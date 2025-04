FANUC utilise Mindbreeze pour la gestion proactive des connaissances

LINZ, Autriche--(BUSINESS WIRE)--FANUC Europe Corporation choisit Mindbreeze InSpire pour fournir des informations intelligentes à ses clients, partenaires et employés. En intégrant la solution de gestion des connaissances basée sur l'IA au portail de services de FANUC, les utilisateurs de ce dernier bénéficieront d'une nouvelle expérience en matière de recherche d'informations.

Avec Mindbreeze, FANUC remplace la solution actuelle et fait passer son portail de services à un niveau supérieur. Les clients et les partenaires bénéficient des possibilités de gestion proactive des connaissances grâce à l'intégration dans le site Web de FANUC. Le portail est également disponible pour les employés en tant qu'intégration sur le lieu de travail, directement dans leur programme préféré.

« Dans notre nouveau « MyFANUC », les informations relatives aux produits sont désormais parfaitement présentées et mises à disposition en conséquence. Avec Mindbreeze comme partenaire, nous pouvons maintenant mettre en œuvre ce projet de manière efficace », explique Rolf Urban, responsable de la coordination des ventes de services pour l'Europe.

En tant que système additionnel, FANUC a intégré la solution de gestion des connaissances Mindbreeze InSpire à son paysage des TI grâce aux connecteurs fournis. Les droits d'accès sont toujours vérifiés directement auprès des sources de données connectées, de manière à prendre en compte même les changements de dernière minute. En plus d'une interface utilisateur intuitive, le lancement offre également aux visiteurs du portail des fonctionnalités basées sur l'IA, telles que l'interaction avec des documents par chat ou la création de résumés.

Daniel Fallmann, fondateur et PDG de Mindbreeze, ajoute : « Nous sommes particulièrement heureux de la collaboration avec FANUC et de la façon dont l'utilisation de solutions basées sur l'IA peut offrir une valeur ajoutée immédiatement visible pour les clients, les partenaires et les employés. »

À propos de FANUC

FANUC Europe Corporation est la filiale européenne de la société japonaise FANUC Corporation, un leader mondial de l’automatisation industrielle. Depuis son siège d’Echternach, au Luxembourg, elle assure un support centralisé aux 24 filiales européennes de FANUC dans les domaines des ventes et des services, du support produit, de la chaîne d’approvisionnement, des pièces de rechange et des réparations, du marketing, des ressources humaines, des TI et de l’administration. Au total, FANUC Europe Corporation emploie environ 1800 personnes sur plusieurs sites en Europe, dont près de 300 au siège d’Echternach.

À propos de Mindbreeze

Mindbreeze est un chef de file mondial de l'intelligence d'entreprise basée sur l'IA, avec des sites en Europe et aux États-Unis. Mindbreeze InSpire redéfinit la façon dont les organisations accèdent à l'information et l'utilisent. Optimisée par une IA avancée, la solution transforme des données complexes en informations exploitables, connectant et analysant les informations entre les systèmes.

À l’opposé des solutions traditionnelles, nos agents IA fournissent des informations extrêmement pertinentes et contextualisées, adaptées aux besoins uniques des entreprises, et qui permettent des prises de décision plus intelligentes et plus rapides. Grâce à ses capacités d’intégration inégalées, à la sécurité des données et à l’automatisation, Mindbreeze InSpire maximise la valeur de votre écosystème d’information tout en stimulant l’innovation.

Reconnu par les leaders sectoriels et reconnu pour sa technologie de pointe, Mindbreeze ouvre la voie à de nouvelles dimensions de l'intelligence d'entreprise.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.mindbreeze.com et suivez-nous sur LinkedIn et X @Mindbreeze.

