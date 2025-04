Ericsson devient concédant de licence pour Avanci Video

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Avanci Video, une plateforme pratique et efficace pour obtenir des droits de diffusion vidéo, se réjouit d’accueillir Ericsson en tant que nouveau octroyeur de licences. Grâce à son engagement constant envers la recherche et le développement technologiques, Ericsson détient un important portefeuille de brevets stratégiques dans le secteur du contenu vidéo.

Avanci Video propose une solution de licence unique et complète pour les fournisseurs de services de streaming sur Internet, couvrant les technologies vidéo les plus récentes, telles que AV1, H.265 (HEVC), H.266 (VVC), MPEG-DASH et VP9. En regroupant les portefeuilles de brevets de 32 concédants de licence (et ce nombre continue de croître) pour plusieurs normes technologiques en un seul accord, Avanci Video simplifie le processus de gestion des licences, le rendant ainsi plus efficace et prévisible pour les entreprises de streaming.

Christina Petersson, responsable de la propriété intellectuelle chez Ericsson, a déclaré : « Dans le marché dynamique de la diffusion vidéo en streaming, il existe une demande croissante pour des solutions de licence de brevets simplifiées et efficaces. En rejoignant Avanci Video, nous souhaitons répondre à ce besoin en offrant à l’industrie une approche centralisée pour l’octroi de licences sur les technologies vidéo essentielles. Nous sommes convaincus qu’Avanci Video est idéalement positionnée pour faciliter l’adoption des technologies de pointe, permettant ainsi aux fournisseurs de streaming d’accéder de manière efficace aux dernières innovations en matière de technologies vidéo. »

Kasim Alfalahi, PDG d’Avanci, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Ericsson au sein d’Avanci Video. En tant que leader historique de l’innovation multimédia, Ericsson renforce la valeur de notre offre de licences Avanci Video, nous rapprochant ainsi de l’objectif de proposer la solution unique que le marché attend pour accélérer l’adoption des nouvelles technologies vidéo. »

L’importance des solutions de licences centralisées est renforcée par l’essor fulgurant du marché du streaming vidéo, qui compte des milliards d’utilisateurs de vidéos OTT (over-the-top) à travers le monde. Cette vaste audience souligne la nécessité de simplifier les processus de licence pour favoriser la croissance continue de l’industrie.

À propos d'Avanci Video

Le streaming vidéo sur Internet est désormais au cœur de nos modes de connexion, de communication et de consommation de contenu. À mesure que la demande pour un streaming de plus en plus performant et écoénergétique croît, les technologies qui le soutiennent — telles que AV1, H.265 (HEVC), H.266 (VVC), VP9 et MPEG-DASH — continuent d’évoluer à grande vitesse. Ces avancées optimisent la compression, réduisent l’impact environnemental et offrent une expérience de visionnage fluide et de haute qualité. Avanci Video propose une solution de licence unique pour ces technologies essentielles. En regroupant les brevets d’un nombre croissant de concédants en une seule licence, Avanci Video simplifie le processus d’octroi de licences, le rendant plus rapide, plus transparent et plus prévisible pour les entreprises de streaming du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.avanci.com/video.

À propos d'Avanci

Avanci est convaincu que le partage des technologies brevetées peut être simplifié. En tant qu’intermédiaire mondial indépendant, ni détenu ni contrôlé par des concédants ou des détenteurs de licence, Avanci opère à l’intersection de plusieurs secteurs. Nos solutions à guichet unique sont conçues pour offrir efficacité, commodité et prévisibilité dans le processus d’octroi de licences. Depuis 2016, Avanci favorise l’innovation en établissant des connexions à travers nos plateformes de licence.

www.avanci.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.