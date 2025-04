Womed lancia in Europa un dispositivo di preservazione della fertilità

MONTPELLIER, Francia--(BUSINESS WIRE)--Womed, l’azienda che sviluppa trattamenti innovativi, sicuri ed efficaci per liberare le donne da patologie uterine, oggi ha annunciato la sigla di accordi di licenza con Kebomed Europe e Saesco Medical per la distribuzione del suo primo dispositivo, Womed Leaf®, in Europa.

Le aderenze intrauterine, ossia adesioni patologiche delle pareti uterine, sono causate da formazioni di tessuto cicatriziale dell’utero dopo procedure quali dilatazione e raschiamento o rimozione di fibromi, e possono presentarsi nel 20-45 % di tali procedure.

