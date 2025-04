Après le succès de Sensia, vendu dans son intégralité, BEYOND Developments lance The Mural à Dubai Maritime City.

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, l’entreprise en plein essor dans le secteur de l'immobilier de luxe à Dubaï, a lancé The Mural, son quatrième projet au sein de son plan directeur de 8 millions de pieds carrés à Dubai Maritime City. Véritable ode au design, The Mural fusionne art architectural et style de vie extraordinaire en bord de mer, offrant aux investisseurs une forte augmentation de leur capital et une vie luxueuse unique qui répond à leurs aspirations.

S'appuyant sur le succès phénoménal de son troisième projet, Sensia, vendu en deux jours après son lancement, The Mural marque un autre triomphe architectural et artistique pour BEYOND. Ajout remarquable à Dubai Maritime City, ce projet redéfinit la relation entre la nature et le design urbain, offrant aux résidents un environnement paisible en bord de mer tout en contribuant au paysage architectural en constante évolution à Dubaï.

Adil Taqi, Directeur général de BEYOND Developments, a déclaré : « La confiance des investisseurs en Dubaï est inébranlable, comme en témoigne son classement de numéro 1 en matière d'IDE pour la quatrième année consécutive. Nous répondons par une action décisive, en sécurisant des emplacements stratégiques de premier ordre pour alimenter la croissance et réaliser de la valeur. Le succès rapide de nos projets jusqu'à présent, alimenté par une base d'investisseurs internationaux diversifiée, témoigne d'une trajectoire dynamique inspirée par notre ville d'origine ».

Les projets antérieurs de BEYOND, notamment Saria, Orise et Sensia, ont constamment attiré des investisseurs avertis de toute la région MENA, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Cet intérêt de grande envergure reflète la force du secteur immobilier de Dubaï et la reconnaissance croissante de l'engagement de BEYOND à réaliser des projets de développement visionnaires et axés sur le design qui se démarquent sur la scène mondiale. Le cadre réglementaire progressif de Dubaï et l'adoption d'innovations proptech offrent aux investisseurs confiance et sécurité, essentielles pour un déploiement de capital important.

Stratégiquement positionné à la pointe de Dubai Maritime City et adjacent à une forêt planifiée, le cadre double front de mer et verdure de The Mural a façonné la conception architecturale, qui intègre harmonieusement la nature et la vie urbaine.

Taqi a ajouté : « The Mural reflète notre engagement envers l'innovation et l'excellence dans la vie en bord de mer. Chaque aspect est méticuleusement conçu pour délivrer une expérience résidentielle consolidée sur un site incroyable et pour élever les normes du secteur immobilier luxueux de Dubaï ».

Conçu par le cabinet d'architectes britannique BENOY, la silhouette saisissante de The Mural comprend deux blocs de bâtiments imbriqués, inclinés vers l'eau et la forêt. Une végétation luxuriante est intégrée à la façade grâce à des jardinières, tandis que de généreuses terrasses maximisent la lumière naturelle, les vues et la vie en plein air.

La tour de 36 étages offre une sélection d'appartements de 1, 2 et 3 chambres, des duplex, des maisonnettes et un penthouse. Les commodités de style complexe hôtelier pour les résidents comprennent une salle de sport ultramoderne, un ensemble de piscines à débordement, des terrasses paysagées, des espaces barbecue et repas, et une zone de yoga dédiée. Les familles bénéficient d'aires de jeux pour enfants et d'espaces verts, tandis que les télétravailleurs peuvent utiliser des espaces de coworking extérieurs. Le joyau de la couronne de The Mural, la Sky Terrace au niveau 32, offre des jacuzzis, des terrasses de bronzage et un espace de restauration en hauteur.

The Mural est le quatrième projet de BEYOND et témoigne de la croissance rapide et de la vision prospective de l'entreprise. Sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2028.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source : AETOSWire