Ericsson si unisce ad Avanci Video come licenziante

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Avanci Video, la soluzione di licenza semplice ed efficace per i servizi di streaming online, oggi ha accolto Ericsson come nuovo licenziante. Sviluppata sulla base dei suoi investimenti continui nelle tecnologie multimediali, Ericsson possiede un notevole portafoglio di brevetti fondamentali per le tecnologie video.

Avanci Video offre l'opzione di un'unica licenza completa per i fornitori di streaming online che comprende le ultime tecnologie video—AV1, H.265 (HEVC), H.266 (VVC), MPEG-DASH e VP9. Riunendo i portafogli dei brevetti corrispondenti di 32 (in aumento) licenzianti per vari standard tecnologici in un'unico contratto, Avanci Video semplifica il processo di licenza, rendendolo più efficiente e prevedibile per le aziende di streaming.

