NIQ signe un accord définitif visant l'acquisition de Gastrograph AI pour renforcer l'innovation CPG grâce à des données, des plateformes et des capacités pilotées par l'IA

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ), un chef de file de la veille des comportements de consommation, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir Gastrograph AI, une plateforme de découverte et d'enquête leader sur le marché pour les informations sensorielles. L’acquisition renforce encore les capacités d’IA et la différenciation concurrentielle de NIQ afin de fournir aux sociétés de CPG un aperçu complet (Full View™) du comportement des consommateurs.

Gastrograph AI prend en charge certaines des plus grandes marques de consommation au monde, en utilisant l'IA prédictive pour développer, tester et reformuler des produits en modélisant la perception sensorielle humaine de la saveur, de l'arôme et de la texture. En intégrant la base de données sensorielles des préférences des consommateurs de Gastrograph AI dans l’écosystème de NIQ, nous permettrons aux clients de créer des idées, d’améliorer des concepts et de proposer des formulations de produits qui raviront les consommateurs. Grâce à ses capacités basées sur l’IA, les solutions de NIQ permettent aux clients d’atteindre une plus grande vitesse de commercialisation à moindre coût.

« La combinaison de Gastrograph AI avec la plateforme IA de NIQ permettra aux marques de biens de consommation emballés les plus influentes au monde d’accéder plus rapidement au marché, avec de meilleurs produits, et de gagner des parts plus rapidement », déclare Ramon Melgarejo, président des analyses et perspectives stratégiques, NIQ. « Dans l’environnement actuel, il n’a jamais été aussi important de comprendre ce que les consommateurs achèteront et pourquoi, et de pouvoir agir sur la base de ces informations. »

NIQ collabore avec Gastrograph AI dans la construction de BASES Creative Product AI, et le partenariat a démontré que l'utilisation de l'IA pour la recherche sur la formulation de produits reçoit un écho très positif auprès des plus grandes marques mondiales. L'acquisition de Gastrograph AI permettra à NIQ de renforcer ses capacités en matière d'IA dans le développement de produits, en s'appuyant sur sa solution Creative Product AI lancée en 2022.

L’approche holistique de NIQ en matière d’informations sur les consommateurs permet aux clients d’innover rapidement, de se connecter aux consommateurs, de se développer et de réussir. Tirer parti de l'expertise de NIQ Strategic Analytics & Insights garantit que les clients reçoivent des solutions et des informations personnalisées pour relever leurs défis spécifiques.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NIQ) est une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, qui offre la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. NIQ a fusionné avec GfK en 2023, réunissant deux leaders de l’industrie avec une portée mondiale inégalée. Notre portée mondiale s’étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 85 % de la population mondiale et plus de 7 200 milliards de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full View™.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.niq.com

À propos de Gastrograph AI

Basé à New York, Gastrograph AI a mis au point l'une des premières solutions d'intelligence artificielle conçues spécifiquement pour le développement de produits prédictifs dans l'industrie CPG. La plateforme Gastrograph AI modélise efficacement la perception sensorielle humaine pour comprendre les préférences des consommateurs pour de multiples données démographiques et pays et fournit des informations sur le marché et la formulation qui favorisent le succès de la marque pour les clients CPG.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.