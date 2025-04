Merz Aesthetics® kondigt Salma Hayek Pinault aan als allereerste wereldwijde merkambassadeur voor Ultherapy PRIME, het nieuwe platform voor niet-chirurgische huidlifting en -versteviging

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, 's werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in medische esthetiek, is er trots op de wereldberoemde actrice, regisseur en producent Salma Hayek Pinault aan te kondigen als de allereerste wereldwijde merkambassadeur voor Ultherapy PRIME.

Ultherapy PRIME herdefinieert de toekomst van medische esthetiek en is een geavanceerd micro-gefocust ultrageluidsplatform voor gepersonaliseerde, niet-invasieve huidlifting en -versteviging.1,2 Het is bedoeld om de huid van het bovenste en onderste deel van het gezicht, de hals en het decolleté te liften en te modelleren.1 Het duurt slechts één sessie, heeft geen hersteltijd en levert resultaten op die tot een jaar of langer kunnen aanhouden.1-3

Met haar onwrikbare toewijding aan authenticiteit vertrouwt Salma Hayek Pinault op Ultherapy PRIME voor een gepersonaliseerde, natuurlijk ogende lift, met resultaten die tot een jaar of langer kunnen aanhouden.1-3 Deze samenwerking weerspiegelt een gedeelde overtuiging om mensen in staat te stellen er op hun best uit te zien en zich zo te voelen, om zo wereldwijd het zelfvertrouwen te stimuleren.

Salma Hayek Pinault is een veelgeprezen, voor een Academy Award genomineerde actrice en Emmy-winnende regisseur, die ook wordt geprezen om haar werk als producent. Ze pleit gepassioneerd voor doelen die aansluiten bij haar kernwaarden en overtuigingen en steunt al lange tijd verschillende toonaangevende non-profitorganisaties. Als fervent voorstander van authentieke zelfexpressie en er op elke leeftijd fantastisch uitzien, moedigt ze anderen aan om behandelingen te omarmen die hun natuurlijke kenmerken benadrukken.

"Zelfzorg is essentieel. Jarenlang filmen hebben me geleerd mijn traject te omarmen en behandelingen uit te zoeken die mijn natuurlijke schoonheid benadrukken," aldus Salma Hayek Pinault. “Ultherapy PRIME stimuleert mijn collageen- en elastineproductie precies waar ik het nodig heb*, waardoor ik een langdurige**, natuurlijk ogende lift krijg. Het is niet-invasief, kost slechts één sessie en heeft geen hersteltijd. Het is de toekomst van schoonheid, en daarom kan ik er niet over ophouden."1-3,6

Het Ultherapy PRIME-platform is de evolutie van Ultherapy® dat erkend is als de gouden standaard in niet-invasieve huidlifting en -versteviging.2 Gebaseerd op het erfgoed van Ultherapy® van bewezen, natuurlijk ogende resultaten, herdefinieert Ultherapy PRIME de toekomst van niet-chirurgische huidlifting en -versteviging door op unieke wijze een geavanceerd micro-gefocust ultrageluidplatform te combineren met heldere realtime beeldvorming.1 Deze ontwikkelingen bevorderen een veiligere en effectievere, gepersonaliseerde lift die tot een jaar of langer kan aanhouden, gecombineerd met een jonger uitziende huid.1-5

Sinds de lancering in september 2024 is Ultherapy PRIME al goedgekeurd in meer dan 80% van onze doelmarkten, met meer goedkeuringen verwacht in 2025.***

"We zijn trots en enthousiast over de recente lancering van Ultherapy PRIME, ons volgende generatie platform voor niet-invasieve huidlifting en -versteviging, en een bewijs van onze niet-aflatende inzet om onze klanten zinvolle innovaties te bieden," verklaarde Bob Rhatigan, CEO van Merz Aesthetics®. "Terwijl we de wereldwijde voetafdruk van deze lancering blijven uitbreiden, zijn we verheugd om samen te werken met Salma Hayek Pinault als de allereerste wereldwijde merkambassadeur voor Ultherapy PRIME. Bij Merz Aesthetics® stellen we mensen in staat hun unieke schoonheid vol vertrouwen te omarmen, en onze samenwerking met Salma Hayek Pinault belichaamt dit doel op overtuigende wijze."

Over Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® is een medisch esthetiekbedrijf met een lange geschiedenis in het ondersteunen van zorgprofessionals, patiënten en medewerkers om elke dag vol vertrouwen te leven. We streven ernaar mensen over de hele wereld te helpen er zo goed mogelijk uit te zien, zich zo goed mogelijk te voelen en zo goed mogelijk te leven – hoe ze dat ook definiëren. Het klinisch bewezen productportfolio omvat injectables en apparaten die zijn ontworpen om aan de behoeften van elke patiënt te voldoen. Merz Aesthetics® is al meer dan 115 jaar een familiebedrijf en staat bekend om het opbouwen van unieke relaties met klanten die zich als familie voelen. Het wereldwijde hoofdkantoor van Merz Aesthetics® is gevestigd in Raleigh, North Carolina, VS, met commerciële vestigingen in 90 landen wereldwijd. Het maakt ook deel uit van de Merz Group, die in 1908 werd opgericht en gevestigd is in Frankfurt, Duitsland. Lees meer op merzaesthetics.com.

Over Ultherapy®

De niet-invasieve Ultherapy®-behandeling is bedoeld voor dermatologische modellering en lifting van de lederhuid op het bovengezicht, ondergezicht, de hals en het decolleté. De meest voorkomende bijwerkingen die in klinische onderzoeken werden gemeld, waren roodheid, zwelling, pijn en voorbijgaande zenuweffecten. Gemelde bijwerkingen uit postmarketingsurveillance zijn beschikbaar in de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor productinformatie.

* De exacte huiddiepte wordt bepaald door realtime visualisatie.

** ** werkt tot een jaar of langer.

***Ultherapy PRIME is momenteel niet beschikbaar in China, India, Azerbeidzjan, Rusland, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Guatemala, Mexico, Peru, Uruguay, Irak, Israël, Jordanië en Libanon.

