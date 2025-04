AGC Biologics stärkt Netzwerk für Single-Use-Technologie und baut neue Anlage in Yokohama, Japan, durch 5.000-Liter-Behälter von Thermo Scientific aus

YOKOHAMA, Japan, und SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics, Ihr freundlicher CDMO-Experte, kündigte heute eine strategische Entscheidung über die groß angelegte Single-Use-Technologie an, die das Unternehmen in seiner neuen Anlage in Yokohama, Japan, einsetzen wird. Die Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) führt zwei 5.000-Liter-DynaDrive-Single-Use-Bioreaktoren (S.U.B.) von Thermo Scientific ein, wodurch der Standort zu einem der fortschrittlichsten in Japan für die Massenproduktion von Biologika auf Säugetierbasis wird. Der GMP-Betrieb ist für Anfang 2027 angesetzt.

Laut Daten aus der bioTRAK-Datenbank der BDO Group des Jahres 2024 machen Single-Use-Technologien weltweit 51 Prozent aller Bioreaktortechnologien auf Säugetierbasis aus und übertreffen damit die traditionelle Edelstahl-Alternative. Zu den Eigenschaften hinter diesem Trend gehören ein geringerer Reinigungsaufwand, niedrigere Einstiegskosten und kürzere Einrichtungszeiten, flexible Konfigurationen, Skalierbarkeit zur Anpassung an wechselnde Produktanforderungen sowie verkürzte klinische Produktionszeiten. AGC Biologics verfügt laut bioTRAK über das zweitgrößte globale Netzwerk für Single-Use-Herstellungskapazitäten nach Volumen in der Branche. Die neue Bioreaktor-Technologie stellt sicher, dass das Unternehmen der branchenweiten Nachfrage nach Single-Use-Systemen stets einen Schritt voraus ist.

„Die neue Anlage in Yokohama ist für den Einsatz von Single-Use-Bioreaktoren für die GMP-Herstellung in großem Maßstab ausgelegt. Die Spitzentechnologie von Thermo Scientific macht diese Anlage zu einer der fortschrittlichsten in Japan für die Massenproduktion und erweitert unser robustes globales Netzwerk von Single-Use-Produktionsstandorten auf drei Kontinenten“, erklärte Christoph Winterhalter, Chief Business Officer, AGC Biologics. „Dieser Standort bietet die Kapazitäten, nicht nur die kommerziellen Anforderungen von Kunden in Japan und Asien zu erfüllen, sondern auch von globalen Kunden, die modernste technologische Kapazitäten suchen.“

„Flexibilität und die Möglichkeit, die Produktion kosteneffizient zu skalieren, sind heute für jeden Entwickler von Therapien entscheidend. Um dies zu erreichen, benötigen CDMOs die bestmögliche Technologie. Der 5.000-Liter-DynaDrive-Single-Use-Bioreaktor bietet nahtlose Skalierbarkeit, außergewöhnliche Flexibilität und herausragende Möglichkeiten zur Prozessintensivierung – und verkörpert damit erstklassige Performance. Der neue Standort von AGC Biologics in Yokohama wird dank unserer Zusammenarbeit eine erstklassige Adresse für groß angelegte Single-Use-Technologien in Japan sein“, sagte Daniella Cramp, Senior Vice President und President Bioproduction bei Thermo Fisher Scientific.

Die neue Anlage von AGC Biologics in Yokohama bietet das gesamte Leistungsspektrum für Projekte in der Frühphase mit anfänglicher Prozessentwicklungsarbeit über Projekte in der Spätphase bis hin zur kommerziellen Produktion. Sie wird Säugetierzell-Expression, Zelltherapie und Messenger-RNA (mRNA)-Arzneimittelprodukte unterstützen.

Die Anlage in Yokohama bedeutet ein weiterer Standort in der Region und soll dazu beitragen, die operative Effizienz und die Effizienz der Lieferkette im globalen Netzwerk von AGC Biologics zu maximieren. Die CDMO betreibt derzeit einen Standort in Japan, die Anlage in Chiba, die Dienstleistungen in den Bereichen Säugetierzell-Expression und mikrobielle Fermentation anbietet.

AGC Biologics ist Teil der Life Science Company von AGC Inc., das sich mit mehr als zehn Standorten weltweit auf Biopharmazeutika, fortschrittliche Therapien, niedermolekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Agrochemikalien konzentriert.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist eine weltweit führende biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), die sich zu höchsten Servicestandards verpflichtet hat. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern bieten wir freundliche und fachkundige Dienstleistungen an. Wir stellen erstklassige Entwicklungs- und Herstellungsleistungen für therapeutische Proteine auf Basis von Säugetierzellen und Mikroorganismen, Plasmid-DNA (pDNA), Messenger-RNA (mRNA), virale Vektoren und gentechnisch veränderte Zellen bereit. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien mit Standorten in Seattle (Washington), Boulder und Longmont (Colorado), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg (Deutschland), Mailand (Italien) sowie Chiba und Yokohama (Japan). Derzeit beschäftigen wir weltweit über 2.800 Teammitglieder. AGC Biologics ist Teil des Geschäftsbereichs Life Science von AGC Inc., der sich mit mehr als zehn Standorten auf Biopharmazeutika, fortschrittliche Therapien, niedermolekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Agrochemikalien konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

