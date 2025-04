Een nieuw tijdperk in design: generatieve AI en interdisciplinaire creatieve synergie tussen Reply, ACPV ARCHITECTS en Marazzi

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--De samenwerking tussen Reply, Marazzi en ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel herdefinieert een nieuw verbinding tussen technologische innovatie en ecologische duurzaamheid dankzij de productie van innovatief keramiek waarvan het ontwerp ook wordt gegenereerd door kunstmatige intelligentie-algoritmen.

Met deze grote stap vooruit in de toepassing van innovatieve duurzame technologieën in de industriële productie werden generatieve algoritmen geïntegreerd, geïnspireerd door de principes van biomimesis. Hiermee is het gelukt patronen te creëren die de organische uniciteit van de natuurlijke wereld combineren met de algoritmische precisie van de digitale wereld. Het project ging in 2023 van start als een interdisciplinair experiment tussen de drie werelden, en omvat nu de realisatie van een speciale productie van gegenereerde marmers. Dit zijn grote steengoedplaten die bedoeld zijn om enkele ruimtes van het nieuwe hoofdkantoor van Reply in Turijn samen te stellen, in het voormalige Caserma De Sonnaz, ontworpen door Reply en ACPV ARCHITECTS.

"Wij wilden innovatietechnologie, creativiteit en interdisciplinair onderzoek integreren, in lijn met de missie van Reply: digitale vaardigheden en kunstmatige intelligentie toepassen om gevestigde processen te transformeren en te innoveren. Dankzij de synergie tussen ons team dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie en machinaal leren en die van Marazzi en ACPV ARCHITECTS, werd de creatie mogelijk van nieuwe keramische oppervlakken die het natuurlijke marmer opnieuw interpreteren,” aldus Tatiana Rizzante, CEO van Reply."

Patricia Viel, CEO en mede-oprichter van ACPV ARCHITECTS: “Dit project is een voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie, gevoed en geleid door de architectonische visie, menselijke creativiteit versterkt en productieprocessen herdefinieert. De keramische oppervlakken die deze samenwerking heeft opgeleverd, zijn niet zomaar bekledingen, maar ongekende marmers, waar technologie en designgevoeligheid samenkomen."

Het team van Machine Learning Reply, een bedrijf uit de Reply Group dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie, en ACPV ARCHITECTS, stond voor de uitdaging om marmers op grote schaal te reproduceren, zonder een optisch hallucinatie-effect te creëren en met behoud van een realistische doeltreffendheid die toepasbaar is op grote architecturale oppervlakken, tot 3,2 meter hoog.

Paolo Mazza, Architect Partner bij ACPV ARCHITECTS, heeft de leiding over het project en het nieuwe hoofdkantoor van Reply. Hij bevestigt: “De innovatie zit ook in de methode: dankzij onze afdeling Digital & Design Technology en het Reply-team hebben we geavanceerde generatieve AI-modellen gebruikt. Door denoising- en superresolutiealgoritmen te combineren met architectonische expertise hebben we grootschalige keramische oppervlakken kunnen creëren die een natuurlijke esthetische kwaliteit oproepen zonder het geologische erfgoed te beïnvloeden. Een proces dat de creatieve mogelijkheden uitbreidt en design in een veld van voortdurende experimenten plaatst.”

De toepassing van deze “gegenereerde marmers" maakt deel uit van een traject dat nieuwe creatieve mogelijkheden biedt en tegelijkertijd belangrijke stappen in het productieproces verbetert, zoals materiaalinkoop en logistiek. Marazzi, een vooraanstaande speler in de industrie, past deze algoritmen toe om hoogwaardige oppervlakken te ontwikkelen en integreert de technologie in een efficiëntere en grondstofbewuste productie.

Mauro Vandini, CEO van Marazzi en president van Mohawk Global Ceramic, zegt: "Het is altijd onze missie geweest om te innoveren en productieprocessen te verbeteren met behoud van een sterke betrokkenheid bij duurzaamheid. Dit project laat zien hoe generatieve AI keramisch design transformeert, door oppervlakken te creëren die niet alleen het milieu respecteren, maar ook de esthetische en functionele normen van de industrie verhogen.”

De toepassing van deze producten binnen het regeneratieproject van het voormalige Caserma De Sonnaz maakt van de nieuwe Reply-hub een laboratorium voor de toekomst, en laat zien hoe designmeesterschap en geavanceerde technologie elkaar aanvullen in perfecte synergie.

Generatieve AI breidt het creatieve potentieel van design uit tot voorbij de traditionele grenzen en maakt de weg vrij voor potentieel oneindige oplossingen, die de ambachtelijke vaardigheden van Made in Italy en de bescherming van het milieu versterken. Een uitdaging die niet alleen de wereld van design aanspreekt, maar ook het paradigma van industriële productie herdefinieert.

Milan Design Week

Maandag 7 april - vrijdag 11 april van 10.00 tot 20.00 uur.

Marazzi Milan, Via Borgogna 2 Durini Design District

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwerpen en te ontwikkelen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten.

Marazzi is aanwezig in meer dan 140 landen en wordt wereldwijd erkend als synoniem voor hoogwaardige keramiek voor vloeren en wanden en als symbool voor het beste made in Italy in de meubel- en designsector. Alle keramiek- en steengoedproducten van Marazzi worden gemaakt met hoogwaardige toegepaste technologieën en milieuvriendelijke productiecycli, gecertificeerd volgens de strengste internationale normen. Marazzi werd in 1935 opgericht in het district Sassuolo (Modena), een internationaal bekend centrum voor de productie van keramische tegels. Marazzi is verantwoordelijk voor de belangrijkste technologische, proces- en ontwerpinnovaties die van het district een referentiepunt hebben gemaakt voor de hele keramiekwereld.

Marazzi Group is onderdeel van Mohawk Industries, Inc. 's werelds grootste fabrikant in de vloerenindustrie, een multinationale groep die genoteerd staat aan de beurs van New York.

ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel is een internationaal samenwerkingsverband met als doel het gemeenschappelijk welzijn te bevorderen door middel van unieke, spraakmakende architectonische oplossingen over de hele wereld. De studio werd in 2000 opgericht door Antonio Citterio en Patricia Viel en wordt momenteel versterkt door de

creativiteit van meer dan 200 professionals en het leiderschap van 13 partners. Van stadsplanning tot woon- en gemengde ontwikkelingen, van bedrijfscampussen tot openbare gebouwen en hotels, elk project van ACPV ARCHITECTS belichaamt een nieuwe visie waarin de natuur en de hoogste menselijke aspiraties een nieuwe centrale plaats innemen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.