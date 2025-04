Ericsson treedt als licentiegever toe tot Avanci Video

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Ericsson werd vandaag als nieuwe licentiegever verwelkomd bij Avanci Video, de eenvoudige en efficiënte licentiëringsoplossing voor internetstreamingservices. Gestoeld op haar voortdurende investeringen in multimediatechnologieën, bezit Ericsson een aanzienlijke portfolio fundamentele patenten voor videotechnologieën.

Avanci Video biedt providers van internetstreaming de mogelijkheid om voor één enkele, omvattende licentie te opteren die de nieuwste videotechnologieën dekt: AV1, H.265 (HEVC), H.266 (VVC), MPEG-DASH en VP9. In een overkoepeling van de relevante patentportfolio's van 32 licentiegevers (een aantal dat verder toeneemt) voor verscheidene technologiestandaarden in één overeenkomst, vereenvoudigt Avanci Video het licentiëringsproces, waardoor het voor streamingbedrijven efficiënter en ook meer voorspelbaar wordt.

