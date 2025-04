A+E Networks Latin America expande contrato com a Intelsat, oferecendo entretenimento de alto nível em toda a região

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e via satélite integradas do mundo, foi selecionada pela A+E Networks Latin America para distribuir entretenimento de primeiro nível a milhões de telespectadores na região.

"Durante anos, a Intelsat vem sendo uma parceira confiável na entrega de entretenimento de alta qualidade para públicos em toda a América Latina", disse Richard Kohlweg, Diretor Geral de Vendas e Mídia na Intelsat. "Estamos orgulhosos de continuar apoiando a A+E Networks Latin America em sua missão de trazer programação excepcional à região."

A IS-21 é líder em redes de TV a cabo que atendem as Américas, chegando a mais de 46 milhões de telespectadores somente na América Latina. Ela transmite os principais canais da região, incluindo aqueles da A+E Networks Latin America. Usando a IS-21, a A+E Networks irá oferecer eficientemente 14 canais, como The History Channel, H2, Lifetime e A&E. Com sua ampla cobertura, grande alcance e transmissão confiável, a IS-21 garante que milhões de lares tenham acesso ininterrupto a conteúdo de alto nível.

"Na A+E Networks Latin America, proporcionar conteúdo excepcional continua sendo nossa principal prioridade", disse Eduardo Ruíz, Presidente e Diretor Geral da A+E Networks Latin America. "A confiabilidade comprovada e o amplo alcance da Intelsat fazem dela a parceira perfeita para garantir que nossos telespectadores continuem aproveitando o acesso contínuo a nosso entretenimento de alto nível."

Esta cooperação consolida ainda mais a posição da Intelsat como parceira de satélites preferida das principais empresas de mídia da América Latina. A IS-21 é uma rede de TV a cabo de primeiro nível que atende as Américas, transmitindo muitos dos canais mais assistidos na região.

Com este contrato renovado, a Intelsat continua desempenhando um papel essencial em fornecer entretenimento de classe mundial ao público latino-americano.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat mantém o foco em fornecer comunicações via satélite seguras e ininterruptas para clientes dos setores governamental, ONGs e empresas, por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Reduzindo a exclusão digital com uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que pessoas e suas tecnologias se comuniquem através dos oceanos, enxerguem além dos continentes e ouçam pelos céus, promovendo a comunicação, a cooperação e a coexistência. Desde sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de pioneirismo no setor de satélites, sempre a serviço de seus clientes e do planeta. Com base em um legado de inovação e voltada para os desafios da nova geração, a equipe da Intelsat agora mira os próximos marcos na exploração espacial, revolucionando o setor e liderando a transformação digital do setor.

