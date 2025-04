繼Sensia創下完售佳績後,BEYOND Developments乘勝追擊,在杜拜海洋城推出全新力作「The Mural」

旗艦之作將重新定義奢華水岸生活

阿拉伯聯合大公國,杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在杜拜奢華房地產市場中迅速崛起的BEYOND Developments宣布推出新建案「The Mural」,這是該公司在其規劃總面積達800萬平方英尺的「杜拜海洋城」(Dubai Maritime City) 中推出的第四項旗艦級建案。The Mural實現設計與品味的極致平衡,將建築藝術融入高尚水岸生活,打造資本增值新指標,實現投資者對尊榮生活的理想藍圖。 BEYOND的第三項建案「Sensia」取得空前成功,在推出後兩天內便銷售一空,The Mural為該公司締造建築及藝術融合的全新高峰。此建案無疑已成為杜拜海洋城矚目的新地標,重構自然與都市設計的關係,為住戶提供寧謐的水岸環境,同時為杜拜成長迅速的房地產業帶來強勁推力。 BEYOND Developments執行長Adil Taqi表示:「杜拜連續四年蟬聯外商直接投資(FDI)首選,證明投資人信心堅定不移。我們以實際行動兌現市場期待,精準布局關鍵地段,推動成長並創造價值。在多元國際投資者的支持下,我們的建案成績斐然,呈現與本國同步的強勁動能。」 BEYOND先前推出的「Saria」、「Orise」和「Sensia」廣受中東與北非地區、歐洲、亞洲及美洲等投資者的青睞。國際投資人一致看好,彰顯杜拜房地產實力與BEYOND國際聲望,堅信BEYOND具備打造國際級地標的實力,躍上全球建築舞台。杜拜具備前瞻性的監管架構與導入創新的房地產科技,有效提振投資人信心,為資本部署鋪平道路。 The Mural座落杜拜海洋城精華地段中的精華,緊鄰規劃完善的森林區,此建案的雙重水岸與綠意環境重塑建築美學,完美融合自然與都會生活。 Taqi同時表示:「The Mural體現我們致力於形塑水岸生活的優質調性。每一細節精雕細琢,全方位提升居住體驗,並將杜拜奢華房地產提升至新境界。」 The Mural由英國建築師事務所BENOY操刀設計,其獨特的輪廓由兩個相互交織的建築體塊構成,朝向水岸和森林。綠意盎然的植栽裝點立面,巧妙設計的寬敞露臺將最充足的自然光、開闊景觀及戶外生活空間引入室內。 這棟36層的大樓提供單房、兩房及三房公寓、複式住宅、複式公寓及頂樓公寓等房型選項。內設渡假村型態設施供住戶使用,包括最先進的健身房、無邊際游泳池、景觀陽台、燒烤區及用餐區、專屬瑜伽室。親子遊憩空間與綠意環境,為家庭生活增添更多美好,遠距工作者則可利用戶外共享辦公區。The Mural壓軸鉅作是位於32樓的「空中露臺」,匯集按摩池、日光露臺及空中餐廳。 The Mural作為BEYOND第四項鉅作,不僅體現品牌飛躍式成長,更展現其遠見卓識。預計於2028年第二季完工。 資料來源: AETOSWire 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

