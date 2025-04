Womed lanceert een middel voor het behoud van de vrouwelijke vruchtbaarheid in Europa

MONTPELLIER, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Womed, het bedrijf gespecialiseerd in de gezondheid van de baarmoeder die innovatieve, veilige en doeltreffende behandelingen ontwikkelt om vrouwen van uteriene pathologieën te verlossen, maakte vandaag bekend dat het bedrijf licentieovereenkomsten heeft ondertekend met Kebomed Europe en Saesco Medical om haar eerste medische hulpmiddel, Womed Leaf®, in Europa te verdelen.

IUA (Intrauterine Adhesion), een term die verwijst naar de pathologische verkleving van de baarmoederwand, wordt veroorzaakt door littekens in de uterus na procedures zoals dilatatie en curettage of het verwijderen van een vleesboom, en kan in 20% tot 45% van dergelijke procedures optreden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.