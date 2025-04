Womed lance son dispositif pour préserver la fertilité féminine en Europe

MONTPELLIER, France--(BUSINESS WIRE)--Womed, la société de santé utérine développant des traitements innovants, sûrs et efficaces pour libérer les femmes des pathologies utérines, annonce aujourd'hui avoir signé des accords de licence avec Kebomed Europe et Saesco Medical pour distribuer son premier dispositif médical, Womed Leaf®, en Europe.

Les adhérences intra-utérines ou synéchies, qui désignent l'accolement pathologique des parois internes de l'utérus, sont dûes à une mauvaise cicatrisation après des procédures comme l'aspiration après fausse couche ou l'ablation des fibromes, et peuvent survenir dans 20 à 45 % de ces cas. Les synéchies sont une cause majeure d’infertilité, de fausses couches à répétition et de douleur. Leur traitement est pénalisé par un taux de récidive très élevé, et suscite chez les femmes incertitude et anxiété quant à leurs chances de concevoir.

Womed Leaf® est la première et la seule barrière physique à protéger contre les synéchies. Le dispositif consiste en une membrane souple et flexible fabriquée à partir du polymère innovant de Womed, qui est insérée comme un DIU à la fin d'une intervention utérine. Elle s'expand dans la cavité, empêchant ainsi le contact entre les parois de l'utérus pendant une semaine, puis est évacuée naturellement et sans douleur. Womed Leaf s'est avéré très efficace lors l'étude clinique randomisée PREG2 qui a inclus 160 patientes atteintes de synéchies sévères ou modérées.

« Ces partenariats marquent la première étape d'un lancement mondial qui fera de Womed Leaf la nouvelle référence en matière de prévention et de traitement des adhérences intra-utérines », a déclaré Gonzague Issenmann, cofondateur et Président de Womed. « Les réseaux commerciaux de Kebomed Europe et de Saesco Medical ainsi que leur expertise en matière de santé féminine aideront les femmes européennes et leurs médecins à préserver ou à recouvrer leur fertilité. »

« Womed Leaf répond à un besoin non satisfait important en matière de santé des femmes et nous sommes ravis de nous associer à Womed pour le proposer à nos clients », a déclaré Lars Melbye, Directeur Général de Kebomed Europe. Jordi Fluvia, Président de Saesco Medical, a ajouté : « Nous nous engageons à proposer les dernières avancées en matière de technologies médicales, et Womed apporte une véritable innovation dans une indication qui a cruellement manqué d'améliorations significatives au cours des deux dernières décennies. »

Kebomed Europe aura la responsabilité de vendre le dispositif en France, Allemagne, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Autriche et Suisse, tandis que Saesco Medical couvrira l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Staatz Business Development & Strategy a été le partenaire de Womed dans cette transaction.

À propos de WOMED

Womed est la société en santé utérine, développant des produits à partir de sa plateforme technologique de polymère, conçue pour l'implantation intra-utérine et l'administration contrôlée de principes actifs. Son premier produit, Womed Leaf®, est un dispositif médical destiné à traiter et prévenir l'accolement des parois utérines, qui apparait notamment dans le traitement d'une fausse couche sur cinq. Le portefeuille de produits d'administration intra-utérine de Womed comprend des traitements contre les fibromes, l'endométriose et les saignements utérins aigus.

www.womedtech.com

À propos Kebomed Europe

Kebomed Europe est un distributeur indépendant de dispositifs médicaux spécialisé en santé de la femme. Kebomed Europe s'associe aux fabricants du monde entier pour apporter des technologies médicales innovantes aux prestataires de soins et améliorer les soins aux patients.

www.kebomed.com

À propos Saesco Médical

Saesco Medical est un distributeur de dispositifs médicaux qui se consacre à distribuer le matériel et les équipements haut de gamme aux prestataires de soins.

www.saescomedical.com