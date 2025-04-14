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继Sensia项目成功售罄后，BEYOND Developments在迪拜海港城推出The Mural项目

重新定义奢华水岸生活的全新杰作

BEYOND Developments – The Mural（视频：AETOSWire）

阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜高端房地产新锐品牌BEYOND Developments在其占地800万平方英尺的迪拜海港城总体规划中推出第四个项目——The Mural。作为融合建筑艺术与非凡水岸生活方式的经典设计杰作，The Mural不仅为投资者带来可观的资本增值，更以独特的奢华生活体验契合高端人群的居住理想。

继第三个项目"Sensia"创下开盘两日即售罄的佳绩后，The Mural再次彰显BEYOND在建筑与艺术领域的卓越成就。作为迪拜海港城的地标级新作，该项目重新定义了自然与都市设计的关系，为住户提供了宁静的滨水生活环境，同时助力迪拜房地产市场的持续发展。

BEYOND Developments首席执行官Adil Taqi表示：“迪拜已连续四年蝉联全球外商直接投资榜首，投资者信心势不可挡。我们正在果断行动，抢占核心战略区位，推动增长，创造价值。我们项目迄今为止的快速成功，得益于多元化国际投资者群体的支持，充分证明了我们在家乡城市的启发下所走过的充满活力的发展轨迹。”

BEYOND旗下的Saria、Orise和Sensia等早期项目持续吸引了来自中东、欧美及亚洲的精英投资者。投资者如此浓厚的兴趣，不仅印证了迪拜房地产市场的强劲势头，也体现了业界对BEYOND致力于高端开发项目的日益认可。这些项目具有远见卓识，以设计为导向，并在全球市场中脱颖而出。迪拜先进的监管框架与房地产科技创新的应用，为投资者提供了充分的信心与保障，而这正是吸引重大资本投入的关键因素。

The Mural坐拥迪拜海港城核心位置，毗邻总体规划中的森林区，其“水岸+绿洲”双重景观深刻影响了建筑设计，实现了自然生态与都市生活的完美融合。

Taqi补充道：“The Mural展现了我们在滨水生活领域的创新与卓越追求。每个方面都经过精心设计，旨在最大化提升这块绝佳地块的居住体验，并为迪拜豪宅市场树立新的标杆。”

The Mural由英国BENOY建筑事务所设计，其标志性的轮廓由两部分交错的体块构成，并朝向水域和森林倾斜。郁郁葱葱的园林景观通过花槽与建筑立面融为一体，而宽敞的露台则最大限度发挥自然光、景观视野与户外生活的优势。

这座36层的高楼提供1居室、2居室和3居室公寓、复式单元、跃层公寓及顶层豪宅。为住户提供的度假式设施包括高级健身房、无边池区、景观露台、烧烤和餐饮区以及专门的瑜伽区。家庭可以尽享儿童游乐区和绿地的便利，而远程办公人员则可以利用室外联合办公区。位于32层的空中露台是Mural的精华所在，配备了按摩浴缸、日光浴露台和空中餐厅。

作为BEYOND第四个项目，The Mural见证了公司快速发展与远见卓识。项目预计于2028年第二季度竣工。

Source: AETOSWire

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