BTS Group investe in ZIM per sviluppare soluzioni di connettività eSIM a livello globale

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS Group, una delle principali società di investimento nei settori tecnologico e delle comunicazioni a livello globale, ha annunciato un investimento strategico in ZIM Connections (ZIM), che le permetterà di espandersi nel segmento della connettività eSIM per aziende e consumatori in tutto il mondo.

Questo investimento crea una collaborazione tra BTS, un’impresa di BTS Group e una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e per comunicazioni nonché partner affidabile per player nei settori CommTech, e ZIM, un leader nello sviluppo di soluzioni eSIM. Grazie ai punti di forza complementari di entrambe le aziende, questa partnership consentirà di sviluppare più agevolmente soluzioni per connettività globali tramite la tecnologia eSIM per operatori e utenti finali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.