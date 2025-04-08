NIQ签署收购Gastrograph AI的最终协议，旨在通过人工智能驱动的数据、平台和能力，进一步加强快消品创新

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 消费者情报领域的领导者NielsenIQ（NIQ）今天宣布已签署对Gastrograph AI的收购协议，后者为市场领先的感官洞察发现和查询平台。此次收购进一步加强了NIQ的人工智能能力和差异化竞争优势，为快消品企业提供了消费者行为的“市场全貌”（Full View™）。

Gastrograph AI为全球一些最大的消费品牌提供支持，利用预测性人工智能，通过模拟人类对风味、香气和质地的感官知觉，开发、测试和重新配置产品。Gastrograph AI强大的消费者偏好感官数据库与NIQ生态系统的整合将帮助客户创造创意、提升概念，并提供令消费者满意的产品配方。借助人工智能的能力，NIQ的解决方案可助力客户以更低的成本加快产品上市速度。

“Gastrograph AI与NIQ人工智能平台的结合，将帮助全球最具影响力的快消品品牌以更好的产品更快地进入市场，并更迅速地赢得市场份额。”NIQ的策略分析与洞察总裁Ramon Melgarejo表示，“在当今环境下，了解消费者会买什么、为什么买，并能够根据这些洞察采取行动变得前所未有的重要。”

NIQ在打造BASES创意产品人工智能的过程中一直与Gastrograph AI通力合作，双方联手利用人工智能进行产品配方研究，并在全球各大品牌中引起了强烈反响。收购Gastrograph AI将使NIQ能够在2022年推出的创意产品人工智能解决方案的基础上，进一步增强其在产品开发方面的人工智能能力。

NIQ的整体消费者洞察方法让客户能够快速创新、与消费者建立联系、实现增长并赢得市场。NIQ的策略分析与洞察专长可确保客户获得量身定制的解决方案和深入分析，以应对其独特的挑战。

关于NIQ

NielsenIQ (NIQ)是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面的洞察，并揭示新的增长途径。2023年，NIQ与GfK完成合并，两家极具全球影响力的行业领导者实现整合。我们的业务遍及全球90多个国家，涵盖了约85%的世界人口，以及全球超过7.2万亿美元的消费者支出。凭借通过尖端平台和先进分析工具提供的整体零售解读和最全面的消费者洞察，NIQ致力于传递市场全貌(Full View™)。

有关更多信息，请访问 www.niq.com

关于Gastrograph AI

Gastrograph AI总部位于纽约，是首批专为快消品行业预测性产品开发而设计的人工智能解决方案之一。Gastrograph AI平台能有效模拟人类的感知知觉，以了解不同人群和国家的消费者偏好，并提供市场和配方洞察，从而助力快消品客户的品牌成功。

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