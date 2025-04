BTS Group investeert in ZIM om oplossingen voor wereldwijde eSIM-connectiviteit uit te breiden

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS Group, een vooraanstaande investeerder in wereldwijde communicatie en technologie, kondigt een strategische investering aan in ZIM Connections (ZIM), een gateway naar internationale eSIM-connectiviteit voor bedrijven en consumenten van over de hele wereld.

Met deze investering wordt een samenwerking beklonken tussen BTS, een toonaangevende wereldwijde leverancier, technologie-enabler en vertrouwde partner van CommTech-spelers die eigendom zijn van BTS Group, en ZIM, een koploper op gebied van wereldwijde eSIM-oplossingen. Door de complementaire sterke punten van beide bedrijven te benutten, zal dit partnerschap betere oplossingen voor wereldwijde connectiviteit via eSIM-technologie bevorderen voor operatoren en voor eindgebruikers.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.