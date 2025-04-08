NIQ簽訂併購Gastrograph AI的期限條款，這次併購有助該公司掌握人工智慧資料、平台及能力，進一步加強消費性包裝產品創新

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 消費者情報先驅NielsenIQ (NIQ) 今天宣布已達成併購Gastrograph AI的協議。Gastrograph AI是一家領先市場的感知見解發現與查詢平台。這次併購將進一步強化NIQ的人工智慧實力與有利競爭的差異化，提供各消費性包裝產品公司消費者行為的Full View™。

Gastrograph AI協助數家全球規模最大的消費者品牌，運用預測型人工智慧模擬人類對口味、香氣、質感的感官喜好，進而開發、測試並重新配製產品。將Gastrograph AI強大的消費者偏好感知資料庫整合到NIQ生態系統之後，我們將協助客戶構思新點子、強化理念，並提出可贏得消費者喜愛的產品配製。NIQ的解決方案將憑藉人工智慧的力量，讓客戶以較低的成本獲得更高的上市速度。

「結合Gastrograph AI與NIQ的人工智慧平台，可幫助全球最具影響力的消費性包裝產品品牌提供更好的產品、加速上市，並在更短的時間內打開市占率。」NIQ戰略分析及見解總裁Ramon Melgarejo說，「在今日的環境中，了解消費者想要購買什麼、購買原因、並針對這些見解採取行動的重要性遠甚於以往。」

NIQ在打造BASES Creative Product AI時開始與Gastrograph AI合作。這段合作關係證明，運用人工智慧進行產品配製研究可高度配合全球最大品牌的需要。併購Gastrograph AI將幫助NIQ在其2022年推出的Creative Product AI解決方案基礎之上，進一步加強其人工智慧Product Development能力。

NIQ全面性的消費者見解取得方法幫助客戶迅速創新、與消費者連結，成長致勝。運用跨NIQ Strategic Analytics & Insights的專長，確保客戶得到量身訂製的解決方案和見解，解決他們的特殊挑戰。

關於NIQ

NielsenIQ (NIQ)是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面的洞察，並揭示新的成長途徑。2023年，NIQ與GfK完成合併，兩家極具全球影響力的產業領導者實現整合。我們的業務遍及全球90多個國家，涵蓋約85%的世界人口，以及全球超過7.2兆美元的消費者支出。憑藉透過尖端平台和先進分析工具提供的整體零售解讀和最全面的消費者洞察，NIQ致力於傳遞市場全貌(Full View™)。

若要取得更多資訊，請造訪 www.niq.com

關於Gastrograph AI

Gastrograph AI以紐約市為據點，率先開發專供消費性包裝產品 (Consumer Packaged Goods, CPG) 產業預測產品之用的人工智慧解決方案。Gastrograph AI平台有效模擬人類感官知覺以了解多種人口族群及國家的消費者喜好，並提供市場和配製見解，帶動消費性包裝產品品牌成功。

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