinsamen Ziels, die Kundeninteraktionen mithilfe von modernen Technologien und integrierten Kommunikationslösungen zu revolutionieren.“

Silvija Renuša, Business Unit Head of Digital Channels bei Infobip, berichtet: „Die starke Partnerschaft zwischen Infobip und Viber zeigt unsere gemeinsamen Anstrengungen für zukunftsorientierte, nahtlose Kundenerlebnisse. Wir sind stolz auf das Erreichen des Platinum Partner-Status im Rahmen des Rakuten Viber Partner Growth Program und freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit mit Viber, um gemeinsam die Zukunft von Kundeninteraktionen zu gestalten.“

Während der vergangenen acht Jahre ist Rakuten Viber in die Infobip-Plattform integriert worden und hat sich zu einem wichtigen OTT-Kanal entwickelt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können Unternehmen Viber für direkte, multimediale Interaktionen mit Kunden verwenden, um das Benutzererlebnis zu verbessern und Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Metrobank – die zweitgrößte private Universalbank der Philippinen. Die Metrobank wählte Infobip, um Viber Rich Business Messaging in ihre Kundenkommunikationsstrategie zu integrieren und ihre Betriebsabläufe mithilfe einer vertrauenswürdigen und sicheren digitalen Plattform zu optimieren. Dank der Plug-and-Play-Lösung von Infobip hat die Bank Viber-Geschäftsnachrichten mit geringem Aufwand nahtlos in ihre bestehenden Abläufe integriert. Innerhalb kürzester Zeit konnte die Bank Millionen von Kunden, die zuvor ihre Zustimmung erteilt hatten, personalisierte Nachrichten mit Rich-Media-Inhalten wie Bilder und Videos zukommen lassen. Durch diesen strategischen Schritt wurde nicht nur ein herausragendes Kundenerlebnis geschaffen, sondern auch Kosteneinsparungen von bis zu 50 % gegenüber herkömmlichen SMS-Nachrichten erzielt, da die Metrobank ihre neuesten Angebote über die Rich-Media-Funktionen von Viber effektiv kommunizierte.

Ramon Martin Rodriguez, Performance Marketing Head, Metrobank, erklärt: „Infobip hat uns eine Lösung bereitgestellt, mit der wir im Handumdrehen den Versand von Marketingnachrichten über Viber for Business starten konnten. Dies wird über ein Portal oder die Integration mit unserem CRM-System ermöglicht. Die Integration war ausgesprochen einfach einzurichten – ganz ohne Unterbrechungen unserer Geschäftsabläufe. Zudem mussten keine technischen Ressourcen aus anderen Abteilungen hinzugezogen werden. Wir sind sehr zufrieden mit dem gesamten Prozess.“

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, mit der Unternehmen vernetzte Kundenerlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

Über Rakuten Viber

Rakuten Viber ist eine der zuverlässigsten und am häufigsten heruntergeladenen Apps der Welt. Wir schaffen sinnvolle Verbindungen und bringen Menschen auf sichere Weise zusammen, damit sie wertvolle Momente mit ihren Familien und Freunden genießen, ihre Geschäftsbeziehungen pflegen oder ihren Leidenschaften nachgehen können – und das alles an einem Ort! Als Super-App bieten wir unseren Anwendern Dienste, die sämtliche Aspekte ihrer täglichen Anforderungen umfassen und ihren Alltag erleichtern. Rakuten Viber ist Teil der Rakuten Group, Inc., einem globalen Technologieführer in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitaler Content und Kommunikationsdienstleistungen.

