Sutherland e Google Cloud firmam parceria para oferecer soluções de IA reais para empresas em todo o mundo

ROCHESTER, Nova York--(BUSINESS WIRE)--A Sutherland, empresa líder global em transformação digital e de negócios, anunciou hoje uma parceria ampliada com o Google Cloud para ajudar os clientes a acelerar a adoção da IA Generativa em toda a empresa e fornecer valor comercial imediato e mensurável.

Com base em anos de colaboração bem-sucedida, a Sutherland e o Google Cloud estão inaugurando uma nova era de transformação empresarial com base na IA agêntica (IA Agentic). Esta próxima fase da parceria une os modelos Gemini de ponta do Google Cloud, o Vertex AI e o Customer Engagement Suite com a profunda experiência da Sutherland em IA aplicada para reimaginar todo o ciclo de vida do cliente.

Por meio dessa aliança, os clientes da Sutherland terão acesso aos mais recentes avanços em IA do Google Cloud, oportunidades de coinovação usando programas de aceleração e modelos de implementação focados em resultados, projetados para um ROI imediato e mensurável. Essas ofertas são reforçadas pelas estruturas de implementação da Sutherland adaptadas ao setor, pela capacidade de engenharia digital e pelos esforços de requalificação de IA em larga escala, tornando a IA para negócios não apenas acessível, mas também impactante em todos os setores.

“Essa colaboração ampliada muda completamente o jogo – não apenas para a Sutherland, mas para todo cliente que esteja pronto para liberar o potencial transformador da IA”, afirmou Doug Gilbert, diretor de Informação e diretor Digital da Sutherland. “Junto com o Google Cloud, estamos desenvolvendo soluções inteligentes que oferecem insights contextuais e experiências personalizadas em cada ponto de contato, revolucionando o engajamento do cliente e a excelência operacional”.

O conjunto de soluções de IA da Sutherland, que promove impactos holísticos para as empresas, inclui:

IA Conversacional – Assistentes virtuais inteligentes que gerenciam interações multicanais complexas com precisão e personalização.

– Assistentes virtuais inteligentes que gerenciam interações multicanais complexas com precisão e personalização. IA aumentada – Orientação em tempo real, baseada em dados, que prevê as melhores ações, otimiza fluxos de trabalho e aumenta a produtividade.

– Orientação em tempo real, baseada em dados, que prevê as melhores ações, otimiza fluxos de trabalho e aumenta a produtividade. IA de tradução – Suporte multilíngue instantâneo em mais de 150 idiomas, permitindo conectividade global sem interrupções.

– Suporte multilíngue instantâneo em mais de 150 idiomas, permitindo conectividade global sem interrupções. IA segura – Proteção em tempo real de dados sensíveis, prevenção de fraudes e conformidade com os padrões PII e PCI.

– Proteção em tempo real de dados sensíveis, prevenção de fraudes e conformidade com os padrões PII e PCI. IA de insights – Análises avançadas e inteligência preditiva que impulsionam decisões mais inteligentes.

Essas soluções modulares e interoperáveis, construídas na infraestrutura escalável e segura da nuvem do Google Cloud, oferecem valor e se adaptam às necessidades empresariais em constante evolução, capacitando as organizações a aproveitarem plenamente a IA para resultados transformadores.

“A experiência da Sutherland em seu setor e sua abordagem visionária para a aplicação da IA fazem da empresa um parceiro excepcional”, disse Carrie Tharp, vice-presidente de Soluções e Indústrias do Google Cloud. “Juntos, estamos oferecendo uma IA que não é apenas poderosa, mas também desenvolvida com propósito para resolver desafios do mundo real – sempre mantendo o ser humano no centro”.

Com três décadas de experiência atendendo empresas listadas na Fortune, a Sutherland combina design thinking, inovação em IA, domínio da nuvem e experiência em processos. A parceria expandida anunciada hoje alavanca as tecnologias patenteadas da Sutherland para criar soluções de IA sob medida, adaptadas às demandas específicas do setor.

Sobre a Sutherland

Inteligência Artificial. Automação. Engenharia de Nuvem. Análises Avançadas.

Para as empresas, esses são os principais fatores de sucesso. Para nós, eles são o nosso núcleo de especialização.

Colaboramos com marcas icônicas globais, trazendo uma proposta de valor única por meio de tecnologias líderes de mercado e excelência em processos empresariais. No centro de tudo está a Engenharia Digital – a base que impulsiona a inovação rápida e a transformação empresarial em escala.

Criamos mais de 200 invenções exclusivas registradas em diversas patentes em IA e outras tecnologias emergentes. Aproveitando nossos produtos e plataformas avançados, promovemos transformações digitais em larga escala, otimizamos operações críticas, reinventamos experiências e lideramos soluções inovadoras, tudo isso por meio de um modelo fluido de “como serviço”.

Para cada empresa, fornecemos novas chaves para seus negócios, as pessoas com quem trabalham e os clientes que atendem. Com estratégias comprovadas e execução ágil, não apenas possibilitamos mudanças – nós projetamos resultados digitais.

Sobre o Google Cloud

O Google Cloud é o novo caminho para a nuvem, fornecendo ferramentas de IA, infraestrutura, desenvolvimento, dados, segurança e colaboração criadas para hoje e para o futuro. O Google Cloud oferece uma pilha de IA poderosa, totalmente integrada e otimizada com sua própria infraestrutura em escala planetária, chips personalizados, modelos de IA generativa e plataforma de desenvolvimento, assim como aplicativos baseados em IA, para ajudar as empresas a se transformarem. Clientes em mais de 200 países e territórios têm o Google Cloud como parceiro tecnológico confiável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.