Dopo il successo del tutto esaurito di Sensia, BEYOND Developments lancia The Mural a Dubai Maritime City

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, il nome in rapida ascesa del settore immobiliare di lusso di Dubai, ha lanciato The Mural, il suo quarto progetto all'interno dei suoi oltre 740.000 metri quadrati nel masterplan di Dubai Maritime City. Un'autentica dichiarazione di stile, The Mural abbina l'arte architettonica con uno straordinario lifestyle fronte mare che offre agli investitori alto apprezzamento del capitale e il lusso di uno stile di vita che incontra le loro aspirazioni.

Partendo dal successo fenomenale del suo terzo progetto Sensia, tutto esaurito entro due giorni dal lancio, The Mural segna un altro trionfo architettonico e artistico per BEYOND. Un'aggiunta epocale a Dubai Maritime City, ridefinisce il rapporto tra natura e design urbano, offrendo ai residenti un tranquillo ambiente fronte mare contribuendo al tempo stesso allo scenario immobiliare in evoluzione di Dubai.

Adil Taqi, Direttore generale di BEYOND Developments, ha dichiarato: “La fiducia degli investitori nei confronti di Dubai è inarrestabile, come dimostrato dal suo primo posto per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri (IDE) per quattro anni consecutivi. Stiamo rispondendo con un’azione decisa, assicurandoci location strategiche e prestigiose per alimentare la crescita e offrire valore. Finora ilrapido successo dei nostri progettii, alimentato da una base internazionale e diversificata di investitori, testimonia una traiettoria dinamica ispirata dalla nostra città natale”.

I progetti precedenti di BEYOND, compresi Saria, Orise e Sensia, hanno sempre attratto investitori accorti provenienti dall'intera regione MENA, Europa, Asia e Americhe. Questo interesse diffuso riflette la forza del settore immobiliare di Dubai e il crescente riconoscimento dell'impegno di BEYOND nel fornire progetti di sviluppo visionari e incentrati sul design che emergono a livello globale. Il quadro normativo evoluto di Dubai e l'adozione di innovazioni proptech (tecnologia immobiliare) offrono agli investitori affidabilità e sicurezza, essenziali per un notevole impiego di capitale.

In posizione strategica all'estremità di Dubai Maritime City e adiacente a un’area verde pianificata, il duplice ambiente marino e verdeggiante di The Mural ha plasmato la progettazione architettonica, che integra armoniosamente natura e vita urbana.

Taqi ha aggiunto: “The Mural riflette il nostro impegno all'innovazione e all'eccellenza per chi desidera un’abitazione fronte mare. Ogni aspetto è progettato meticolosamente per incentrarsi sull'ottimizzazione dell'esperienza residenziale in un ambiente incredibile e alzare l'asticella per il settore immobiliare di lusso di Dubai”.

Progettato dallo studio architettonico britannico BENOY, lo splendido profilo di The Mural comprende due volumi intrecciati, rivolti verso l'acqua e i giardini. Il rigoglioso paesaggio è incorporato nella facciata attraverso fioriere, mentre generose terrazze ottimizzano la luce naturale, i panorami e la vita all'aperto.

La torre a 36 piani offre una gamma di appartamenti da 1, 2 e 3 camere da letto, duplex, maisonette, e uun attico. I servizi in stile resort per i residenti comprendono una palestra all'avanguardia, un complesso con piscina a sfioro, terrazze verdeggianti, BBQ e aree da pranzo, oltre a un'area dedicata allo yoga. Per le famiglie, ci sono aree da gioco e spazi verdi per bambini, mentre i lavoratori da remoto possono utilizzare aree esterne condivise. Il fiore all’occhiello di The Mural, lo Sky Terrace al 32esimo piano, offre vasche idromassaggio, terrazze solarium e cene all'aperto.

The Mural è il quarto progetto di BEYOND e dimostra la rapida crescita e la visione dell'azienda. Il completamento è previsto per il secondo trimestre 2028.

Fonte: AETOSWire

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.