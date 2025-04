NIQ unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Gastrograph AI, um CPG-Innovationen durch KI-gesteuerte Daten, Plattformen und Fähigkeiten weiter voranzutreiben

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gab heute bekannt, dass eine Einigung zum Erwerb von Gastrograph AI, einer marktführenden Entdeckungs- und Anfrageplattform für sensorische Erkenntnisse, erzielt wurde. Die Übernahme stärkt die KI-Kompetenzen und die Wettbewerbsdifferenzierung von NIQ weiter, um den CPG-Unternehmen einen Full View™ über das Verbraucherverhalten zu vermitteln.

Gastrograph AI unterstützt einige der größten Verbrauchermarken der Welt, indem es Predictive AI nutzt, um Produkte durch Modellierung der menschlichen Sinneswahrnehmung von Geschmack, Aroma und Textur zu entwickeln, zu testen und neu zu formulieren. Durch die Integration der robusten Sensordatenbank der Verbraucherpräferenzen von Gastrograph AI im Rahmen des Ökosystems von NIQ, werden wir unsere Kunden in die Lage versetzen, Ideen zu schaffen, Konzepte zu verbessern und Produktformulierungen bereitzustellen, die die Verbraucher begeistern. Mit ihren KI-gestützten Funktionen ermöglichen die Lösungen von NIQ den Kunden eine schnellere Markteinführung zu geringeren Kosten.

„Die Kombination von Gastrograph AI mit der KI-Plattform von NIQ wird es den weltweit einflussreichsten „Marken von verpackten Gütern" ermöglichen, mit besseren Produkten schneller auf den Markt zu kommen und schneller Marktanteile zu gewinnen”, so Ramon Melgarejo, President of Strategic Analytics & Insights bei NIQ. „Unter den heutigen Rahmenbedingungen war das Verständnis, was die Verbraucher kaufen werden und aus welchem Grund sowie in der Lage zu sein, auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zu handeln, noch nie zuvor so wichtig.”

NIQ kooperiert mit Gastrograph AI bei der Erstellung von BASES Creative Product AI und die Partnerschaft hat gezeigt, dass der Einsatz von KI für die Produktformulierungsforschung bei den größten globalen Marken Unterstützung findet. Der Erwerb von Gastrograph AI wird es NIQ ermöglichen, seine KI-Produktentwicklungsfähigkeiten auf Basis seiner Creative Product AI Lösung, die im Jahr 2022 eingeführt wurde, weiter zu verbessern.

Der ganzheitliche Ansatz von NIQ für Consumer Insights ermöglicht Kunden schnelle Innovationen, mit Verbrauchern in Kontakt zu treten, zu wachsen und zu gewinnen. Die Nutzung von Fachwissen im Rahmen von NIQ Strategic Analytics & Insights stellt sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen und Einblicke erhalten, um ihre einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist ein führendes Unternehmen für Verbraucherinformationen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wachstumschancen aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und brachte damit zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite zusammen. Unsere globale Reichweite erstreckt sich auf über 90 Länder, in denen etwa 85 % der Weltbevölkerung leben und in denen jährlich Konsumausgaben in Höhe von über 7,2 Billionen USD getätigt werden. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View™.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com

Über Gastrograph AI

Das Unternehmen Gastrograph AI mit Sitz in New York City entwickelte eine der ersten Lösungen für künstliche Intelligenz, die speziell für die prädiktive Produktentwicklung in der CPG-Branche entwickelt wurden. Die Gastrograph AI Plattform modelliert die Sinneswahrnehmung des Menschen äußerst effizient, um die Verbraucherpräferenzen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Länder zu verstehen und bietet Einblicke in den Markt und die Formulierungen, die den Markenerfolg für CPG-Kunden vorantreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.