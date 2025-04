Le design s'ouvre sur une ère nouvelle : IA générative et synergie créative interdisciplinaire entre Reply, ACPV ARCHITECTS et Marazzi

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--La collaboration entre Reply, Marazzi et ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel redéfinit le lien entre innovation technologique et durabilité environnementale grâce à la production de céramiques innovantes dont la conception est également générée par des algorithmes d'intelligence artificielle.

Une avancée concrète dans l'adoption de technologies durables innovantes dans la production industrielle où l'intégration d'algorithmes génératifs, inspirés par les principes du biomimétisme, a permis de créer des modèles qui combinent l'unicité organique du monde naturel avec la précision algorithmique du numérique. Le projet, qui a débuté en 2023 comme une expérimentation interdisciplinaire entre les trois réalités, voit maintenant la réalisation d'une production spéciale de marbres générés, de grandes dalles en grès destinées à configurer certains espaces du nouveau siège de Reply à Turin, dans l'ancienne Caserma De Sonnaz, conçue par Reply et ACPV ARCHITECTS.

« Nous avons cherché à intégrer la technologie d’innovation, la créativité et la recherche interdisciplinaire, conformément à la mission de Reply, qui consiste à appliquer les compétences numériques et l’intelligence artificielle pour transformer et innover dans les processus établis. La synergie entre notre équipe spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique avec celles de Marazzi et ACPV ARCHITECTS a permis la création de nouvelles surfaces céramiques qui réinterprètent les marbres naturels », déclare Tatiana Rizzante, CEO de Reply.

Pour Patricia Viel, CEO et cofondatrice d'ACPV ARCHITECTS, « Ce projet est un exemple de la façon dont l'intelligence artificielle, alimentée et guidée par la vision architecturale, peut amplifier la créativité humaine et redéfinir les processus de production. Les surfaces céramiques résultant de cette collaboration ne sont pas simplement des revêtements, mais des marbres inédits, où la technologie et la sensibilité au design se rejoignent. »

L'un des principaux défis rencontrés par l'équipe de Machine Learning Reply, une société de Reply Group spécialisée dans l'intelligence artificielle, et ACPV ARCHITECTS, était de reproduire des marbres à grande échelle, sans créer d'effet d'hallucination optique et en maintenant une efficacité réaliste applicable sur de grandes surfaces architecturales atteignant 3,2 mètres de hauteur.

Paolo Mazza, architecte partner chez ACPV ARCHITECTS, qui dirige le projet et le nouveau siège de Reply, confirme : « L'innovation réside également dans la méthode : grâce à notre département Digital & Design Technology et à l'équipe Reply, nous avons utilisé des modèles d'IA générative de pointe, combinant des algorithmes de débruitage et de super-résolution avec une expertise architecturale pour créer des surfaces céramiques à grande échelle capables d'évoquer la qualité esthétique naturelle sans affecter le patrimoine géologique. Il s'agit d'un processus qui élargit les possibilités créatives et place le design dans une démarche d'expérimentation permanente ».

L'adoption de ces « marbres générés » fait partie d'une approche qui ouvre de nouvelles possibilités créatives et qui permet en même temps d'optimiser les étapes clés du processus de production, telles que l'approvisionnement en matériaux et la logistique. Marazzi, un acteur majeur de l'industrie, applique ces algorithmes pour développer des surfaces performantes, intégrant la technologie dans une production plus efficace et respectueuse des ressources.

Mauro Vandini, CEO de Marazzi et président de Mohawk Global Ceramic, déclare : « Notre mission a toujours été d'innover et d'améliorer les processus de production tout en maintenant un engagement fort en faveur du développement durable. Ce projet démontre comment l’IA générative peut transformer la conception céramique, en créant des surfaces qui non seulement respectent l’environnement, mais élèvent également les normes esthétiques et fonctionnelles de l’industrie ».

L'application de ces produits dans le cadre du projet de régénération de l'ancienne Caserma De Sonnaz transforme le nouveau hub Reply en un laboratoire d'avenir, démontrant comment la maîtrise du design et la technologie de pointe peuvent créer une synergie parfaite.

L’IA générative élargit le potentiel créatif du design au-delà des limites traditionnelles et ouvre la voie à des solutions potentiellement illimitées, améliorant ainsi les compétences artisanales de la fabrication italienne et la protection de l’environnement. Un défi qui engage non seulement le monde du design, mais qui redéfinit également le paradigme de la production industrielle.

Milan Design Week

Du lundi 7 avril au vendredi 11 avril, de 10h00 à 20h00.

Marazzi Milan, Via Borgogna 2 Durini Design District

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply soutient les principaux groupes industriels européens dans les secteurs des télécoms et des médias ; de l'industrie et des services ; de la banque et de l'assurance et des secteurs publics dans l'élaboration et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud, des médias numériques et de l'internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques.

Marazzi, présent dans plus de 140 pays, est universellement reconnu comme un synonyme de céramique de haute qualité pour les sols et les murs et un symbole de l'excellence du savoir-faire italien dans le secteur du meuble et du design. Tous les produits Marazzi en céramique et en grès sont fabriqués avec les meilleures technologies appliquées et des cycles de production durables sur le plan environnemental, certifiés selon les normes internationales les plus strictes. Marazzi a été fondé en 1935 dans le quartier de Sassuolo (Modène), un hub de renommée internationale pour la production de carreaux de céramique. Marazzi est responsable des principales innovations technologiques, de processus et de conception qui ont fait du quartier un haut lieu de la céramique à l'échelle mondiale.

Marazzi Group fait partie de Mohawk Industries, Inc., le plus grand fabricant mondial de revêtements de sol, un groupe multinational coté à la Bourse de New York.

ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel est un collectif international dont l'objectif est de promouvoir le bien-être partagé grâce à des solutions architecturales uniques et de grande envergure dans le monde entier. Fondé en 2000 par Antonio Citterio et Patricia Viel, le studio peut compter sur la créativité de plus de 200 professionnels et le leadership de 13 partenaires. De l'urbanisme aux développements résidentiels et mixtes, des campus d'entreprise aux bâtiments publics et aux hôtels, chaque projet ACPV ARCHITECTS incarne une nouvelle vision où la nature et les plus hautes aspirations humaines peuvent trouver une nouvelle centralité.

