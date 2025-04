Sling Money verzekert een MiCA-licentie en introduceert EURC om naleving en groei in Europa te verbeteren

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Avian Labs Netherlands B.V. — de Europese entiteit van Avian Labs, het moederbedrijf van Sling Money — heeft van de Nederlandse AFM (Autoriteit Financiële Markten) een MiCA-licentie (Markets in Crypto Assets, in het kader van de Markets in Crypto Assets Regulation) ontvangen. Na het verkrijgen van een CASP-registratie in maart 2024, bewees Avian Labs verder haar inzet voor naleving van de regelgeving door een MiCA-licentie te verzekeren, vooruitlopend op de grandfathering deadline. Deze mijlpaal versterkt de toewijding van het bedrijf om zich aan de standaarden van de sector te houden en opent de deur om financiële services in de hele EER (Europese Economische Ruimte) uit te breiden.

In het kader van haar MiCA-licentie introduceert Avian Labs de EURC (de stablecoin gesteund door de euro, uitgegeven door Circle) als onderliggende stablecoin voor alle Europese klanten die van Sling Money gebruik maken. Deze overgang verzekert dat Europese gebruikers een digitale asset hebben die aan hun lokale valuta is gebonden, zodat wereldwijde transfers vlot in regionale financiële systemen kunnen worden geïntegreerd.

"Het verzekeren van een MiCA-licentie is een getuigenis van onze inzet voor naleving, veiligheid en financiële toegankelijkheid," verklaart Mike Hudack, medeoprichter en CEO van Avian Labs. "Dankzij deze goedkeuring kunnen we onze missie verderzetten om wereldwijde geldoverdracht eenvoudig, snel en kostenefficiënt te maken, terwijl we verzekeren dat we aan de strengste regelgevende normen voldoen. En door onze Europese gebruikers naar EURC te laten overstappen, geven we hen een vlottere ervaring, met balansen die oorspronkelijk in euro blijven, zodat transfers nog intuïtiever worden en nog meer in lijn komen met de manier waarop zij hun geld al beheren."

Tegelijk met haar MiCA-goedkeuring heeft Avian Labs Netherlands B.V. Mashal Sultan tot lid van haar Raad van Bestuur benoemd. Sultan, die al meer dan een jaar bij Sling Money actief is als Head of Financial Crime & Compliance, staat garant voor uitgebreide ervaring in preventie van financiële misdaad, naleving en regelgevende kaders. Zij vervulde belangrijke compliancefuncties bij ING, Adyen en 3S Money, waar zij de functie van Global Head of Financial Crime Operations vervulde. Haar expertise zal van cruciaal belang zijn om te verzekeren dat Avian Labs Netherlands B.V. qua regelgevende uitmuntendheid op de voorgrond blijft nu het bedrijf in heel Europa op schaal komt.

De MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) bepaalt een eengemaakt regelgevend kader voor crypto asset services in de EU. Hierdoor kan Avian Labs Netherlands B.V. aan gebruikers en partners in alle 27 lidstaten veilige en conforme digitale financiële oplossingen aanbieden. Met deze licentie en de nieuwe toepassing van EURC versterkt Avian Labs haar positie als leider in transparante en toegankelijke financiële services, zodat mensen geld probleemloos naar het buitenland kunnen overmaken.

Over Sling Money:

Sling Money sleutelt aan een wereld waar geld moeiteloos kan worden verzonden en ontvangen. Deze app maakt gebruik van stablecoins en realtime betaaltechnologie zodat mensen geld overal en in om het even welke valuta zo goed als ogenblikkelijk en voor een verwaarloosbare vergoeding kunnen overdragen. Sling Money maakt transfers over de hele wereld eenvoudig door gebruikers in staat te stellen aan mensen te betalen, in plaats van aan anonieme rekeningnummers. Het is in meer dan 145 landen beschikbaar in de Android- en iOS app-stores. Sling Money, een product van Avian Labs, werd in het leven geroepen door Mike Hudack en Simon Amor, die een decennialange ervaring hebben in productengineering en -ontwerp. Meer informatie: www.sling.money.

