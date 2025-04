BTS Group investit dans ZIM pour élargir son portefeuille de solutions de connectivité eSIM au niveau mondial

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS Group, investisseur de tout premier plan dans le secteur des communications et des technologies à l'échelle mondiale, a annoncé avoir réalisé un investissement stratégique dansZIM Connections (ZIM), passerelle offrant une connectivité eSIM mondiale aux entreprises et aux consommateurs, partout dans le monde.

Cet investissement permet de mettre en place une collaboration entre BTS (fournisseur mondial de premier ordre, catalyseur de technologies et partenaire de confiance des sociétés de CommTech détenues par BTS Group) d'une part, et ZIM (chef de file dans le domaine des solutions eSIM mondiales), d'autre part. Grâce aux atouts complémentaires des deux sociétés, cette alliance permettra aux opérateurs et aux utilisateurs finaux de bénéficier de solutions de connectivité mondiales optimisées via la technologie eSIM.

« Le marché eSIM mondial est en pleine croissance, avec des projections qui prévoient une progression de 4,8 milliards d'USD en 2023 à 34,6 milliards d'USD d'ici 2033*. L'adoption de l'eSIM sur les Smartphones devrait atteindre 76 % d'ici 2030** ; par conséquent, cet investissement marque une avancée stratégique sur l'un des segments les plus porteurs du secteur des télécommunications », a expliqué Rafael Olloqui, PDG et co-fondateur de BTS Group. « Au moment où les voyages internationaux et l'adoption de l'eSIM gagnent du terrain, nous aidons les opérateurs à capitaliser sur les nouvelles opportunités offertes par l'itinérance ».

Avec ce partenariat, BTS va pouvoir s'appuyer sur ses liens étroits avec les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) pour proposer une connectivité mobile directe à ZIM. Résultat : les utilisateurs finaux bénéficieront d'un accès mobile plus rapide et plus fiable dans les différentes zones géographiques, et les fournisseurs de services mobiles trouveront de nouvelles sources de revenus grâce au trafic d'itinérance eSIM des utilisateurs et des voyageurs sur leurs réseaux, dans le monde entier.

« Cette avancée vers l'eSIM représente une composante clé de notre stratégie globale, qui vise à soutenir les ORM dans leur transition vers des actifs numériques, en particulier à un niveau international », a commenté Andrés Proaño, Chief Revenue Officer de BTS. « Elle vient compléter d'autres solutions numériques que nous avons lancées, telles que Mobile ID, ou encore les services cloud, ce qui permet aux opérateurs de bénéficier de nouvelles sources de valeur dans un monde de plus en plus numérique et mobile ».

BTS proposera également à ses partenaires opérateurs une application et une plateforme eSIM en marque blanche, pilotée par ZIM. Cette solution permettra aux ORM de lancer rapidement une application eSIM de marque, destinée aux clients et connectée à leur infrastructure dorsale existante (sans intégration complexe ni développement en interne) tout en restant propriétaires de la connectivité sous-jacente et en offrant une visibilité et un contrôle complets sur leurs utilisateurs. Cette application, qui couvre plus de 200 destinations dans le monde, propose aux utilisateurs finaux de gérer leurs eSIM à l'aide d'un tableau de bord, tout en permettant aux opérateurs de préserver la présence de leur marque et de développer leur activité auprès des utilisateurs itinérants ou d'autres segments de clientèle.

« Unir nos forces avec celles de BTS nous donne la possibilité de développer notre technologie et notre portée, en proposant une connectivité mobile transparente et de haute qualité à un plus grand nombre d'utilisateurs et d'entreprises à travers le monde », a expliqué Giulia Acchioni Mena, co-fondatrice et COO (Directrice des Opérations) de ZIM Connections. « Avec BTS comme partenaire stratégique, nous allons pouvoir proposer notre solution eSIM en marque blanche à un nombre accru d'opérateurs, qui pourront ainsi assurer plus facilement une couverture mondiale tout en évitant les complexités techniques généralement associées à la mise en œuvre des eSIM ».

Cette collaboration conjugue les connexions directes de BTS aux ORM et l'expertise opérationnelle de ZIM avec sa plateforme et sa technologie eSIM de pointe. Elle permettra aux opérateurs de fournir une connectivité mobile sans faille en réduisant la complexité et en optimisant l'efficacité, ce qui créera de nouvelles opportunités sur un marché mondial en pleine évolution.

À propos de BTS Group

BTS Group est un groupe d'investissement de premier plan qui stimule l'innovation et la croissance dans les secteurs des communications et de la technologie, à l'échelle mondiale. Avec son portefeuille d'entreprises, BTS Group offre des solutions avancées dans les domaines des services vocaux, de la téléphonie cloud, de la messagerie, de l'omnicanal, des identités, de la connectivité eSIM et de la transformation numérique. Il est au service des opérateurs, des entreprises et des acteurs du numérique du monde entier. Grâce à une vision stratégique tournée vers l'évolutivité, l'excellence technologique et la création de valeur à long terme, BTS Group favorise le développement de solutions de communication nouvelle génération et accélère l'innovation dans l'ensemble du secteur.

À propos de BTS

Détenu par BTS Group, BTS est un fournisseur mondial de premier plan, catalyseur de technologie et partenaire de confiance pour les acteurs de la CommTech. Il s'appuie, via sa plateforme propriétaire S1, sur un réseau international composé de plus de 400 partenaires, et sur plus de 180 relations directes. BTS propose des solutions avancées dans les domaines de la connectivité mondiale, des services vocaux intelligents, des identités, des communications gérées, de l'omnicanal, de la protection et de l'analyse, ce qui permet de stimuler la croissance des opérateurs, des ORM, des fournisseurs de services de communication et des hypercalculateurs. BTS fournit plus de 18 milliards de minutes de services vocaux par an, permet de transmettre plus de 500 millions de messages à travers le monde et offre une couverture étendue de numéros sur le cloud pour plus de 90 marchés d'accès difficile, assurant ainsi des communications transparentes et sécurisées partout dans le monde.

À propos de ZIM Connections

ZIM Connections est le portail de la connectivité eSIM pour les entreprises et les clients du monde entier. ZIM fournit des solutions de connectivité internationale transparentes grâce auxquelles les entreprises et les particuliers peuvent rester connectés en toute simplicité. En mettant à disposition une plateforme eSIM prête à l'emploi couvrant plus de 200 destinations dans le monde, ZIM simplifie la gestion de la connectivité et permet aux fournisseurs de télécommunications de développer leurs services sans passer par une intégration complexe.

