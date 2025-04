FANUC gebruikt Mindbreeze voor proactief kennismanagement

LINZ, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--FANUC Europe Corporation kiest Mindbreeze InSpire om intelligente informatievoorziening aan klanten, partners en medewerker te leveren. Met de integratie van AI-kennismanagement in het FANUC-serviceportaal, wordt gebruikers een nieuwe ervaring geboden bij het zoeken naar informatie op het FANUC-serviceportaal.

Met Mindbreeze vervangt FANUC de huidige oplossing en tilt het zijn serviceportaal naar een hoger niveau. Door de oplossing op de FANUC-website te integreren, kunnen klanten en partners profiteren van de mogelijkheden van proactief kennismanagement. Het portaal is ook beschikbaar voor werknemers als werkplekintegratie direct in het programma van hun voorkeur.

"In onze nieuwe 'MyFANUC' wordt alle productinformatie nu perfect voorbereid en beschikbaar gesteld. Met Mindbreeze als onze partner kunnen wij ons project efficiënt implementeren," legt Rolf Urban, hoofd Verkoopcoördinatie Europa, uit.

FANUC heeft als aanvullend systeem de Mindbreeze InSpire-kennismanagementoplossing geïntegreerd in het bestaande IT-landschap via de meegeleverde connectoren. Toegangsrechten worden altijd direct opgevraagd bij de aangesloten databronnen, zodat zelfs met kortetermijnwijzigingen rekening wordt gehouden. Naast een intuïtieve gebruikersinterface biedt de lancering portaalbezoekers ook AI-functionaliteiten zoals chatten met documenten of het maken van samenvattingen.

Daniel Fallmann, oprichter en CEO van Mindbreeze, voegt hieraan toe: "Wij zijn heel blij om met FANUC samen te werken en te zien hoe met AI-oplossingen direct zichtbare meerwaarde aan klanten, partners en medewerkers wordt geboden."

Over FANUC

FANUC Europe Corporation is de Europese dochteronderneming van de Japanse FANUC CORPORATION, een wereldleider in fabrieksautomatisering. Vanuit zijn hoofdkantoor in Echternach in Luxemburg biedt het centrale ondersteuning aan de 24 Europese FANUC-dochterondernemingen op het gebied van verkoop en service, productondersteuning, toeleveringsketen, onderdelen en reparaties, evenals marketing, human resources, IT en administratieve activiteiten. FANUC Europe Corporation heeft 1800 werknemers op verschillende locaties in Europa, met ongeveer 300 werknemers in dienst op zijn hoofdkantoor in Echternach.

Over Mindbreeze

Mindbreeze is een wereldwijde leider in AI-aangedreven bedrijfsintelligentie, met hoofdkantoren in Europa en de VS. Mindbreeze InSpire herdefinieert de manier waarop organisaties toegang krijgen tot informatie en deze gebruiken. Aangedreven door geavanceerde AI, transformeert het complexe gegevens in bruikbare inzichten, naadloze verbinding en informatie-analyse in verschillende systemen.

In tegenstelling tot traditionele oplossingen leveren de AI-agenten van Mindbreeze hyperrelevante, contextbewuste inzichten op maat voor unieke bedrijfsbehoeften, waardoor slimmere en snellere beslissingen kunnen worden genomen. Mindbreeze InSpire biedt ongeëvenaarde integratiemogelijkheden, gegevensbeveiliging en automatisering in de kern. Hierdoor maximaliseert Mindbreeze InSpire de waarde van uw informatie-ecosysteem en stimuleert het bedrijfsinnovatie.

Mindbreeze wordt vertrouwd door marktleiders en geniet erkenning voor zijn geavanceerde technologie. Mindbreeze is toonaangevend in het ontsluiten van nieuwe dimensies van bedrijfsintelligentie.

Meer informatie vindt u op www.mindbreeze.com

