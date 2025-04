FANUC nutzt Mindbreeze für proaktives Wissensmanagement

LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--FANUC Europe Corporation setzt bei der intelligenten Informationsbereitstellung für Kunden, Partner und Mitarbeitende auf Mindbreeze InSpire. Durch die Integration der KI-basierten Wissensmanagementlösung in das FANUC Serviceportal erhalten Nutzer:innen des FANUC Serviceportals ein neues Erlebnis bei der Recherche nach Informationen.

FANUC löst mit Mindbreeze die derzeitige Lösung ab und hebt damit das Serviceportal auf ein neues Level. Kunden und Partner profitieren durch die Einbindung in die FANUC-Website von den Möglichkeiten des proaktiven Wissensmanagements. Mitarbeitenden steht das Portal zusätzlich als Arbeitsplatzintegration auch direkt in ihrem bevorzugten Programm zur Verfügung.

„In unserem neuen ‚MyFANUC‘ werden nun die produktbezogenen Informationen perfekt aufbereitet und entsprechend zur Verfügung gestellt. Dieses Vorhaben können wir mit Mindbreeze als Partner nun effizient umsetzen“, erklärt Rolf Urban, Head of Service Sales Coordination Europe.

Als additives System integrierte FANUC die Wissensmanagementlösung Mindbreeze InSpire über die bereitgestellten Konnektoren in ihre bestehende IT-Landschaft. Die Abfrage der Zugriffsrechte erfolgt immer direkt an den angebundenen Datenquellen, so werden auch kurzfristige Änderungen berücksichtigt. Mit der Einführung stehen den Portalbesucher:innen neben einer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche auch KI-basierte Funktionalitäten wie das Chatten mit Dokumenten oder das Erstellen von Zusammenfassungen zur Verfügung.

Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit FANUC freut uns besonders und zeigt, wie der Einsatz von KI-basierten Lösungen einen sofort sichtbaren Mehrwert für die Kunden, Partner und Mitarbeitenden bieten kann.“

Über FANUC

Die FANUC Europe Corporation ist das europäische Tochterunternehmen der japanischen FANUC Corporation, die zu den Weltmarktführern für Fabrikautomatisierung gehört. Von ihrem Hauptsitz in Echternach/Luxemburg aus bietet sie den 24 europäischen FANUC Niederlassungen zentrale Unterstützung in den Bereichen Vertrieb und Service, Produktsupport, Lieferkette, Ersatzteile und Reparaturen, Marketing, Personal, IT und Verwaltung. Insgesamt beschäftigt die FANUC Europe Corporation rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten in Europa, davon rund 300 in der Zentrale in Echternach.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk. Mindbreeze InSpire definiert neu, wie Organisationen Zugang zu Informationen erhalten und diese verwenden. Mit Unterstützung von fortschrittlicher KI wandelt die Lösung komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und ist somit in der Lage, Informationen nahtlos systemübergreifend zu verbinden und zu analysieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen liefern unsere KI-Agenten hochrelevante, kontextbezogene und auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnittene Erkenntnisse, um eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Mit unübertroffenen Integrationsmöglichkeiten, der Datensicherheit und zentralen Automatisierungen maximiert Mindbreeze InSpire den Wert Ihres Informationsökosystems und treibt gleichzeitig Innovationen voran.

Aufgrund des Vertrauens von Branchenführern, das sie Mindbreeze entgegenbringen, und der Anerkennung für unsere Spitzentechnologie ist Mindbreeze heute wegweisend bei der Erschließung neuer Dimensionen der Enterprise Intelligence.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X @Mindbreeze.