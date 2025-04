Společnost Perma-Pipe International Holdings, Inc., oznamuje zadání nových projektů v Severní a Jižní Americe a v oblasti MENA

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Společnost Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) dnes oznámila, že získala několik projektů v Severní a Jižní Americe a v oblasti MENA v celkové hodnotě přesahující 27 milionů USD.

V těchto projektech budou využity schopnosti společnosti Perma-Pipe v oblasti antikorozních nátěrů a izolační systém XTRU-THERM®, což je stříkaná polyuretanová pěna s pláštěm z polyethylenu s vysokou hustotou.

Několik ocenění za poskytování služeb antikorozních nátěrů pro ropný a plynárenský trh v západní Kanadě a v USA.

Několik ocenění za poskytování řešení dvojitého uzavření a předizolovaného potrubí pro projekty rozšiřování datových center a průmyslových podniků v USA a Saúdské Arábii

Marc Huber, senior viceprezident společnosti Perma-Pipe pro americký region, uvedl: „Tato významná ocenění za projekty odrážejí rostoucí poptávku po řešeních společnosti Perma-Pipe. Tato poptávka je podporována růstem trhu v oblasti datových center, rostoucími investicemi do farmaceutického a průmyslového odvětví a rozšiřováním energetických projektů ve středním proudu.“

Saleh Sagr, prezident společnosti, prohlásil: „Trvalý příliv nových ocenění a rozšiřující se počet nevyřízených zakázek jasně dokazuje důvěru, kterou naši klienti mají v naše produkty a služby. Naše strategická diverzifikace produktů a geografická expanze byly zásadní pro tento růst, otevření nových trhů a zajištění našeho dalšího úspěchu.“

David Mansfield, generální ředitel, k tomu uvedl: „Z těchto nových ocenění máme velkou radost, protože znamenají klíčové milníky pro společnost a dále doplňují již tak silnou pozici v oblasti nevyřízených objednávek pro nadcházející rok. Tyto projekty nejen ukazují sílu našich řešení, ale hrají také strategickou roli při posilování naší pozice na trhu. Jsme přesvědčeni, že tato ocenění podpoří náš další růst a úspěch a dále upevní naši pověst důvěryhodného lídra v oboru.“

