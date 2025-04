Womed bringt Gerät zur Erhaltung der Fruchtbarkeit bei Frauen in Europa auf den Markt

MONTPELLIER, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Womed, das Unternehmen für Gebärmuttergesundheit, das innovative, sichere und wirksame Behandlungen entwickelt, um Frauen von Gebärmuttererkrankungen zu befreien, gab heute bekannt, dass es Lizenzvereinbarungen mit Kebomed Europe und Saesco Medical unterzeichnet hat, um sein erstes Medizinprodukt, Womed Leaf®, in Europa zu vertreiben.

Intrauterine Adhäsionen (IUA), die sich auf die pathologische Bindung der Gebärmutterwände beziehen, werden durch Vernarbung der Gebärmutter nach Eingriffen wie Dilatation und Kürettage oder Myomentfernung verursacht und können bei 20 % bis 45 % dieser Eingriffe auftreten. Intrauterine Adhäsionen sind eine der Hauptursachen für Unfruchtbarkeit, wiederholte Fehlgeburten und Schmerzen. Die Behandlung von intrauterinen Adhäsionen ist mit einer sehr hohen Rezidivrate verbunden, was bei Frauen zu Unsicherheit und großer Sorge hinsichtlich ihrer Empfängniswahrscheinlichkeit führt.

Womed Leaf® ist die erste und einzige physische Barriere zum Schutz vor intrauterinen Adhäsionen. Das Gerät besteht aus einer weichen, flexiblen Folie aus dem innovativen Polymer von Womed, die wie eine Spirale am Ende eines Uterusverfahrens eingesetzt wird. Sie dehnt sich in der Gebärmutterhöhle aus und verhindert eine Woche lang den Kontakt zwischen den Gebärmutterwänden. Anschließend wird sie auf natürliche und schmerzfreie Weise ausgeschieden. Womed Leaf hat sich in der randomisierten klinischen PREG2-Studie, an der 160 Patientinnen mit schwerer oder mittelschwerer intrauteriner Adhäsion teilnahmen, als hochwirksam erwiesen.

„Diese Partnerschaften markieren den ersten Schritt einer weltweiten Markteinführung, die Womed Leaf zum neuen Goldstandard in der Prävention und Behandlung von intrauterinen Adhäsionen machen wird“, sagte Gonzague Issenmann, Mitbegründer und CEO von Womed. „Die etablierten Vertriebsnetzwerke und die Expertise von Kebomed Europe und Saesco Medical im Bereich der Frauengesundheit werden europäischen Frauen und ihren Ärzten helfen, ihre Fruchtbarkeit zu erhalten oder wiederherzustellen.“

„Womed Leaf deckt einen erheblichen ungedeckten Bedarf im Bereich der Frauengesundheit ab, und wir freuen uns, mit Womed zusammenzuarbeiten, um es unseren Kundinnen anzubieten“, sagte Lars Melbye, Geschäftsführer von Kebomed Europe. Jordi Fluvia, CEO von Saesco Medical, fügte hinzu: „Wir sind bestrebt, die neuesten Fortschritte in der Medizintechnik anzubieten, und Womed bringt eine echte Innovation in einem Bereich, in dem es in den letzten zwei Jahrzehnten schmerzlich an sinnvollen Verbesserungen gefehlt hat.“

Kebomed Europe wird für den Verkauf des Geräts in Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein, während Saesco Medical für Spanien, Italien, Portugal, Belgien, die Niederlande und Luxemburg zuständig sein wird.

Staatz Business Development & Strategy war der Partner von Womed für die Geschäftsentwicklung.

Über WOMED

Womed ist ein Unternehmen für Gebärmuttergesundheit, das Produkte auf der Grundlage seiner bahnbrechenden, proprietären Polymertechnologie-Plattform entwickelt, die für die intrauterine Implantation und lokale Verabreichung von Wirkstoffen konzipiert ist. Das erste Produkt, Womed Leaf®, ist ein Medizinprodukt zur Behandlung und Vorbeugung der Verwachsung der Gebärmutterwände, die insbesondere bei jeder fünften Frau auftritt, die wegen einer Fehlgeburt behandelt wird. Die Pipeline von Womed für intrauterine Arzneimittelverabreichung umfasst Behandlungen für Myome, Endometriose und akute Gebärmutterblutungen.

Über Kebomed Europe

Kebomed Europe ist ein führender unabhängiger Vertriebshändler für medizinische Geräte, der sich auf den Bereich der Frauengesundheit spezialisiert hat. Kebomed Europe arbeitet mit Herstellern aus aller Welt zusammen, um innovative medizinische Technologien für Gesundheitsdienstleister bereitzustellen und die Patientenversorgung zu verbessern.

Über Saesco Medical

Saesco Medical ist ein Vertriebshändler für medizinische Geräte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheitsdienstleistern hochwertige medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien bereitzustellen.

