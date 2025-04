Una nuova era per il design grazie all’AI generativa e a una sinergia creativa interdisciplinare tra Reply, ACPV ARCHITECTS e Marazzi

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--La collaborazione tra Reply, Marazzi e ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel ridefinisce una nuova connessione tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale attraverso la produzione di ceramiche innovative il cui design è generato anche mediante algoritmi di Intelligenza Artificiale.

Un concreto passo avanti nell’adozione di tecnologie innovative sostenibili nella produzione industriale dove l’integrazione di algoritmi generativi, ispirati a principi di biomimesi, ha permesso di creare pattern che uniscono l’unicità organica del mondo naturale alla precisione algoritmica di quello digitale. Il progetto, che nasce nel 2023 come una sperimentazione interdisciplinare tra le tre realtà, vede oggi la realizzazione di una produzione speciale di marmi generati, grandi lastre in gres destinate a configurare alcuni spazi della nuova sede di Reply a Torino, presso la ex Caserma De Sonnaz, su progetto di Reply e ACPV ARCHITECTS.

“Abbiamo voluto integrare innovazione tecnologica, creatività e ricerca interdisciplinare, in linea con la mission di Reply: applicare le competenze digitali e l’Intelligenza Artificiale per trasformare e innovare processi consolidati. La sinergia tra il nostro team specializzato in intelligenza artificiale e machine learning con quelli di Marazzi e ACPV ARCHITECTS ha reso possibile la creazione di superfici ceramiche inedite che reinterpretano i marmi naturali.” commenta Tatiana Rizzante, CEO di Reply."

Per Patricia Viel, CEO e Co-founder di ACPV ARCHITECTS, "Questo progetto rappresenta un esempio di come l’intelligenza artificiale, alimentata e guidata dalla visione architettonica, possa amplificare la creatività umana e ridefinire i processi produttivi. Le superfici ceramiche nate da questa collaborazione non sono semplici rivestimenti, ma marmi inediti, dove tecnologia e sensibilità progettuale si fondono.”

Una delle principali sfide affrontate dal team di Machine Learning Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in Intelligenza Artificiale, e ACPV ARCHITECTS è stata la riproduzione di marmi su grande scala, senza creare un effetto ottico di allucinazione e mantenendo un’efficacia realistica applicabile su ampie superfici architettoniche, fino a 3,2 metri di altezza.

Paolo Mazza, architetto Partner di ACPV ARCHITECTS, a guida del progetto e della nuova sede di Reply, conferma: "L’innovazione è anche nel metodo: grazie al nostro dipartimento Digital & Design Technology, e al team Reply abbiamo utilizzato modelli avanzati di AI generativa, combinando algoritmi di denoising e super-risoluzione alle competenze architettoniche per creare superfici ceramiche di grande formato, capaci di evocare la qualità estetica naturale senza intaccare il patrimonio geologico. Un processo che amplia le possibilità creative e colloca la progettazione in un campo di sperimentazione continua."

L’adozione di questi “marmi generati” si inserisce in un percorso che apre nuove possibilità creative e consente, al tempo stesso, di ottimizzare passaggi chiave del processo produttivo, come l’approvvigionamento e la logistica dei materiali. Marazzi, tra i principali attori del settore, applica questi algoritmi per sviluppare superfici ad alte prestazioni, integrando la tecnologia in una produzione più efficiente e attenta alla gestione delle risorse.

Mauro Vandini, CEO di Marazzi e Presidente Mohawk Global Ceramic, commenta: "La nostra missione è sempre stata quella di innovare e migliorare i processi produttivi, mantenendo un forte impegno verso la sostenibilità. Questo progetto dimostra come l'AI generativa possa trasformare il design ceramico, creando superfici che non solo rispettano l'ambiente, ma elevano anche gli standard estetici e funzionali del settore."

L’applicazione di questi prodotti all’interno del progetto di rigenerazione dell’ex Caserma De Sonnaz trasforma il nuovo polo Reply in un laboratorio per il futuro, dimostrando come maestria progettuale e tecnologia all'avanguardia possano integrarsi in perfetta sinergia.

L’IA generativa amplia le potenzialità creative del design oltre i limiti tradizionali e apre la strada a soluzioni potenzialmente infinite, valorizzando le competenze artigianali del Made in Italy e la salvaguardia dell’ambiente. Una sfida che interpella non solo il mondo del design, ma l’intero paradigma della produzione industriale.

Milano Design Week

Lunedì 7 aprile – Venerdì 11 aprile dalle 10.00 alle 20.00

Marazzi Milano, Via Borgogna 2 Durini Design District

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services.

Marazzi, presente in più di 140 Paesi, è universalmente riconosciuto come sinonimo di ceramica di alta qualità per pavimenti e rivestimenti e simbolo del miglior made in Italy nel settore dell’arredamento e del design. Tutti i prodotti Marazzi in ceramica e gres sono realizzati con le migliori tecnologie applicate e con cicli di produzione ecosostenibili, certificati secondo i più severi standard internazionali. Marazzi fu fondata nel 1935 nel distretto di Sassuolo (Modena), polo di fama internazionale per la produzione di piastrelle di ceramica. Si devono a Marazzi le principali innovazioni tecnologiche, di processo e di design che hanno reso il distretto un punto di riferimento per l’intero mondo della ceramica.

Marazzi Group fa parte di Mohawk Industries, Inc. il più grande produttore mondiale nel settore del flooring, gruppo multinazionale quotato alla Borsa di New York.

ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel è un collettivo internazionale che ha l’obiettivo di contribuire a creare un benessere condiviso, attraverso soluzioni architettoniche di alto profilo nel mondo. Fondato dagli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel, lo studio conta oltre 200 professionisti ed è guidato da 13 soci. Dal masterplanning ad edifici residenziali e ad uso misto, dai campus a edifici pubblici e hotel, ciascun progetto di ACPV ARCHITECTS racchiude una nuova visione dove la natura e le più alte aspirazioni umane trovano una nuova centralità.