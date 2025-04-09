Sutherland携手Google Cloud，为全球企业提供实时AI解决方案

纽约州罗切斯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Sutherland是全球领先的商业与数字转型公司，今日宣布深化与Google Cloud的合作，助力客户在整个企业内加速采用生成式AI，即时实现可量化的商业价值。

基于多年成功合作的基础，Sutherland与Google Cloud正共同开启基于智能体AI的企业转型新纪元。此次合作升级整合了Google Cloud前沿的Gemini模型、Vertex AI及Customer Engagement Suite，与Sutherland在应用型AI领域的深厚经验，旨在重塑客户整个生命周期的体验。

通过本次合作，Sutherland客户将能够接入Google Cloud最新的AI突破性技术，通过加速器计划参与联合创新，并采用以结果为导向、注重可量化的即时投资回报的实施模式。这些服务由Sutherland的行业定制化部署框架、数字工程实力及大规模AI人才重塑计划提供支撑，确保AI技术不仅具备行业普适性，更能给各个行业带来切实影响。

Sutherland首席信息官兼首席数字官Doug Gilbert表示：“此次深化合作具有颠覆性意义，不仅对Sutherland如此，对所有准备发掘AI变革潜力的客户亦是如此。我们与Google Cloud共同打造的智能解决方案，将在每个客户接触点提供情境化洞察与个性化体验，颠覆客户互动模式，实现卓越运营。”

Sutherland的AI解决方案套件影响企业的方方面面：

对话式AI ：智能虚拟助手精准处理跨渠道复杂交互，提供个性化服务。

：智能虚拟助手精准处理跨渠道复杂交互，提供个性化服务。 增强型AI ：依托实时数据的引导系统，预测最优行动方案，优化工作流程，并提高工作效率。

：依托实时数据的引导系统，预测最优行动方案，优化工作流程，并提高工作效率。 翻译AI ：支持150多种语言的即时互译，打破全球商务沟通壁垒。

：支持150多种语言的即时互译，打破全球商务沟通壁垒。 安全AI ：实时保护敏感数据、防范欺诈并确保符合PII/PCI标准。

：实时保护敏感数据、防范欺诈并确保符合PII/PCI标准。 洞察AI：高级分析与预测性智能功能，助力做出更明智的决策。

这些模块化、可互操作的解决方案基于Google Cloud安全、可扩展的基础架构构建，在提供价值的同时，灵活满足不断变化的业务需求，助力企业充分利用AI取得转型成果。

Google Cloud解决方案与行业部门副总裁Carrie Tharp表示：“Sutherland是一家出色的合作伙伴，他们在应用型AI领域有深厚的专业积淀与前瞻性思维。我们共同打造的AI解决方案不仅技术强大，更坚持以人为本，切实解决现实挑战。”

凭借服务《财富》榜单企业三十年的经验，Sutherland融合了设计思维、AI创新能力、云技术专长与流程专业知识。今日宣布的这一合作升级将运用其专利技术，针对不同行业需求开发定制化AI解决方案。

关于Sutherland

人工智能、自动化、云工程、高级分析。

于企业而言，这是制胜关键；于我们而言，这是核心专长。

我们携手全球标杆品牌，以市场领先的技术与卓越业务流程缔造独特价值主张。这一切的根基在于数字工程，推动快速创新与规模化企业转型的引擎。

凭借在AI等新兴技术领域的多项专利，我们已手握200余项独创发明。通过先进产品与平台，我们将推动实现规模化数字转型、核心业务运营优化、体验重塑与新方案开拓，全部以无缝的“即服务”模式交付。

我们为各家公司提供业务发展、人力管理和客户体验方面的新契机。凭借成熟的策略和灵活的执行方式，我们不仅可以推动变革，更能铸造数字成果。

Sutherland

数字成果。

关于Google Cloud

Google Cloud是通往云端的新方式，提供专为现在和未来构建的AI、基础架构、开发者、数据、安全性和协作工具。Google Cloud提供功能强大、完全集成和优化的AI堆栈，拥有自己的全球规模基础架构、定制芯片、生成式AI模型和开发平台，以及AI驱动的应用程序，可帮助组织实现转型。200多个国家和地区的客户将Google Cloud视为他们值得信赖的技术合作伙伴。

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