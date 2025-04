IFF onthult baanbrekend Citrus Innovation Center in Florida

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) kondigde vandaag de opening aan van het Citrus Innovation Center in Lakeland, Florida, in samenwerking met Florida Polytechnic University. Deze faciliteit van 30.000 vierkante meter omvat hoogtechnologische capaciteiten in botanisch onderzoek waarbij zijn LMR wordt aangewend door de expertise van IFF op het gebied van natuurlijke ingrediënten, verwerking, analysen, productcreatie voor geur en smaak, en omvat een digitale 3D-ruimte van 360 graden. Ontworpen met duurzaamheid in gedachten biedt het centrum werkgelegenheid in onderzoek, klantenervaring, bevoorrading en bedrijfsvoering.

