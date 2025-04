Chelsea Football Club selecteert technologiepartner van wereldklasse FPT om wereldwijde transformatie te bevorderen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Chelsea Football Club kondigt met genoegen een innovatief globaal partnerschap aan met FPT Corporation (FPT), de meest succesvolle leverancier van technologieoplossingen van Vietnam. FPT is gespecialiseerd in het ondersteunen van verschillende van 's werelds grootste organisaties tijdens hun traject naar digitale transformatie aan de hand van services en oplossingen aangestuurd door AI.

FPT werd in 1988 opgericht. De voorbije drie decennia heeft het bedrijf de technologische opkomst van Vietnam aangewakkerd. Deze marktleider zal haar toekomstgerichte technologie en toppersoneel van de sector inzetten om de digitale capaciteiten van Chelsea FC te versterken met gerichte waarden op het vlak van teamwerk, ambitie en hard werk, zodat de club haar prestaties kan transformeren en versnellen en aan fans van de club in het thuisland en het buitenland rijkere ervaringen kan bieden.

