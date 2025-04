Merz Aesthetics® annuncia che Salma Hayek Pinault sarà la prima ambasciatrice globale del marchio per Ultherapy PRIME, la piattaforma di prossima generazione per trattamenti non chirurgici di lifting e skin tightening

RALEIGH, NORTH CAROLINA--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, la più grande azienda mondiale dedicata alla medicina estetica, è orgogliosa di annunciare che l'attrice, regista e produttrice di fama mondiale, Salma Hayek Pinault, sarà la prima ambasciatrice globale del marchio per Ultherapy PRIME.

Impegnata nella ridefinizione della medicina estetica, Ultherapy PRIME è una piattaforma avanzata a ultrasuoni microfocalizzati per un lifting e uno skin tightening personalizzato e non invasivo.1,2 È stata pensata per sollevare e rimodellare la pelle della parte superiore e inferiore del viso, del collo e del décolleté.1 Richiede un'unica sessione, non ci sono tempi di recupero e garantisce risultati che durano fino a un anno o addirittura di più.1-3

Guidata dal suo incrollabile impegno nei confronti dell'autenticità, Salma Hayek Pinault fa affidamento su Ultherapy PRIME per un lifting personalizzato e dall'aspetto naturale, con risultati che durano per un anno o più.1-3 Questa collaborazione rispecchia la convinzione condivisa della necessità di consentire alle persone di sentirsi e di vedersi al meglio per alimentare la fiducia a livello mondiale.

Salma Hayek Pinault è un'attrice nominata agli Oscar e una regista vincitrice di un Emmy estremamente apprezzata, nota anche per il suo lavoro di produttrice. Si dedica con passione a cause in sintonia con i suoi principali valori e convinzioni e da tempo sostiene diverse organizzazioni no profit. In quanto sostenitrice agguerrita della possibilità di esprimere il proprio sé più autentico e di curare il proprio aspetto a qualsiasi età, incoraggia le altre persone a provare trattamenti in grado di migliorare le caratteristiche naturali di ognuno.

"La cura di sé è fondamentale. Anni passati sugli schermi mi hanno insegnato ad accettare il mio percorso e a cercare trattamenti in grado di mettere in risalto la mia bellezza naturale", ha dichiarato Salma Hayek Pinault. "Ultherapy PRIME stimola la produzione di collagene e di elastina proprio nei punti in cui ne ho più bisogno*, offrendomi un lifting naturale e duraturo**. È un trattamento non invasivo che richiede un'unica sessione e non ha tempi di recupero. È il futuro della bellezza ed è per quello che mi entusiasma così tanto parlarne."1-3,6

La piattaforma Ultherapy PRIME è l'evoluzione di Ultherapy®, che è stata riconosciuta come lo standard di riferimento nel lifting e nello skin tightening non invasivi.2 Sulla scia dei risultati comprovati e naturali di Ultherapy®, Ultherapy PRIME ridefinisce il futuro del lifting e dello skin tightening non chirurgici, integrando in maniera esclusiva una piattaforma avanzata di ultrasuoni microfocalizzati con chiare immagini in tempo reale.1 Questi sviluppi promuovono un lifting personalizzato più sicuro ed efficace che può durare per un anno o addirittura oltre, associato a una pelle dall'aspetto più giovane.1-5

Dal suo lancio nel settembre 2024, Ultherapy PRIME è già stata autorizzata in oltre l'80% dei nostri mercati target, con ulteriori approvazioni previste per il 2025.***

"Siamo orgogliosi ed entusiasti del recente lancio di Ultherapy PRIME, la nostra piattaforma di prossima generazione per lo skin lifting e tightening non invasivi e la dimostrazione del nostro incrollabile impegno a creare innovazioni significative per i nostri clienti", ha affermato Bob Rhatigan, CEO di Merz Aesthetics®. "Mentre continuiamo ad ampliare la portata globale di questo lancio, siamo anche entusiasti di collaborare con Salma Hayek Pinault in qualità di prima ambasciatrice globale in assoluto del marchio per Ultherapy PRIME. In Merz Aesthetics® consentiamo alle singole persone di accogliere con fiducia la loro bellezza unica, e la nostra collaborazione con Salma Hayek Pinault rappresenta in modo convincente questo obiettivo."

Per ulteriori informazioni e per trovare un fornitore nella tua zona, visita il sito Ultherapy.com. Segui @Ultherapy su Instagram per le ultime notizie su Ultherapy PRIME e Hayek Pinault.

Informazioni su Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® è un'azienda di estetica medicale con una lunga tradizione di supporto agli operatori sanitari, ai pazienti e ai dipendenti per consentire loro di vivere ogni giorno con fiducia. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone di tutto il mondo ad apparire, sentirsi e vivere come la migliore versione di se stessi, qualunque ritengano essa sia. Il suo portafoglio prodotti clinicamente testati, comprende prodotti iniettabili e dispositivi progettati per soddisfare le esigenze di ciascun paziente. Azienda a conduzione familiare da oltre 115 anni, Merz Aesthetics® è nota per le connessioni esclusive che sviluppa con i proprio clienti, che si sentono parte di una famiglia. La sede globale di Merz Aesthetics® è a Raleigh, in North Carolina, negli USA, con una presenza commerciale in 90 paesi a livello mondiale. Fa inoltre parte di Merz Group, fondato nel 1908 e con sede a Francoforte, in Germania. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito merzaesthetics.com.

Informazioni su Ultherapy®

La procedura non invasiva Ultherapy® è destinata al modellamento e al lifting dermatologico della parte superiore del viso, della parte inferiore del viso, del collo e del décolleté. Gli effetti collaterali più comuni riportati negli studi clinici sono stati arrossamento, gonfiore, dolore ed effetti transitori sui nervi. Gli eventi avversi segnalati dalla sorveglianza post-market sono disponibili nelle Istruzioni per l'uso (IFU). Per informazioni sul prodotto, consultare le IFU.

* Il targeting preciso della profondità della pelle avviene grazie alla visualizzazione in tempo reale.

** dura fino a un anno od oltre

***Ultherapy PRIME è attualmente disponibile in Cina, India, Azerbaijan, Russia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Guatemala, Messico, Perù, Uruguay, Iraq, Israele, Giordania, Libano

