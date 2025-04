Perma-Pipe International Holdings, Inc. kondigt nieuwe projecttoekenningen aan in Noord- en Zuid-Amerika en de MENA-regio

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) heeft vandaag aangekondigd dat het verschillende projecten in Noord- en Zuid-Amerika en de MENA-regio toegekend heeft gekregen met een totale waarde van meer dan USD $ 27 miljoen.

Deze projecten zullen gebruikmaken van de anticorrosiecoatingcapaciteiten van Perma-Pipe en het XTRU-THERM®-isolatiesysteem, een opgespoten polyurethaanschuim bekleed met een omhulsel van polyethyleen met hoge dichtheid.

Meerdere toekenningen voor het leveren van anticorrosiecoatingdiensten voor de olie- en gasmarkt in West-Canada en de V.A.E.

Meerdere toekenningen voor de levering van dubbelwandige en voorgeïsoleerde leidingoplossingen voor datacenter- en industriële uitbreidingsprojecten in de VS en Saoedi-Arabië

Marc Huber, Senior Vice President van de regio Noord- en Zuid-Amerika van Perma-Pipe, verklaarde: "Deze belangrijke projecttoekenningen weerspiegelen de toenemende vraag naar de oplossingen van Perma-Pipe. Deze vraag wordt aangewakkerd door marktgroei in datacenters, stijgende investeringen in de farmaceutische en industriële sector en de uitbreiding van midstream-energieprojecten."

Salah Sagr, President, stelde: "De constante toestroom van nieuwe toekenningen en de groeiende orderportefeuille tonen duidelijk het vertrouwen aan dat onze klanten in onze producten en diensten hebben. Onze strategische productdiversificatie en geografische expansie zijn essentieel om deze groei te stimuleren, nieuwe markten te openen en ons aanhoudende succes te waarborgen."

David Mansfield, CEO, merkte op: "We zijn enthousiast over deze nieuwe toekenningen, omdat ze belangrijke mijlpalen voor het bedrijf markeren en een verdere aanvulling vormen op de reeds sterke positie van de orderportefeuille voor het komende jaar. Deze projecten tonen niet alleen de kracht van onze oplossingen aan, maar spelen ook een strategische rol in het versterken van onze positie in de markt. We zijn ervan overtuigd dat deze toekenningen onze voortdurende groei en succes zullen stimuleren en onze reputatie als betrouwbare leider in de branche verder zullen versterken."

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, 'Perma-Pipe' of het 'bedrijf') is een wereldleider in voorgeïsoleerde leiding- en lekdetectiesystemen voor olie en gas, stadsverwarming en -koeling en andere toepassingen. Het bedrijf gebruikt zijn uitgebreide technische en fabricage-expertise om leidingoplossingen te ontwikkelen die complexe uitdagingen oplossen met betrekking tot het veilige en efficiënte transport van vele soorten vloeistoffen. In totaal heeft Perma-Pipe vestigingen op veertien locaties in zes landen.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen en andere informatie in dit persbericht die kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, vormen 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en zijn onderworpen aan de veilige havens die hierdoor zijn gecreëerd, inclusief, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties en activiteiten van het bedrijf. Deze verklaringen dienen te worden beschouwd als onderhevig aan de vele risico's en onzekerheden die bestaan in de activiteiten en de zakelijke omgeving van het bedrijf. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende zaken: (i) de impact van het coronavirus ('COVID-19') op de bedrijfsresultaten, financiële toestand en kasstromen van het bedrijf; (ii) schommelingen in de prijs van olie en aardgas en de impact daarvan op het ordervolume van klanten voor de producten van het bedrijf; (iii) het vermogen van het bedrijf om te voldoen aan alle convenanten in zijn kredietfaciliteiten; (iv) het vermogen van het bedrijf om zijn schulden af te lossen en aflopende internationale kredietfaciliteiten te verlengen; (v) het vermogen van het bedrijf om zijn strategische plan effectief uit te voeren en winstgevendheid en positieve kasstromen te behalen; (vi) de impact van de wereldwijde economische zwakte en volatiliteit; (vii) schommelingen in de staalprijzen en het vermogen van het bedrijf om stijgingen van de staalprijzen te compenseren door prijsverhogingen van zijn producten; (viii) het tijdstip van orderontvangst, -uitvoering, -levering en -acceptatie voor de producten van het bedrijf; (ix) dalingen van de overheidsuitgaven aan projecten waarbij de producten van het bedrijf worden gebruikt, en uitdagingen voor de liquiditeit en toegang tot kapitaalfondsen van de niet-overheidsklanten van het bedrijf; (x) het vermogen van het bedrijf om met succes te onderhandelen over regelingen voor facturering op basis van voortgang voor zijn grote contracten; (xi) agressieve prijsstelling door bestaande concurrenten en de toetreding van nieuwe concurrenten tot de markten waarin het bedrijf actief is; (xii) het vermogen van het bedrijf om grondstoffen tegen gunstige prijzen in te kopen en gunstige relaties met zijn leveranciers te onderhouden; (xiii) het vermogen van het bedrijf om producten te vervaardigen die vrij zijn van verborgen gebreken en om te verhalen op leveranciers die mogelijk defecte materialen aan het bedrijf leveren; (xiv) verminderingen of annuleringen van orders die zijn opgenomen in de orderportefeuille van het bedrijf; (xv) het vermogen van het bedrijf om een vordering te innen die verband houdt met een project in het Midden-Oosten; (xvi) risico's en onzekerheden met betrekking tot de internationale bedrijfsactiviteiten van het bedrijf; (xvii) het vermogen van het bedrijf om senior management en sleutelpersoneel aan te trekken en te behouden; (xviii) het vermogen van het bedrijf om de verwachte voordelen van zijn groeimogelijkheden te realiseren; (xix) het vermogen van het bedrijf om veranderingen in belastingregelgeving en -wetgeving te interpreteren; (xx) het vermogen van het bedrijf om zijn overdraagbare nettobedrijfsverliezen te gebruiken; (xxi) terugdraaiingen van eerder geboekte omzet en winst als gevolg van onnauwkeurige schattingen in verband met de omzetverantwoording op basis van het voltooiingspercentage van het bedrijf; (xxii) het onvermogen van het bedrijf om een effectieve interne controle over de financiële verslaggeving in te stellen en te handhaven; en (xxiii) de impact van cyberbeveiligingsdreigingen op de informatietechnologiesystemen van het bedrijf. Aandeelhouders, potentiële investeerders en andere lezers worden dringend verzocht deze factoren zorgvuldig te overwegen bij het evalueren van de toekomstgerichte verklaringen en worden gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden uitsluitend op de datum van dit persbericht en wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Meer gedetailleerde informatie over factoren die onze prestaties kunnen beïnvloeden, kunt u vinden in onze documenten die we hebben ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Deze documenten zijn beschikbaar op https://www.sec.gov en in het gedeelte Investor Center van onze website (http://investors.permapipe.com).

