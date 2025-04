Merz Aesthetics® anuncia Salma Hayek Pinault como a primeira embaixadora global da marca Ultherapy PRIME® , a plataforma de próxima geração para tratamentos não cirúrgicos de lifting de pele

RALEIGH (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Merz Aesthetics®, a maior empresa de estética médica do mundo, tem o orgulho de anunciar a atriz, diretora e produtora de renome mundial Salma Hayek Pinault como a primeira embaixadora global da marca Ultherapy PRIME.

Redefinindo o futuro da estética médica, o Ultherapy PRIME é uma plataforma avançada de ultrassom microfocado para o lifting de pele personalizado e não invasivo.1,2 Ele foi aprovado pela FDA para esticar a pele do pescoço, sob o queixo e as sobrancelhas, bem como para suavizar linhas e rugas no decote.1 Os resultados visíveis podem ser obtidos em apenas uma sessão, sem tempo de inatividade, e podem durar até um ano ou mais.1-3

Com seu compromisso inabalável com a autenticidade, Hayek Pinault confia no Ultherapy PRIME para obter um lifting personalizado e de aparência natural, com resultados que podem durar até um ano ou mais.1-3 Essa colaboração reflete a crença compartilhada de capacitar as pessoas a terem a melhor aparência e a se sentirem melhor para alimentar a confiança no mundo todo.

Hayek Pinault é uma atriz altamente aclamada indicada ao Oscar e diretora vencedora do Emmy, também famosa por seu trabalho como produtora. Ela defende com paixão as causas que se alinham com seus valores e crenças fundamentais e há muito tempo apoia várias organizações sem fins lucrativos. Como uma forte defensora da autoexpressão autêntica e da boa aparência em qualquer idade, ela incentiva outras pessoas a adotarem tratamentos que melhorem suas características naturais.

“O autocuidado é essencial. Os anos nas telas me ensinaram a abraçar minha jornada e a buscar tratamentos que realcem minha beleza natural”, disse Hayek Pinault. “O Ultherapy PRIME estimula a produção de colágeno e elastina exatamente onde preciso, proporcionando um lifting duradouro* e de aparência natural. Não é um procedimento invasivo, necessita apenas uma sessão e não tem tempo de inatividade. É o futuro da beleza, e é por isso que não consigo parar de falar sobre ele.”1-3,6

A plataforma Ultherapy PRIME é a evolução do Ultherapy®, que foi reconhecido como o padrão de excelência em lifting de pele não invasivo.2 Com base no legado de resultados comprovados e de aparência natural do Ultherapy®, o Ultherapy PRIME redefine o futuro do lifting de pele não cirúrgico ao combinar de forma exclusiva uma plataforma avançada de ultrassom microfocado com imagens vívidas em tempo real.1 Esses avanços promovem um lifting personalizado seguro e eficaz que pode durar até um ano ou mais, juntamente com uma pele mais saudável e de aparência mais jovem.1-5

Desde seu lançamento em setembro de 2024, o Ultherapy PRIME já foi aprovado em mais de 80% de nossos mercados-alvo, com mais aprovações previstas para 2025.**

“Estamos orgulhosos e entusiasmados com o recente lançamento do Ultherapy PRIME, nossa plataforma de última geração para lifting de pele não invasivo e uma prova de nosso compromisso inabalável de oferecer inovações significativas aos nossos clientes”, disse Bob Rhatigan, CEO da Merz Aesthetics®. “À medida que continuamos expandindo o alcance mundial deste lançamento, estamos entusiasmados em colaborar com Hayek Pinault como a primeira embaixadora global da marca Ultherapy PRIME. Na Merz Aesthetics®, capacitamos as pessoas a abraçar sua beleza única com confiança, e nossa colaboração com Hayek Pinault incorpora de forma convincente esse propósito.”

Para saber mais e encontrar um fornecedor perto de você, acesse Ultherapy.com. Siga @Ultherapy no Instagram para receber as últimas notícias do Ultherapy PRIME e Hayek Pinault.

Sobre a Merz Aesthetics®

A Merz Aesthetics® é uma empresa de estética médica com uma longa história de capacitar profissionais de saúde, pacientes e funcionários para viver todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se ver, se sentir e viver como as melhores versões de si mesmas – independentemente de como elas definam isso. Clinicamente comprovado, nosso portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados da pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com os altos padrões de segurança e eficácia. Uma empresa familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é conhecida por criar vínculos exclusivos com clientes, fazendo com que eles também se sintam parte da família. A sede mundial da Merz Aesthetics® está em Raleigh (EUA), com presença comercial em 90 países do mundo inteiro. Ela também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e com sede em Frankfurt (Alemanha). Saiba mais em merzaesthetics.com.

Sobre o Ultherapy®

O sistema Ulthera® é aprovado pela FDA para esticar a pele do pescoço, sob o queixo e as sobrancelhas, bem como para melhorar as linhas e rugas no decote. Os eventos adversos relatados da vigilância pós-comercialização estão disponíveis nas instruções de uso (IFU). Consulte as instruções de uso para obter informações sobre o produto e sua segurança, bem como possíveis efeitos colaterais, em ultherapy.com/ifu.

* Os resultados podem durar até um ano ou mais.3

** O Ultherapy PRIME não está disponível no momento na China, Índia, Azerbaijão, Rússia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Peru, Uruguai, Iraque, Israel, Jordânia e Líbano.

Referências:

Instruções de uso do Ulthera®. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Otimização dos resultados dos pacientes por meio da personalização do tratamento com ultrassom microfocado com visualização: diretrizes de consenso padrão-ouro de um painel de especialistas. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432. Werschler WP, Werschler PS. Eficácia a longo prazo do ultrassom microfocado com visualização para esticar e enrijecer a pele frouxa do rosto e do pescoço usando um método de tratamento vetorial personalizado. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33. Pavicic T, Ballard JR, Bykovskaya T, et al. Ultrassom microfocado com visualização: consenso sobre segurança e análise de dispositivos baseados em energia. J Cosmet Dermatol. 2022;21(2):636-647. Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Qualidade da pele – uma visão holística de 360°: resultados do consenso. Clin Cosmet Investig Dermatol. 14 de junho de 2021;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518. Marquardt K, Hartmann C, Wegener F, Park JY, Halbert D, Hsu S, Hengl T. O ultrassom microfocado com visualização induz a remodelação do colágeno e da elastina na pele. J Cosmet Dermatol. Janeiro de 2025;24(1):6-14. doi

© 2025 Merz North America, Inc. Todos os direitos reservados. MERZ AESTHETICS é uma marca comercial e/ou marca registrada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA nos EUA e/ou em alguns outros países. ULTHERA, ULTHERAPY e ULTHERAPY PRIME são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Ulthera, Inc. nos EUA e/ou em alguns outros países.

Vários recursos do sistema ULTHERA® são cobertos por patentes dos EUA identificadas em https://merzaesthetics.com/patents/. Outras patentes dos EUA e internacionais sobre as quais a Ulthera, Inc. tem direitos foram emitidas, publicadas ou estão pendentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.