Chelsea Football Club wählt FPT als erstklassigen Technologiepartner, um seine globale Transformation zu beschleunigen

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Der Chelsea Football Club hat eine innovative globale Partnerschaft mit der FPT Corporation (FPT) vereinbart. FPT, der erfolgreichste Anbieter von Technologielösungen in Vietnam, unterstützt die digitale Transformation von einigen der größten Unternehmen der Welt mithilfe von KI-fähigen Dienstleistungen und Lösungen.

Das 1988 gegründete FPT hat den technologischen Aufschwung Vietnams in den letzten drei Jahrzehnten maßgeblich vorangetrieben. Der Marktführer wird seine zukunftsfähige Technologie und seine branchenführenden Fachkräfte einbringen, um die digitalen Fähigkeiten des FC Chelsea aufbauend auf den Grundwerten Teamwork, Ehrgeiz und harte Arbeit weiterzuentwickeln. Auf diese Weise wird der Club seine Leistung verbessern und seinen Fans im In- und Ausland attraktivere Erlebnisse bieten können.

Mit dem Know-how von FPT in den Bereichen Digitaltechnik, Softwareentwicklung, Produktentwicklung und IT-Servicemanagement wird der FC Chelsea eng mit dem FPT-Expertenteam zusammenarbeiten, um Lösungen zu identifizieren und zu entwickeln, die die globalen Wachstumsambitionen des Clubs unterstützen.

Der FC Chelsea und FPT verfolgen das ambitionierte Ziel, die Interaktionen des Clubs mit seiner stetig wachsenden globalen Fangemeinde zu transformieren. Das Fanerlebnis soll dabei nicht auf das Stadion beschränkt bleiben, sondern die Fans auch über verschiedene digitale Kanäle erreichen – ganz gleich, wo sie gerade sind. Diese Partnerschaft eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Innovation mithilfe von Technologien, die heutige und künftige Generationen inspirieren und ihre Bindung an den Club stärken wie nie zuvor.

Todd Kline, President of Commercial, Chelsea Football Club, kommentiert: „Zum 120-jährigen Jubiläum des FC Chelsea ist uns bewusst, dass unsere Zukunft nicht allein von unserem Einsatz auf dem Spielfeld bestimmt wird, sondern auch von der Transformation unseres Vereins durch Technologien. In den vergangenen Jahren hat Vietnam ein beachtliches Wachstum erfahren und sich dank der Tatkraft und des Unternehmergeistes seiner Bevölkerung zu einem globalen digitalen Zentrum entwickelt. Die Expertise von FPT in den Bereichen Kerngeschäftssysteme, Data Intelligence und KI macht das Unternehmen zum perfekten Partner, um den FC Chelsea in dieses neue Zeitalter zu begleiten.“

Pham Minh Tuan, CEO bei FPT Software und Executive Vice President bei der FPT Corporation, betont: „Ein offizieller Partner des FC Chelsea zu werden, ist ein neues spannendes Kapitel der globalen Expansion von FPT. Diese Partnerschaft spiegelt nicht nur unsere beiderseitigen Anstrengungen für Exzellenz wider, sie demonstriert auch die transformative Kraft der Technologie für die Leistungssteigerung und die Schaffung unvergesslicher Erlebnisse. Wir bei FPT verfolgen die Vision, unseren Kunden und Communitys zu Lebensfreude und sinnvollen Verbindungen zu verhelfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Fußballvereine, um diesem Anspruch weiter gerecht zu werden.“

„Unser langfristiges Bekenntnis zum britischen Markt treibt uns an, innovative Technologien wie Datenanalytik und künstliche Intelligenz bereitzustellen, von denen der FC Chelsea, dessen Fans und die Gesellschaft insgesamt profitieren werden“, so Mark Scrivens, CEO bei FPT Software United Kingdom, FPT Corporation. „Mithilfe dieser Technologien möchten wir die Leistung auf dem Spielfeld verbessern, ein personalisiertes und umfassendes Chelsea-FC-Erlebnis bieten und eine stärkere, besser vernetzte Gemeinschaft außerhalb des Spielfelds fördern.“

Über den Chelsea Football Club

Der Chelsea Football Club gehört zu den besten Fußballvereinen der Welt. Das Männerteam des Vereins gewann 2021 die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Im Finale, das aufgrund der Pandemie erst 2022 ausgetragen wurde, besiegte die Mannschaft den brasilianischen Verein Palmeiras in Abu Dhabi. Dieser Erfolg knüpfte an den Gewinn der UEFA Champions League im Jahr 2021 an, als der Verein in Porto gegen Manchester City gewann.

Der 1905 gegründete Chelsea Football Club ist der zentralste Fußballverein Londons und residiert im legendären Stadion Stamford Bridge mit einer Kapazität von 40.000 Plätzen. Der Verein, der auch „The Blues“ genannt wird, holte 2012 erstmals die Champions League und gewann fünfmal die Premier League, achtmal den FA Cup, fünfmal den Football League Cup, zweimal die UEFA Europa League, zweimal den UEFA-Pokal der Pokalsieger, zweimal den UEFA-Superpokal sowie einmal die Football League Championship im Jahr 1955.

Mit den Siegen in der Champions League und im Super Cup 2021 wurde Chelsea der erste Verein, der vier große UEFA-Vereinswettbewerbe zweimal gewann, nachdem er bereits in beiden Wettbewerben sowie in der Europa League und im Pokal der Pokalsieger erfolgreich gewesen war.

Auch die Frauenmannschaft von Chelsea feierte zahlreiche Erfolge und gewann 2024 zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt die FA Women's Super League. Den Women‘s FA Cup entschied sie fünfmal für sich. Das Frauenteam gewann außerdem dreimal den FA Women's League Cup und erreichte im Jahr 2021 das Finale der UEFA Women's Champions League.

Der FC Chelsea hat nicht nur einige der bekanntesten Spieler der Welt unter Vertrag, der Club investiert auch in seine Zukunft und errichtet in Cobham, Surrey, ein hochmodernes Akademie- und Trainingszentrum. Seit der Eröffnung der Akademie im Jahr 2008 hat der Club sieben FA Youth Cups, zwei aufeinanderfolgende UEFA Youth League-Titel 2015 und 2016 sowie die nationalen Meisterschaften der U23 und U18 Premier League gewonnen – zuletzt in den Saisons 2019/20 und 2017/18.

Die Chelsea Foundation betreut eine der umfangreichsten gemeinnützigen Initiativen im Sportbereich und trägt dazu bei, den Alltag von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Sitz in Vietnam und ist in drei Kernsektoren aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildung. Seit mehr als drei Jahrzehnten hat FPT Millionen von Menschen und Zehntausenden von Unternehmen überall auf der Welt effektive Lösungen bereitgestellt. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Position Vietnams in der globalen Technologiebranche zu stärken und erstklassige Lösungen für globale Unternehmen bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf fünf strategischen Tätigkeitsfeldern: Künstliche Intelligenz, Automobilindustrie, Halbleiter, digitale Transformation und grüne Transformation. Im Jahr 2024 erzielte FPT einen Gesamtumsatz von 2,47 Mrd. US-Dollar und beschäftigte mehr als 54.000 Mitarbeitende in seinen Kerngeschäftsbereichen. Weitere Informationen zu den globalen IT-Dienstleistungen von FPT sind erhältlich unter https://fptsoftware.com/.

