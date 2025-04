HGrégoire et Polysleep partenaires pour le Poisson d’avril et rejoignent 2 millions de personnes

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--HGrégoire et Polysleep ont fait réagir cette année avec une association spéciale pour le Poisson d’avril. Lors de la campagne, les deux entreprises proposaient un oreiller spécial pour voitures, pour enfants et pour adultes, permettant d’enfin bien dormir lors de vos pauses sur les routes.

Cet oreiller était affiché sur les sites des deux entreprises:

https://www.hgregoire.com/coussin-mobile

https://polysleep.ca/fr/pages/polysleep-x-hgregoire-carcuddle

« C’est avec grand plaisir que nous avons collaboré avec une autre entreprise québécoise bien établie dans leur domaine, afin d’offrir un poisson d’avril qui réunit nos deux expertises, explique Harry Kasparian, Vice-Président Marketing de HGrégoire. Les consommateurs ont eu un grand intérêt pour ce produit fictif, et nous sommes heureux de voir qu’il leur a plu.”

« Quand une opportunité d’association avec une autre marque de chez nous se présente et qu’en plus, elle partage notre excellent niveau d’humour, on n’y pense pas deux fois, dit Jonathan Ménard, Directeur Marketing et eCommerce de Polysleep. Nous sommes choyés que les gens aient autant embarqués dans la blague et bien contents d’en avoir fait rire plus qu’un! »

Cette campagne fut lancée en grande pompe sur les réseaux sociaux de HGrégoire et de Polysleep, dont les publications ont été vues par près de 2 millions de personnes, et qui ont cumulées plus de 75 000 clics sur les pages respectives des entreprises.

À propos de Polysleep

Depuis 2016, Polysleep transforme le sommeil en une véritable source de bien-être. Conçus et fabriqués au Québec, nos matelas allient innovation, confort et soutien pour un repos profond et réparateur. Parce qu’un bon sommeil est essentiel à une vie équilibrée.

En savoir plus sur polysleep.ca.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire s’engage à simplifier le processus d’achat d’un véhicule en s’appuyant sur des valeurs d’excellence, de transparence, d’utilisation judicieuse de la technologie et d’une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d’une équipe d’amateurs d’auto passionnés, HGrégoire exploite des concessions au Québec et aux États-Unis, offrant des véhicules neufs et d’occasion. Pour en savoir plus, visitez le www.hgregoire.com.