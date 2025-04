Perma-Pipe International Holdings, Inc., annuncia l'assegnazione di nuovi appalti nelle Americhe e nell'area MENA

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) oggi ha annunciato di essersi aggiudicata diversi appalti nelle Americhe e nell'area MENA per un valore aggregato superiore ai 27 milioni di dollari.

Questi appalti utilizzeranno le capacità di rivestimento anticorrosione di Perma-Pipe, e il sistema di isolamento XTRU-THERM®, una schiuma a base di poliuretano applicata a spruzzo rivestita di uno scudo in polietilene ad alta densità.

Assegnate diverse forniture di servizi di rivestimento anticorrosione per i mercati dei gasdotti e oleodotti in Canada occidentale e negli EAU

Assegnate diverse forniture di soluzioni per tubature a doppio contenimento e preisolate per centri dati e progetti di espansione industriale negli Stati Uniti e in Arabia Saudita

Marc Huber, Vicepresidente senior della divisione Americhe di Perma-Pipe, ha dichiarato, “Questi importanti appalti riflettono la domanda crescente di soluzioni di Perma-Pipe. Questa domanda viene incrementata dalla crescita del mercato nei centri dati, facendo lievitare gli investimenti nei settori farmaceutico e industriale e l'espansione di progetti energetici a medio termine”.

Saleh Sagr, Presidente, ha dichiarato, “Il flusso costante di nuovi appalti e l'ampliamento del portafoglio degli ordini sono una chiara dimostrazione della fiducia che i nostri clienti ripongono nei nostri prodotti e servizi. La nostra diversificazione strategica dei prodotti e l'espansione geografica sono state vitali nel promuovere questa crescita, aprire nuovi mercati e assicurare il nostro continuo successo”.

David Mansfield, CEO, ha commentato, “Siamo entusiasti di questi nuovi appalti, perché segnano traguardi storici per la Società e completano ulteriormente un portafoglio già forte per l'anno prossimo. Questi progetti non solo dimostrano la forza delle nostre soluzioni, ma hanno anche un ruolo strategico nel promuovere la nostra posizione sul mercato. Siamo fiduciosi che questi appalti daranno slancio alla nostra crescita continua e al nostro successo, consolidando ulteriormente la nostra reputazione come leader di fiducia nel settore”.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, “Perma-Pipe”, o la “Società”) è un leader globale nella fornitura di condotte preisolate per gasdotti e oleodotti e sistemi di rilevamento delle perdite per il settore petrolifero e del gas, riscaldamento e raffreddamento distrettuale e altre applicazioni. La Società utilizza le sue ampie competenze di progettazione e fabbricazione per sviluppare soluzioni ai problemi complessi delle condutture per il trasporto sicuro ed efficiente di diversi tipi di liquidi. Complessivamente, Perma-Pipe svolge le proprie attività in quattordici sedi ubicate in sei Paesi diversi.

Dichiarazioni previsionali

Determinate dichiarazioni e altre informazioni contenute nel presente comunicato stampa che possono essere identificate dall’uso di una terminologia a carattere previsionale costituiscono “dichiarazioni a carattere previsionale” come indicato nella Sezione 27A della legge Securities Act del 1933, compresi gli emendamenti, nella Sezione 21E della legge Securities Exchange Act del 1934, e sono soggette a emendamenti e disposizioni di “approdo sicuro” così create, comprese, senza limitazioni, dichiarazioni riguardanti le operazioni e la performance previste della Società. Queste dichiarazioni devono essere considerate soggette ai molti rischi e incertezze esistenti nelle operazioni della Società e nell’ambiente commerciale in cui questa opera. Tali rischi e incertezze includono (l’elenco che segue non è esaustivo): (i) l'impatto del coronavirus (“COVID-19”) sui risultati delle operazioni, sulle condizioni finanziarie e sui flussi di cassa della Società; (ii) le fluttuazioni del prezzo del petrolio e del gas naturale e il suo impatto sul volume di ordini dei clienti per i prodotti della Società; (iii) la capacità della Società di rispettare tutti gli obblighi previsti dalle sue linee di credito; (iv) la capacità della Società di ripagare i suoi debiti e rinnovare le linee di credito internazionali prossime alla scadenza; (v) la capacità della Società di eseguire efficacemente il suo piano strategico e di realizzare redditività sostenuta e flussi di cassa positivi; (vi) l'impatto della debolezza e della volatilità economica globale; (vii) le fluttuazioni dei prezzi dell'acciaio e la capacità della Società di compensare gli aumenti dei prezzi dell'acciaio con aumenti dei prezzi dei suoi prodotti; (viii) la tempistica del ricevimento degli ordini, dell’esecuzione, della consegna e dell’accettazione dei prodotti della Società; (ix) riduzioni delle spese dei governi in relazione a progetti che utilizzino i prodotti della Società e problemi di liquidità dei clienti non governativi della Società e di accesso a capitali di finanziamento; (x) la capacità della Società di negoziare con successo accordi di fatturazione in corso per i suoi contratti di grande valore; (xi) prezzi altamente competitivi offerti da concorrenti attuali e l’ingresso di nuovi concorrenti nei mercati in cui la Società opera; (xii) la capacità della Società di acquistare materiali grezzi a prezzi favorevoli e di mantenere rapporti vantaggiosi con i propri fornitori; (xiii) la capacità della Società di fabbricare prodotti privi di difetti latenti e di recuperare da fornitori che potrebbero consegnare materiali difettosi alla Società; (xiv) riduzioni o cancellazioni di ordini inclusi nell’elenco di ordini da evadere della Società; (xv) la capacità della Società di recuperare un credito a lungo termine relativo a un progetto nel Medio Oriente; (xvi) rischi e incertezze correlati alle operazioni commerciali internazionali della Società; (xvii) la capacità della Società di attrarre e fidelizzare alti dirigenti e personale chiave; (xviii) la capacità della Società di ottenere i vantaggi previsti dalla sue iniziative di crescita; (xix) la capacità della Società di interpretare emendamenti legislativi e della normativa fiscale; (xx) la capacità della Società di riportare a esercizi successivi perdite operative nette; (xxi) storni di ricavi e profitti già registrati, risultanti da stime inaccurate effettuate in relazione alla percentuale di completamento dei ricavi riconosciuti dalla Società; (xxii) l’incapacità della Società nello stabilire e mantenere un efficace controllo interno sul reporting finanziario; e (xxiii) l’impatto delle minacce alla sicurezza dei sistemi informatici della Società. Si consiglia vivamente agli azionisti, ai possibili investitori e ad altri lettori di considerare con attenzione questi fattori nel valutare le dichiarazioni a carattere previsionale e di prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su di esse. Le dichiarazioni a carattere previsionale qui presentate si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualunque dichiarazione previsionale a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Ulteriori informazioni sui fattori che possono influire sulla nostra performance sono reperibili nei documenti presentati alla Securities and Exchange Commission, disponibili sul sito https://www.sec.gov e nella sezione per gli investitori sul nostro sito web ( http://investors.permapipe.com ).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.